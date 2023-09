Nächste Pleite für Lok Leipzig: Wann stellt sich die Trainerfrage?

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat am Freitagabend die nächste Pleite in der Regionalliga Nordost hinnehmen müssen. Beim Chemnitzer FC verlor das Team von Almedin Civa (51) am Ende etwas unglücklich mit 0:1. Der Anschluss an die Spitze ist damit schon nach sieben Spieltagen weg - und auch das Vertrauen zum Coach?