Samt Keeper-Comeback! Lok Leipzig scheitert an Hallen-Halle

Halle (Saale) - Ein halbes Jahr war Niclas Müller (24) raus, am Dienstag feierte er sein Mini-Comeback für den 1. FC Lok Leipzig - und hatte auch maßgeblichen Anteil am dritten Platz der Probstheidaer.

Das Lok-Team beim Halplus-Cup. Aus der ersten Mannschaft waren unter anderem die Keeper Andreas Naumann (hinten, 2.v.r.) und Niclas Müller (hinten r.) sowie Dorian Cevis (vorne, 2.v.r.) und Eren Öztürk (vorne, 3.v.r.) dabei. © Elke Bahrdt

Neben Müller, der nach seiner Hüftverletzung in der Sommer-Vorbereitung samt OP bis jetzt ausfiel und gegen Altglienicke Mitte Dezember zumindest wieder im Kader gestanden hatte, reiste der Regionalliga-Spitzenreiter unter anderem auch mit Andreas Naumann, Dorian Cevis, Eren Öztürk und Dorian Cevis nach Halle.

Aus der U19 unterstützten Pascal Buchmann, David Belyavskyi, Hannes Schneider und Samim Bigi.

Schneider erzielte direkt das erste Lok-Tor gegen Blau-Weiß Brehna, per Doppelpack legte Dorian Cevis zum 3:0-Endstand nach.

Durch einen Treffer von Buchmann holten die Leipziger dann ein 1:1 gegen Ligakonkurrent FC Eilenburg, gefolgt vom 2:0 gegen Blau-Weiß Farnstädt, bei dem Luc Elsner und Rilind Kabashi trafen.