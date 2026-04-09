Diese Rückkehr zu RB Leipzig scheint schon jetzt festzustehen

Leipzig - Eine ganze Weile lang sah es so aus, als könnte sich Arthur Vermeeren (21) bei RB Leipzig festbeißen. Da die Einsatzzeit letztendlich doch nicht stimmte, wurde der belgische U21-Nationalspieler im vergangenen Sommer aber an Olympique Marseille ausgeliehen. Doch auch bei den Franzosen geht es für den Mittelfeldmann nicht so richtig vorwärts.

Arthur Vermeeren (21, l.) wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer zu RB Leipzig zurückkehren. © Picture Point / Roger Petzsche

Laut einem Bericht von "RMC Sport" soll der 21-Jährige daher im kommenden Sommer zu den Sachsen zurückkehren.

Der aktuell Vierte der Ligue 1 hätte zwar die Möglichkeit, eine Kaufoption in Höhe von circa 20 Millionen Euro zu ziehen, wird das wohl aber nicht tun. In den vergangenen fünf Partien gab es lediglich einen Kurzeinsatz über acht Minuten von Vermeeren.

Seit Trainer Habib Beye (48) an der Seitenlinie steht, hat der Belgier einen schweren Stand. Unter Roberto De Zerbi (46) sah das in der Hinrunde noch anders aus, jetzt hat es auch schon einmal nicht für den Kader gereicht - ein bitterer Rückschlag.

In Leipzig hat Vermeeren noch einen langfristigen Vertrag bis 2029. Durch den Wechsel von Xaver Schlager (28) im kommenden Sommer würde bei den Sachsen eigentlich eine Lücke entstehen, in die der defensive Mittelfeldmann springen könnte.

Allerdings wurde ja bereits Ersatz geholt. Noch-Gladbacher Rocco Reitz (23) wird der Ersatz des Österreichers, soll die Basis vor der Abwehr sein. Heißt, Vermeeren würde sich wieder hinten anstellen müssen.