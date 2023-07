Deadline im Gvardiol-Poker! Wie lange ist er noch ein Spieler von RB Leipzig?

Josko Gvardiol (21) machte im Trainingslager stets einen gut gelaunten Eindruck. Möglich, dass er nächste Saison doch noch weiterhin ein Roter Bulle ist. © Picture Point / Roger Petzsche

Trotzdem ist die Faktenlage eigentlich seit Wochen klar. Manchester City will den Kroaten unbedingt haben, Gvardiol und seine Berater haben RB-Sportchef Max Eberl (49) bereits gesagt, dass er sich den Sprung auf die Insel vorstellen könnte.

Angeblich habe sich City-Coach Pep Guardiola (52) bereits beschwert, dass sein neuer Verteidiger noch nicht bei der Mannschaft ist. Aber woran liegt es?

Wohl nicht nur an der Ablösesumme. Die Rasenballer müssen den 21-Jährigen in diesem Sommer nicht abgeben. Erst im nächsten Jahr würde eine Ausstiegsklausel von 110 Millionen Euro greifen.

Doch angesichts dieser Zahl konnte es auch deshalb noch zu keiner Einigung kommen, weil die Sky Blues aktuell wohl deutlich unter diesem Betrag bieten.

So langsam aber sicher möchten aber auch die Roten Bullen Klarheit haben und setzten den Citizens laut "Manchester Evening News" nun eine Deadline. Die soll am 12. August enden. Am Tag, an dem der Bundesligist im Supercup gegen den FC Bayern München antritt.