Lok Leipzig: Was war das bitte für eine Hinrunde?

Was folgte, ist schwer in Worte zu fassen. Die Eskalation der Fans beim Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt ( 0:7 ). Brutale Rückschläge wie das 1:4 beim SV Babelsberg. Und natürlich die Dauerfrage : ist "Alme" noch der richtige Coach für den Regionalligisten?

Immer wieder Rückschläge, keine Konstanz. Zuletzt verlor Lok nach 2:0-Führung beim FSV Zwickau mit 2:3. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn Platz 14 mit nur sechs Zählern Abstand auf einen Abstiegsrang ist nicht der Anspruch für einen ambitionierten Klub wie Lok Leipzig. Auch deshalb soll sich Civa in Zukunft mehr auf das Training konzentrieren können.

Den Sportdirektor-Posten, den er bislang noch innehatte, soll Toni Wachsmuth (37) übernehmen, der zuletzt bereits als Sportdirektor beim FSV Zwickau tätig war.

Lok-Präsident Torsten Kracht (56), der zu allem sportlichen Übel zuletzt noch einen Herzinfarkt erlitt, wünschte sich zudem mehr Unterstützung im wirtschaftlichen Bereich.

Spannend wird auch, ob sich beim Spielerkader etwas tut. Voll dürften die Kassen nicht sein und wirkliche Verstärkung bekommt man in der Winterpause bekanntlich schwer.

In Anbetracht der fehlenden Konstanz und Fähigkeit, Partien wie zuletzt beim FSV nach 2:0-Führung nicht als Sieger über die Ziellinie zu bringen, wäre eine Nachbesserung sicherlich aber keine schlechte Idee. So kann die Loksche, die in dieser Saison alle Aufstiegsträume an den Nagel hängen muss, womöglich immerhin noch den Sachsenpokal verteidigen.