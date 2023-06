Deal ist fix! RB Leipzig holt "Wunschspieler" von Hoffenheim

Nations-League-Sieger Olmo hatte erst kürzlich seinen Vertrag bei RB verlängert , Szoboszlai liebäugelte zuletzt öffentlich mit einem Wechsel in die englische Premier League. Angeblich hat unter anderem Newcastle United Interesse am 22-jährigen Ungarn.

Klar schon jetzt: Der offensive Mittelfeldakteur könnte ordentlich Schwung in das Team von Coach Marco Rose (46) bringen. Schließlich fühlt er sich auf derselben Position zu Hause wie beispielsweise Emil Forsberg (31), Dominik Szoboszlai (22) und Dani Olmo (25). Es könnte spannend werden, wer sich hier am ehesten durchsetzen kann.

Sportboss Max Eberl (49) legte nach: "Christoph Baumgartner ist einer unserer absoluten Wunschspieler. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden."

"Ich freue mich riesig. Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt", so der 23-Jährige.

Bei den Rasenballern wird er in Zukunft mit seinen Landsmännern Xaver Schlager (25) und Nicolas Seiwald (22) auf dem Rasen stehen, so wie schon bei der österreichischen Nationalmannschaft.

Gerüchte hatte es bereits seit einigen Wochen gegeben , nun haben sich die beiden Klubs geeinigt: Der Österreicher hat bei den Bullen einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben, wie die Vereinsführung am Freitag mitteilte.

Ab sofort keine Gegner mehr, sondern Mannschaftskollegen: Baumgartner und Leipzigs Xaver Schlager (25). © Picture Point / Gabor Krieg

Bereits Anfang der Woche hatte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via Twitter verlauten lassen, dass der 23-Jährige den Medizincheck in Leipzig absolviert habe und der Transfer noch in dieser Woche verkündet werden sollte. Gesagt, getan.

Hinsichtlich einer Ablösesumme lässt sich RB zwar nicht wirklich in die Karten schauen, doch zuletzt hatten 27 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum gestanden.

Der Verkauf von Nkunku dürfte dafür auf jeden Fall genug Geld in die Leipziger Kasse gespült haben: Dank einer Ausstiegsklausel zahlen die Londoner satte 65 Millionen Euro an die Messestädter.

Baumgartner bekommt durch den Wechsel das erste Mal in seiner Karriere die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen.

Bei Hoffenheim war er bereits seit 2017, zunächst in der Jugend, später in der zweiten Mannschaft und schließlich bei den Profis. Er stand in insgesamt 138 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf dem Platz, erzielte dabei 30 Treffer.