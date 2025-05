Zwei Minuten zwischen Schock und Ekstase bei Lok Leipzig gegen Havelse: "War unfassbar wichtig!"

Der 1. FC Lokomotive Leipzig und der TSV Havelse haben sich am Mittwoch Unentschieden getrennt. Am Sonntag steigt das Rückspiel.

Von Michi Heymann

Leipzig - Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Nach durchwachsenen Halbzeiten zwischen Lok Leipzig und dem TSV Havelse wurde es kurz vor dem Abpfiff richtig wild. Erst schockten die Gäste den Vertreter der Regionalliga Nordost mit dem 1:0 (89.), dann schlugen die Sachsen doch noch direkt zurück (90.+1), was das Bruno-Plache-Stadion zum Ausrasten brachte. Am Sonntag (13.30 Uhr) beim Rückspiel wird dann ausgeknobelt, wer in die 3. Liga hoch darf.

Der eingewechselte Dorian Cevis (23) sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für viel Erleichterung bei den Fans von Lok Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg "Es war einfach unfassbar wichtig, dass wir das Tor noch gemacht haben", gab Noel Eichinger (23), der nach seinem Ausfall wieder in die Startelf gerückt war, erleichtert nach Abpfiff gegenüber TAG24 zu. "Ich fand wir haben das ganze Spiel dominiert, immer Druck ausgeübt. Es ist natürlich schade, dass so spät das Tor fällt, aber es war absolut verdient", so das finale Resümee des Offensivmanns. Ausgerechnet Dorian Cevis (23), der für Eichinger zunächst wieder auf die Bank verbannt wurde, sorgte für den entscheidenden Treffer. 1. FC Lokomotive Leipzig Relegations-Experte Wachsmuth will mit Double-Sieger Lok Leipzig endlich hoch "Das war ein schöner Moment, den werde ich auch genießen", meinte der Torschütze stolz. Der 23-Jährige rechnet sich nun schon aus, dass er am Sonntag vielleicht wieder von Beginn an ran darf. Doch Trainer Jochen Seitz (48) wird nach den anstrengenden Wochen ganz genau hinschauen, wer fit genug ist, um beim vermutlich wichtigsten Spiel der Saison auf dem Platz stehen zu dürfen. Auch wenn er nach Abpfiff leicht humpelte, wird Dauerbrenner Pasqual Verkamp (27) aber vermutlich gesetzt sein: "Die sind zurecht Meister geworden, die haben zurecht so wenig Gegentore bekommen. Aber egal: Wir bleiben im Kopf jetzt fokussiert. Den Körper versuchen wir so gut wie möglich zu regenerieren, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und beim letzten Spiel der Saison noch einmal alles rauszuhauen."

Havelses Toptorjäger Marko Ilic (25, r.) schockte Lok Leipzig kurz vor dem Ende der Partie mit dem 0:1. © Sebastian Kahnert/dpa

Vor dem Abpfiff gab es noch einmal Hektik an der Lok-Bank. Die Emotionen waren natürlich aufgeladen. © Sebastian Kahnert/dpa

