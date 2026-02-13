Endlich Klarheit bei Lok Leipzigs Seitz: "Freue mich persönlich sehr!"

Leipzig - Es wurde eine Entscheidung getroffen! Seit Monaten feilscht Lok Leipzigs Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) mit Erfolgstrainer Jochen Seitz (49) über eine Vertragsverlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers des Coachs. Nun möchte der Tabellenführer der Regionalliga Nordost das Ergebnis mitteilen.

Jochen Seitz (49) bleibt offenbar über die Saison hinaus bei Lok Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Probstheidaer verkündeten am Freitagmittag, was TAG24 schon vermeldet hatte: Seitz hat bis 2028 verlängert. Schon im Trainingslager im Januar habe es gute Gespräche gegeben. In den vergangenen Wochen wurden schließlich finale Details geklärt.

Der Trainer habe ein "sehr gutes Arbeitsklima mit Toni, mit den Vereinsgremien und allen Mitarbeitern. Natürlich wollen wir den Verein weiter nach vorn bringen und ambitioniert bleiben", sagte er in einer Mitteilung.

Wachsmuth wollte frühzeitig Klarheit "für diese zentrale Position haben, um so auch die Kaderplanung für die kommende Saison besser gestalten zu können". Die Verlängerung sei eine "klare Botschaft an unser Umfeld, dass wir auch künftig ambitionierte Ziele haben."

Vizekapitän Farid Abderrahmane (29) hatte schon vorab zu TAG24 gesagt: "Wenn es so sein sollte, freue ich mich persönlich sehr. Ich glaube für den ganzen Verein, den Fans und allen drum herum ist die Verlängerung der wichtigste Baustein gewesen."

Dabei war möglicherweise von Anfang an klar, dass es dem Trainer gar nicht unbedingt um die Ligazugehörigkeit geht. Im TAG24-Interview sagte Seitz, dass er zwar schon gern mal in einer der "ersten drei Ligen" Trainer sein möchte - was er möglicherweise mit einem Aufstieg dieses Jahr auch erreichen würde.

An erster Stelle stand aber immer seine Familie, die er durch das viele Pendeln nicht ganz so oft sieht, wie er das gern hätte.