14 Nationalspieler unterwegs: RB Leipzigs Rose muss sich jetzt um seine Sorgenkinder kümmern

Doch nicht nur Werner wurde aus der Nationalelf gekickt. Auch David Raum (25) und Lukas Klostermann (27) trainieren in dieser Woche am Cottaweg mit und sind nicht bei den Länderspielen gegen Japan und Frankreich dabei.

Fabio Carvalho (21) hoffte in Leipzig auf möglichst viel Einsatzzeit. Bislang geht die Rechnung noch nicht auf. © Picture Point / Gabor Krieg

Ein Roter Bulle, der aktuell auch nicht mit seiner Rolle zufrieden sein dürfte, ist Fabio Carvalho (21). Die Leihgabe vom FC Liverpool kam beim Spiel gegen Leverkusen (2:3) bislang nur zu einem Kurzeinsatz.

Ansonsten ist das Offensivtalent zum Zuschauen gezwungen, während andere Neuzugänge wie Xavi Simons (20) und Benjamin Sesko (20) auf sich aufmerksam machen.

Bitter: Carvalho kam vor allen Dingen deshalb nach Leipzig, weil er auf Einsatzzeit hoffte, die er in der Premier League aktuell nicht bekommt.

"Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen - in der Liga, im Pokal und vor allem auch in der UEFA Champions League. RB Leipzig steht dafür, jungen Spielern genau diese Möglichkeit zu geben, und deshalb ist der Klub perfekt, um mich weiterentwickeln zu können", so der Spieler bei seiner Vorstellung.

Im Moment passt das nicht so ganz zusammen.