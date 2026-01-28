Ein "brutales Foul" kostet RB Leipzig zwei Punkte: "Brauche nicht drum herumreden!"
Hamburg - Bis zur 92. Minute hatte RB Leipzig beim Nachholspiel auf St. Pauli am Dienstagabend die drei Punkte vermeintlich sicher. Doch dann grätschte Kapitän David Raum (27) Ex-Magdeburger Martijn Kaars (26) im Strafraum um. Es gab Elfmeter, der Stürmer traf, 1:1. Zwei verschenkte Punkte für die Sachsen, die im Kampf um die Champions League richtig wehtun.
Zugegeben aber: Die entscheidende Szene war maximal unglücklich.
Raum erklärte sie im Nachgang bei "Sky" so: "Ja ok, ist natürlich ein brutales Foul. Ich brauche nicht drum herumreden, sorry an den Schiedsrichter. Ich hab im Spiel gedacht, ich hab die Innenbahn und irgendwie noch den Ball berührt. Aber ich rutsche halt mit beiden Beinen weg, hatte eigentlich die langen Stollen drauf, hat trotzdem nicht gereicht für den Platz. Ist bitter, ich erwische ihn blöd und ist natürlich ein Elfmeter."
Ausrutschen "kann passieren", wie Trainer Ole Werner (37) im Anschluss ebenfalls bestätigte. Was den Coach aber ärgerte, war die Entstehung.
"Wir führen, es sind nur noch zwei Minuten zu spielen, da darf es so spät im Spiel nicht mehr zu solchen Situationen kommen. Da musst du einen kühlen Kopf bewahren", so Werner, der sich über die verlorenen Punkte schon sehr ärgerte.
Die Rasenballer waren aber insgesamt auch nicht gut in der Begegnung. Wie schon gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) lief in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen. Der Trainer analysierte: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, speziell in der ersten Halbzeit. Wir waren unsauber, fehlerhaft und behäbig, haben unsere Umschaltsituationen nicht gut ausgespielt."
RB Leipzig springt wieder auf Platz vier in der Bundesliga
Am Ende bleibt den Roten Bullen ein Zähler und immerhin wieder Platz vier in der Bundesliga, weil das Remis reichte, um den VfB Stuttgart hinter sich zu lassen. Im Parallelspiel siegte allerdings die TSG Hoffenheim in Bremen und ist jetzt schon auf drei Zähler mit dem deutlich besseren Torverhältnis davongeeilt.
Auch deswegen soll es am kommenden Samstag daheim gegen den FSV Mainz 05 für die Leipziger wieder mit einem Sieg weitergehen.
