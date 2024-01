Turnier beim HFC: Lok Leipzig das erste Mal in diesem Jahr gefordert!

Halle - Macht das Wetter den Planungen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung, dann findet am 19. Januar für den 1. FC Lokomotive Leipzig das erste Regionalliga-Spiel des neuen Jahres bei VSG Altglienicke statt. Da seit dem 9. Dezember nicht gespielt wurde, braucht es dafür natürlich eine gute Vorbereitung.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig startet mit einem Hallenturnier beim HFC ins neue Jahr. © Picture Point / Gabor Krieg

Den Anfang soll das traditionelle Hallenfußball-Masters um den "HALPLUS-Cup" am kommenden Freitagabend (18 Uhr) in der SWH-Arena in Halle machen.

Durch die Corona-Pandemie konnte das Turnier in den letzten Jahren nicht stattfinden. Nun gibt es das Comeback!

Mit dabei sind der Hallesche FC (3. Liga), der FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga), ein HFC "Allstar"-Team, der VfL Halle 96 (NOFV Oberliga), der SV Blau-Weiß Dölau (Verbandsliga), LSG Lieskau 1920 (Landesklasse), TSV Blau-Weiß Brehna (Landesklasse) und eben die Leipziger.

Bei der letzten Ausgabe des Turniers 2020 wurde die Loksche Dritter, hinter Halle und dem Sieger Rot-Weiß Erfurt. In diesem Jahr möchten die Männer von Trainer Almedin Civa (51) am liebsten natürlich den Titel mitnehmen.

Es wäre ein guter Start in die Rückrunde, die nach den holprigen letzten Monaten entscheidend werden kann. Ziel für die Blau-Gelben wird besonders die Verteidigung des Sachsenpokals sein, da man in der Liga nicht mehr vom Aufstieg träumen braucht.