Ein "brutales Foul" kostet RB Leipzig zwei Punkte: "Brauche nicht drum herumreden!"

Hamburg - Bis zur 92. Minute hatte RB Leipzig beim Nachholspiel auf St. Pauli am Dienstagabend die drei Punkte vermeintlich sicher. Doch dann grätschte Kapitän David Raum (27) Ex-Magdeburger Martijn Kaars (26) im Strafraum um. Es gab Elfmeter, der Stürmer traf, 1:1 . Zwei verschenkte Punkte für die Sachsen , die im Kampf um die Champions League richtig wehtun.

In der 92. Minute rutschte RB Leipzigs David Raum (27) unglücklich mit beiden Beinen aus und grätschte damit Stürmer Martijn Kaars (26) um. Es gab Elfmeter. © Christian Charisius/dpa

Zugegeben aber: Die entscheidende Szene war maximal unglücklich.

Raum erklärte sie im Nachgang bei "Sky" so: "Ja ok, ist natürlich ein brutales Foul. Ich brauche nicht drum herumreden, sorry an den Schiedsrichter. Ich hab im Spiel gedacht, ich hab die Innenbahn und irgendwie noch den Ball berührt. Aber ich rutsche halt mit beiden Beinen weg, hatte eigentlich die langen Stollen drauf, hat trotzdem nicht gereicht für den Platz. Ist bitter, ich erwische ihn blöd und ist natürlich ein Elfmeter."

Ausrutschen "kann passieren", wie Trainer Ole Werner (37) im Anschluss ebenfalls bestätigte. Was den Coach aber ärgerte, war die Entstehung.

"Wir führen, es sind nur noch zwei Minuten zu spielen, da darf es so spät im Spiel nicht mehr zu solchen Situationen kommen. Da musst du einen kühlen Kopf bewahren", so Werner, der sich über die verlorenen Punkte schon sehr ärgerte.

Die Rasenballer waren aber insgesamt auch nicht gut in der Begegnung. Wie schon gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) lief in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen. Der Trainer analysierte: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, speziell in der ersten Halbzeit. Wir waren unsauber, fehlerhaft und behäbig, haben unsere Umschaltsituationen nicht gut ausgespielt."