Samt Keeper-Comeback! Lok Leipzig scheitert an Hallen-Halle
Halle (Saale) - Ein halbes Jahr war Niclas Müller (24) raus, am Dienstag feierte er sein Mini-Comeback für den 1. FC Lok Leipzig - und hatte auch maßgeblichen Anteil am dritten Platz der Probstheidaer.
Neben Müller, der nach seiner Hüftverletzung in der Sommer-Vorbereitung samt OP bis jetzt ausfiel und gegen Altglienicke Mitte Dezember zumindest wieder im Kader gestanden hatte, reiste der Regionalliga-Spitzenreiter unter anderem auch mit Andreas Naumann, Dorian Cevis, Eren Öztürk und Dorian Cevis nach Halle.
Aus der U19 unterstützten Pascal Buchmann, David Belyavskyi, Hannes Schneider und Samim Bigi.
Schneider erzielte direkt das erste Lok-Tor gegen Blau-Weiß Brehna, per Doppelpack legte Dorian Cevis zum 3:0-Endstand nach.
Durch einen Treffer von Buchmann holten die Leipziger dann ein 1:1 gegen Ligakonkurrent FC Eilenburg, gefolgt vom 2:0 gegen Blau-Weiß Farnstädt, bei dem Luc Elsner und Rilind Kabashi trafen.
Lok Leipzig holt Platz 3 beim HalCup
Zwar gab es im letzten Gruppenspiel ein 1:2 gegen Halle-Ammendorf, dennoch reichte es fürs Halbfinale, in dem Gastgeber Hallescher FC wartete.
Dort war dann Schluss, im Neunmeterschießen versagten zwei Lok-Schützen die Nerven. Das Spiel um Platz 3 endete aber mit einem Neunmeterschießen-Sieg gegen Dölau.
Das Turnier gewann Ausrichter HFC durch ein knappes 1:0 gegen Ammendorf.
Neben mehreren geplanten Testspielen geht die Ligaphase in dreieinhalb Wochen weiter - mit einem Auswärtsspiel am 31. Januar (14 Uhr) beim ZFC Meuselwitz.
Titelfoto: Montage: Elke Bahrdt