Nach Testspiel-Hick-Hack: Fehlstart-Angst bei Lok Leipzig?

Leipzig - Was für eine komische Winterpause war das bitte? In der Regionalliga Nordost geht es seit Wochen nur schleppend voran. Tabellenführer Lok Leipzig konnte noch gar nicht wieder aktiv werden. Das soll sich am kommenden Wochenende aber ändern.

Wie wird Lok Leipzig um Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) ins Pflichtspieljahr 2026 starten? © Picture Point / Gabor Krieg

Das Spiel am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim Chemnitzer FC soll definitiv stattfinden. Das Wetter hat sich in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Andere Partien des 22. Spieltags - beispielsweise das Spiel von Chemie Leipzig daheim gegen den BFC Preussen - wurden aber trotzdem schon abgesagt.

Blau-Gelb wird allerdings starten und eben zeigen dürfen, welche Spuren die Wochen ohne Spielrhythmus hinterlassen haben.

Seit dem Trainingslager Anfang Januar, in dem zumindest zwei Testpartien gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) und Fortuna Köln (2:2) bestritten werden konnten, hatte es mit einem weiteren Test vor dem Ligastart nicht mehr hinhauen wollen.

Zwar war gegen Drittligist Erzgebirge Aue etwas in Planung. Aufgrund der zwischenzeitlich unklaren Situation bei den Veilchen ging das aber in die Hose. "Wir suchen nach einem Testgegner, aber es muss Sinn machen", so Sportchef Toni Wachsmuth (39) danach gegenüber TAG24. Passiert ist jedoch nix.

Der CFC dagegen durfte in der Vorwoche schon in der Regionalliga spielen und hat sich ein 1:0 beim starken 1. FC Magdeburg II erkämpfen können. Chemnitz wird also mit genügend Rückenwind ins Heimspiel gehen.