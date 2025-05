Lok Leipzigs Ziane pfeift auf Relegationsspiel-Gerede: "Völliger Bullshit"

Leipzig - Nach dem Sachsenpokalsieg ist vor dem Aufstieg in die dritte Liga ? Zumindest wird Lok Leipzig alles dafür tun, den großen Traum wahr werden zu lassen. Dafür wäre beim Hinspiel am Mittwochabend (19 Uhr) gegen den TSV Havelse schon ein gutes Ergebnis wünschenswert. Zwingend gewinnen muss man aber offenbar nicht.

Lok Leipzigs Kapitän Djamal Ziane (33) beklagte, dass er noch nie so eine lasche Pokalfeier erlebt habe. Doch das Team musste sich für das kommende Spiel beherrschen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn Team-Leader Djamal Ziane (33) weiß auch um die Auswärtsstärke der Mannschaft: "Ich hab gehört, wir müssen das im Hinspiel schon entscheiden - völliger Bullshit", so der Stürmer auf der Pressekonferenz am Montag.

Das Urgestein, das bereits seit 2014 die Blau-Gelben Farben trägt, versuchte in dieser Saison vielleicht mehr als vorher, ein Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft zu sein.

Das ging offenbar voll auf. Lok holte sensationell das Double. In der ersten Saison von Jochen Seitz (48) wohlgemerkt.

"Wir haben wirklich hart gearbeitet, sind verdient Meister und Pokalsieger geworden. Es war ein Zusammenspiel von vielen Faktoren", betrachtete der Coach die Sachlage gewohnt relativ nüchtern. Wohl wissend, dass er mit den Leipzigern nun einen riesigen Meilenstein erreichen kann.

Helfen kann dabei eben Ziane, besonders mit seiner Erfahrung. 2020 scheiterte er mit dem Klub schon einmal knapp am Aufstieg gegen den SC Verl. Das soll jetzt anders laufen. Der Goalgetter: "Ich konnte mir nach Verl nicht vorstellen, noch einmal einen Titel zu holen. Das war für mich am Wochenende hochemotional. Einfach unglaublich, was wir bis jetzt erreicht haben. Und jetzt müssen wir einen kühlen Kopf bewahren."