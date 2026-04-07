Die allerletzte Chance für Bitshiabu oder schon jetzt bei RB Leipzig aussortiert?

Leipzig - Noch sechs Spiele in dieser Saison! RB Leipzig befindet sich mitten im Ligaendspurt, das große Ziel, die Qualifikation für die Champions League , liegt wieder in der eigenen Hand. Verteidiger El Chadaille Bitshiabu (20) hatte daran aber keinen wirklich großen Anteil.

El Chadaille Bitshiabu (20) kommt bislang bei RB Leipzig nie über die Rolle eines Bankdrückers hinaus. © Picture Point / Roger Petzsche

Nur sieben Bundesliga-Einsätze mit insgesamt 339 Einsatzminuten hat der Franzose in dieser Spielzeit auf seinem Konto. Auch beim 2:1-Erfolg am Samstag über Werder Bremen musste der 20-Jährige 90 Minuten lang zuschauen - nicht selten.

Die Unzufriedenheit dahingehend war schon in der Winterpause zu spüren. Bitshiabu wünscht sich logischerweise mehr Einsatzzeit, bekommt sie aber nicht, weil an Castello Lukeba (23) und Willi Orban (33) kein Vorbeikommen ist.

Laut Bericht der "Bild" scheint ein Sommerabgang daher fast unausweichlich. Der U20-Nationalspieler Frankreichs kommt in seiner Entwicklung nicht wirklich weiter, möchte wohl gehen.

Dabei wäre die Chance jetzt durchaus da, sich in Leipzig durchzusetzen. Lukeba wechselt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Sommer zu einem großen Klub. RB hofft auf eine hohe Transfersumme, die man mit dem Abwehrmann generieren würde.

Und Orban kommt langsam in die Jahre, wird vermutlich auch nicht mehr ewig seinen Stammplatz halten können. Mit Abdoul Koné (20) wurde erst ein neuer Verteidiger für die nächste Spielzeit geholt. Bitshiabu könnte eigentlich in die Lücke schlagen.