Die allerletzte Chance für Bitshiabu oder schon jetzt bei RB Leipzig aussortiert?
Leipzig - Noch sechs Spiele in dieser Saison! RB Leipzig befindet sich mitten im Ligaendspurt, das große Ziel, die Qualifikation für die Champions League, liegt wieder in der eigenen Hand. Verteidiger El Chadaille Bitshiabu (20) hatte daran aber keinen wirklich großen Anteil.
Nur sieben Bundesliga-Einsätze mit insgesamt 339 Einsatzminuten hat der Franzose in dieser Spielzeit auf seinem Konto. Auch beim 2:1-Erfolg am Samstag über Werder Bremen musste der 20-Jährige 90 Minuten lang zuschauen - nicht selten.
Die Unzufriedenheit dahingehend war schon in der Winterpause zu spüren. Bitshiabu wünscht sich logischerweise mehr Einsatzzeit, bekommt sie aber nicht, weil an Castello Lukeba (23) und Willi Orban (33) kein Vorbeikommen ist.
Laut Bericht der "Bild" scheint ein Sommerabgang daher fast unausweichlich. Der U20-Nationalspieler Frankreichs kommt in seiner Entwicklung nicht wirklich weiter, möchte wohl gehen.
Dabei wäre die Chance jetzt durchaus da, sich in Leipzig durchzusetzen. Lukeba wechselt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Sommer zu einem großen Klub. RB hofft auf eine hohe Transfersumme, die man mit dem Abwehrmann generieren würde.
Und Orban kommt langsam in die Jahre, wird vermutlich auch nicht mehr ewig seinen Stammplatz halten können. Mit Abdoul Koné (20) wurde erst ein neuer Verteidiger für die nächste Spielzeit geholt. Bitshiabu könnte eigentlich in die Lücke schlagen.
Darf RB Leipzigs Bitshiabu gegen Gladbach ran?
Wahrscheinlich bekommt er in den nächsten Wochen seine letzte Chance.
Da sich Lukeba verletzt hat und den Roten Bullen vorerst fehlen wird, ist es gut möglich, dass Bitshiabu schon am Samstag beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) bei den Sachsen in der Startelf stehen könnte.
Mit einer guten Leistung ändern sich die aktuellen Vorzeichen vielleicht noch einmal.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche