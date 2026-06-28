WM 2026 live: Keiner war schlechter! Bittere Statistik für Manuel Neuer

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WM 2026 im Liveticker: Nach der Vorrunde weist kein Stammkeeper eine schlechtere Paradenquote auf als DFB-Torhüter Manuel Neuer.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Juliane Bonkowski, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein, Thorben Latzel

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange! Nach mehr als zwei Wochen ist die Vorrunde vorbei, die besten 32 Teams stehen fest. Zu diesen gehört auch Deutschland, das im Sechzehntelfinale am 29. Juni auf Paraguay trifft.

Der Weg dahin war für die Nationalmannschaft aber von Auf und Abs geprägt: Nach dem furiosen 7:1 gegen Curaçao sicherte Joker Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste erst in der Nachspielzeit den Sieg, das Gruppenfinale gegen Ecuador ging dann mit 1:2 verloren. Trotzdem stand am Ende der Gruppensieg und der erste Einzug in die K.-o.-Runde seit dem WM-Triumph 2014.

In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen während des Turniers.

28. Juni, 11.24 Uhr: Manuel Neuer mit der niedrigsten Paradenquote aller Stammtorhüter

Das hatte sich Julian Nagelsmann sicher anders vorgestellt ... Sieben Schüsse bekam Manuel Neuer auf in der Vorrunde auf sein Tor, vier davon waren drin, macht eine Paradenquote von 42,9 Prozent.

Dem Kicker zufolge ist das tatsächlich sogar die schlechteste Paradenquote aller WM-Keeper mit drei Einsätzen - in dieser Statistik ist niemand schlechter als der Rückkehrer im deutschen Tor! Zum Vergleich: Beim WM-Titel 2014 hielt er noch 85,7 Prozent aller Schüsse auf seinen Kasten.

Zwar hatte Neuer durch die geringe Anzahl an Schüssen auch weit weniger Gelegenheit als seine Kollegen, sich auszuzeichnen, trotzdem bleibt festzuhalten: Die Unhaltbaren, für die er doch eigentlich zurückgeholt wurde, hält der 40-Jährige aktuell nicht.

Manuel Neuer hat derzeit keinen leichten Job im DFB-Kasten.
Manuel Neuer hat derzeit keinen leichten Job im DFB-Kasten.  © Federico Gambarini/dpa

28. Juni, 9.36 Uhr: Uruguays Spieler bekommen den Privatflieger gestrichen

Das schwache Abschneiden von Uruguay bei der WM hat erste Konsequenzen - und die fallen anders aus als gedacht! Anstatt personeller Maßnahmen wird nämlich zunächst einmal den Spielern eine Annehmlichkeit gestrichen.

Wie der uruguayische Fußballjournalist Martin Charquero berichtete, cancelte der Verband seinen Stars nämlich das Privatflugzeug in die Heimat! Stattdessen müssen die Profis um Fede Valverde einen Linienflug nach Hause nehmen.

Weitere Konsequenzen könnten allerdings noch folgen: Bisher ist die Zukunft von Trainer Marcelo Bielsa, der sich während des Turniers zudem einer Meuterei seiner Spieler ausgesetzt sah, noch ungeklärt.

Die Spieler Uruguays konnten bei der WM nur zwei Punkte holen - zu wenig für das Weiterkommen und die eigenen Erwartungen.
Die Spieler Uruguays konnten bei der WM nur zwei Punkte holen - zu wenig für das Weiterkommen und die eigenen Erwartungen.  © Natacha Pisarenko/AP/dpa

28. Juni, 7.44 Uhr: Das sind die Sechzehntelfinal-Partien der WM

Mit dem Ende der Vorrunde stehen endlich auch alle Partien der ersten K.-o.-Runde fest! Ohne Pause geht es schon am Sonntagabend weiter. Dabei kommt es schon im Sechzehntelfinale zu einem Kracher-Duell zweier Superstars: Portugal mit Cristiano Ronaldo und Kroatien mit Luka Modrić duellieren sich am frühen Freitagmorgen.

Wir verschaffen Euch einen Überblick, wer wann auf wen trifft.

Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr)

Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr)

Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr)

Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr)

Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr)

Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr)

Mexiko - Ecuador (Mittwoch, 3 Uhr)

England - DR Kongo (Mittwoch, 18 Uhr)

Belgien - Senegal (Mittwoch, 22 Uhr)

USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)

Spanien - Österreich (Donnerstag, 21 Uhr)

Portugal - Kroatien (Freitag, 1 Uhr)

Schweiz - Algerien (Freitag, 5 Uhr)

Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr)

Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr)

Kolumbien - Ghana (Samstag, 3.30 Uhr)

Deutschland trifft in der Runde der letzten 32 auf Paraguay.
Deutschland trifft in der Runde der letzten 32 auf Paraguay.  © Federico Gambarini/dpa

28. Juni, 7.11 Uhr: Österreich rettet sich in letzter Sekunde

Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist vorbei! Und die Partien boten noch einmal Spannung bis in die letzte Sekunde, denn Österreich rettete sich erst in der 6. Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:3 gegen Algerien in die K.-o.-Runde.

Während England souverän den Gruppensieg in Gruppe L klarmachte, enttäuschte Portugal erneut und muss mit Rang zwei in Gruppe K vorlieb nehmen. Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

Gruppe J

Jordanien - Argentinien 1:3 (0:2)

Jordanien: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90. Obaid) - Haddad, Abu Taha, Al-Rashdan (76. Jamous), Al-Rawabdeh - O. Al-Fakhouri (46. Al-Mardi), Olwan (90. Shararh), Azaizeh (46. Al-Taamari)

Argentinien: Emiliano Martinez - Palacios, Senesi, Otamendi, Tagliafico - Simeone (71. Barco), Paredes, Lo Celso (60. Almada) - Paz (60. Mac Allister) - La. Martínez (60. Messi), J. Alvarez (82. López)

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Zuschauer: 70.649

Tore: 0:1 Lo Celso (19.), 0:2 La. Martínez (31./Foulelfmeter), 1:2 Al-Taamari (55.), 1:3 Messi (80.)

Gelbe Karten: Abu Taha (1), Al-Arab (1), Shararh (1) / -

Algerien - Österreich 3:3 (1:1)

Algerien: Benbout - Belghali (71. Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (71. Aït-Nouri) - N. Bentaleb, Aouar (90.+4 Ghedjemis), Maza - Mahrez, Gouiri (71. Belaïd), Chaibi

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (62. Danso), Mwene (90.+5 Kalajdzic) - Seiwald, X. Schlager (46. Grillitsch), R. Schmid (46. Wanner), Laimer - Sabitzer - Arnautović (46. Gregoritsch)

Schiedsrichter: Ilgis Tantaschew (Usbekistan)

Zuschauer: 69.045

Tore: 0:1 Arnautović (28.), 1:1 Belghali (45.), 1:2 Sabitzer (55.), 2:2 Mahrez (60.), 3:2 Mahrez (90.+3), 3:3 Kalajdzic (90.+6)

Gelbe Karten: - / Arnautović (1)

Gruppe K

Kolumbien - Portugal 0:0

Kolumbien: C. Vargas - S. Arias (87. Muñoz), Lucumi, D. Sánchez, Machado - J. Arias (76. Castaño), Lerma (60. Rios), Puerta - James Rodríguez (76. J. Quintero), Luis Díaz - Cordoba (60. Suárez)

Portugal: D. Costa - João Cancelo (46. Dalot), R. Dias, Veiga, N. Mendes (90.+3 Nunes) - R. Neves (46. J. Neves), Vitinha (70. S. Costa) - João Félix (70. Leão), B. Fernandes, Neto - Cristiano Ronaldo

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Australien)

Zuschauer: 64.478

Gelbe Karten: Puerta (1) / -

Beste Spieler: D. Sánchez, J. Arias / D. Costa, J. Neves

DR Kongo - Usbekistan 3:1 (0:1)

DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. J. Kayembe) - Mbuku (72. Elia), Moutoussamy (72. Mukau), Sadiki, Cipenga (72. Bongonda) - Wissa, Bakambu (51. Mayele)

Usbekistan: Nematov - Khusanov, Urozov (82. Sergeev), Ashurmatov - Alizhonov, Mozgovoy (82. Iskanderov), Shukurov (59. Khamrobekov), Nasrullaev - Khamdamov (59. Ganiev), Fayzullaev (73. Urunov) - Shomurodov

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 68..239 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Shomurodov (10.), 1:1 Wissa (68./Foulelfmeter), 2:1 Mayele (78.), 3:1 Wissa (90.+1)

Gelbe Karten: Sadiki (1), Mbuku (1), Moutoussamy (1) / Khusanov (2), Nasrullaev (1)

Gruppe L

Panama - England 0:2 (0:0)

Panama: Mosquera - Escobar, Córdoba, Andrade - M. Murillo, Harvey (88. A. Quintero), Bárcenas (71. I. Diaz), J. Gutiérrez (88. Davis) - C. Martinez, J. L. Rodriguez (71. Londono) - To. Rodríguez (46. Fajardo)

England: Pickford - Quansah (63. Spence), Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson (84. D. Henderson), Ju. Bellingham (71. Eze) - Saka (63. Madueke), Rogers, Rashford - Kane (84. Watkins)

Schiedsrichter: Abdulrahman Al-Jassim (Katar)

Zuschauer: 80.663

Tore: 0:1 Ju. Bellingham (62.), 0:2 Kane (67.)

Gelbe Karten: Fajardo (1), Andrade (1) / Quansah (1)

Kroatien - Ghana 2:1 (1:0)

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (78. Mario Pasalic) - P. Sucic, Vlasic (88. Gvardiol), Baturina (88. Marco Pasalic) - Budimir (66. Matanovic)

Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Thomas Partey - K. Sulemana (71. Nuamah), Owusu (46. Fatawu), Sibo (85. Yirenkyi), Semenyo - J. Ayew (71. Thomas-Asante)

Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada)

Zuschauer: 68.324

Tore: 1:0 P. Sucic (31.), 1:1 Luckassen (77.), 2:1 Vlasic (83.)

Gelbe Karten: Perisic (1) / Peprah Oppong (1)

Für drei Minuten war Österreich nach dem Führungstreffer von Algerien ausgeschieden, dann zelebrierte die Alpenrepublik den Treffer zum 3:3 in der 6. Minute der Nachspielzeit.
Für drei Minuten war Österreich nach dem Führungstreffer von Algerien ausgeschieden, dann zelebrierte die Alpenrepublik den Treffer zum 3:3 in der 6. Minute der Nachspielzeit.  © Georg Hochmuth/APA/dpa

27. Juni, 20.09 Uhr: Freundin von Cody Gakpo verliert Baby während Schwangerschaft

Familiärer Schicksalsschlag für Holland-Angreifer Cody Gakpo (27).

Kurz vor dem ersten K.o.-Runden-Spiel gegen Marokko teilte die Freundin des niederländischen Nationalspielers via Instagram mit, dass das gemeinsame Baby des Paars während der Schwangerschaft gestorben sei.

"Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist", informierte Noa van der Bij. "Danke euch für alle Liebe und Unterstützung."

Erst am 30. Mai hatten Gakpo und seine Freundin via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der Stürmer vom FC Liverpool bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren. "Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie", schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story.

Gakpos Freundin schrieb weiter, der zweite Sohn habe Elijah Raphael Gakpo heißen sollen.

Cody Gakpo (27, oben) schwebt mit Oranje im Höhenflug, muss privat allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften.
Cody Gakpo (27, oben) schwebt mit Oranje im Höhenflug, muss privat allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften.  © Ashley Landis/AP/dpa

27. Juni, 17.53 Uhr: Rudi Völler denkt nur an Paraguay und nimmt Offensivkönner in die Pflicht

Voller Fokus Paraguay! Vor dem deutschen Sechzehntelfinale der WM am Montag (Anstoß: 22.30 Uhr) hat sich Rudi Völler (66) zu Wort gemeldet:

"Jetzt geht die WM richtig los! Und der Glaube ist da, dass wir alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen", so der DFB-Sportdirektor.

Der Blick gehe gelte nur dem nächsten Gegner und noch nicht einem möglichen Achtelfinale mit Frankreich: "Damit befassen wir uns jetzt nicht", so der ehemalige DFB-Teamchef.

Zugleich nahm Völler seine Offensivkönner Jamal Musiala (23), Florian Wirtz (23) und auch Kai Havertz (27) in die Pflicht: "Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen diese Spieler liefern. Sie wissen auch, dass noch Luft nach oben ist."

Ein Fragezeichen steht nach wie vor hinter dem Einsatz von Durchstarter Nathaniel Brown (23), den Adduktorenprobleme plagen. Völler: "Wir hoffen alle, dass es funktioniert", sagte Völler. 

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) probiert vor dem Paraguay-Spiel Zuversicht zu verbreiten.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) probiert vor dem Paraguay-Spiel Zuversicht zu verbreiten.  © Federico Gambarini/dpa

27. Juni, 10.01 Uhr: Uruguay-Trainer rastet nach WM-K.-o. aus

Für Uruguay endete die WM in einer bitteren Enttäuschung: Die Südamerikaner konnten keinen Sieg einfahren, eine Niederlage gegen Spanien in der Nacht zu Samstag besiegelte das Aus in der Vorrunde. Entsprechend gereizt war Nationaltrainer Marcelo Bielsa (70) nach dem Spiel.

Als er zum Interview gebeten wurde, dauerte es offenbar noch einige Momente, bis auch das Team hinter der Kamera fertig war - und Bielsa ließ einen "Jetzt macht doch endlich!"-Brüller los. Auch im Gespräch mit der Reporterin zeigte er sich kurz angebunden, ihre drei Fragen waren inklusive Antworten nach rund 30 Sekunden abgehandelt.

Auf der Pressekonferenz hatte er sich dann aber wieder gefangen. "Ich bin der Verantwortliche und muss das akzeptieren", räumte der Argentinier ein: "Auch wenn es vermeidbare Fehler gab, bin ich für dieses Scheitern verantwortlich."

Marcelo Bielsa (70) konnte Uruguay nicht zum erhofften Erfolg führen.
Marcelo Bielsa (70) konnte Uruguay nicht zum erhofften Erfolg führen.  © Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dpa

27. Juni, 8.04 Uhr: Diese Partien im Sechzehntelfinale stehen schon fest

Einen Tag vor dem Ende der Gruppenphase stehen damit neun Paarungen für das Sechzehntelfinale schon fest. Ein Überblick:

Südafrika - Kanada (Sonntag, 21 Uhr)

Brasilien - Japan (Montag, 19 Uhr)

Deutschland - Paraguay (Montag, 22.30 Uhr)

Niederlande - Marokko (Dienstag, 3 Uhr)

Elfenbeinküste - Norwegen (Dienstag, 19 Uhr)

Frankreich - Schweden (Dienstag, 23 Uhr)

USA - Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2 Uhr)

Australien - Ägypten (Freitag, 20 Uhr)

Argentinien - Kap Verde (Samstag, 0 Uhr)

27. Juni, 7.20 Uhr: Deutschland spielt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay

Alle Unklarheiten beseitigt! Deutschland trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay.

Durch die Ergebnisse der Nacht muss das DFB-Team nicht mehr alle restlichen Vorrundenspiele abwarten, um seinen Gegner zu bekommen, stattdessen steht nun fest, dass am Montagabend (22.30 Uhr deutsche Zeit) Paraguay als Dritter der Gruppe D die nächste Hürde für Julian Nagelsmanns Mannschaft ist.

Sollte Deutschland Paraguay schlagen, droht danach gleich der Topfavorit: Weil Frankreich Norwegen klar mit 4:1 besiegte, ist das Team um Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale, die Franzosen bekommen es im Sechzehntelfinale mit Schweden zu tun.

Der erste deutsche Gegner in der K.-o.-Runde wird Paraguay (gestreifte Trikots).
Der erste deutsche Gegner in der K.-o.-Runde wird Paraguay (gestreifte Trikots).  © Jeff Chiu/AP/dpa

27. Juni, 7.04 Uhr: Kap Verde schafft die Sensation!

Sensation in der Nacht zu Samstag! Kap Verde holt sich mit einem 0:0 gegen Saudi-Arabien das dritte Unentschieden der Vorrunde - und weil Spanien parallel dazu Uruguay mit 1:0 schlägt, rückt der kleine Inselstaat mit drei Punkten auf den zweiten Gruppenplatz vor und steht in der K.-o.-Runde! Für die Südamerikaner hingegen endet das Turnier mit nur zwei Punkten auf Platz drei der Gruppe H.

In Gruppe G holt Belgien sich mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland den Gruppensieg, Ägypten sichert sich dank eines Unentschieden gegen den Iran Platz zwei. Doch die Iraner können noch auf einen Platz unter den besten Gruppendritten hoffen.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

Gruppe G

Ägypten - Iran 1:1 (1:1)

Ägypten: Ufa Schobeir - Hani, Rabia, Abdelmonem (14. Jasser Ibrahim), Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Ashour (46. Marmoush), Salah (57. Zizo), Ziko (76. Hamza Abdelkarim) - Trezeguet

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ezatolahi, Ghorbani - Ghoddos (67. Moghanlou), Mohebi (90.+1 Jahanbakhsh) - Taremi

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Zuschauer: 66.925

Tore: 1:0 Saber (5.), 1:1 Rezaeian (14.)

Gelbe Karten: Saber (1), Jasser Ibrahim (1), Lasheen (2) / Kanaanizadegan (1), Nemati (1), Ezatolahi (2), Khalilzadeh (1)

Neuseeland - Belgien 1:5 (0:1)

Neuseeland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Bindon, Surman, Cacace (79. de Vries) - Stamenic, Bell (64. Mccowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randall), Just - Wood

Belgien: Courtois - Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin) - Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers) - De Ketelaere (85. Lukaku)

Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)

Zuschauer: 52.497 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Trossard (28.), 0:2 Trossard (50.), 0:3 De Bruyne (66.), 1:3 Just (84.), 1:4 Lukaku (86.), 1:5 Saelemaekers (90.+4)

Gelbe Karten: Stamenic (1), Just (1) / -

Gruppe H

Kap Verde - Saudi-Arabien 0:0

Kap Verde: Vozinha - W. Pina (90.+4 S. Moreira), R. Lopes, Diney, Joao Paulo - K. Pina - R. Mendes (71. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro (71. L. Duarte), W. Semedo (61. H. Varela) - D. Livramento (61. Da Costa)

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (33. Ladschami), Boushal (80. Al-Harbi) - N. Al-Dausari, Kanno, Al-Khaibari (46. Al-Dschuwayr) - Mandash (65. Al-Hamdan), Al-Buraikan, S. Al-Dausari (65. Abu Al-Shamat)

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Zuschauer: 68.278

Gelbe Karten: W. Pina (1) / Abdulhamid (1), N. Al-Dausari (1), Al-Buraikan (1)

Uruguay - Spanien 0:1 (0:1)

Uruguay: Muslera (46. Rochet) - G. Varela, S. Cáceres, Olivera, J. M. Sanabria (70. B. Rodriguez) - Ugarte (45. De La Cruz), Bentancur, Valverde (56. Vinas), M. Araújo - Canobbio, Nunez

Spanien: Simón - M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Merino (60. Olmo), Pedri (60. Ruiz) - Yamal (76. Fer. Torres), Oyarzabal (76. N. Williams), Baena (66. Pino)

Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)

Zuschauer: 45.664

Tore: 0:1 Baena (42.)

Gelbe Karten: J. M. Sanabria (1), G. Varela (1), De La Cruz (1) / Baena (1)

Rote Karten: Canobbio (90.+4/grobes Foulspiel) / -

Kap Verde zieht bei seiner Premierenteilnahme bei der WM direkt in die K.-o.-Runde ein.
Kap Verde zieht bei seiner Premierenteilnahme bei der WM direkt in die K.-o.-Runde ein.  © David J. Phillip/AP/dpa

26. Juni, 23.20 Uhr: Weltfußballer Dembélé schießt Frankreich zum Gruppensieg

In Gruppe I sind die Würfel gefallen!

Mit einem klaren 4:1 gegen Haalands Norweger hat sich Frankreich dank eines überragenden Ousmane Dembélé durchgesetzt.

Der Weltfußballer von Paris Saint-Germain erzielte drei Treffer, sicherte seinem Team damit den Gruppensieg. Im Achtelfinale der WM könnte es nun zu einem Duell mit der DFB-Auswahl kommen.

Senegal verbuchte derweil Rang drei durch ein 5:0-Schützenfest gegen den Irak.

Ergebnisse im Überblick

Norwegen - Frankreich 1:4 (1:3)

Norwegen: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langas), Östigard, Björkan (46. Pedersen) - Berg, Aasgaard, Thorstvedt (46. Thorsby) - Bobb (83. Hauge), Strand Larsen, Schjelderup (83. Nusa)

Frankreich: Maignan - Koundé (86. Gusto), Upamecano (76. Konaté), M. Lacroix, Théo Hernandez - Tchouaméni, M. Koné, O. Dembélé (65. Barcola), Olise (65. Cherki), D. Doué - Mbappé (86. Mateta)

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Zuschauer: 64.146

Tore: 0:1 O. Dembélé (7.), 0:2 O. Dembélé (20.), 1:2 Aasgaard (21.), 1:3 O. Dembélé (32.), 1:4 D. Doué (90.+4)

Gelbe Karten: Berg (1) / Tchouaméni (1)

Senegal - Irak 5:0 (1:0)

Senegal: Diaw - Diatta, Seck (58. Ciss), Niakhaté, Jakobs - Camara (56. Jackson), I. Gueye, Diarra (56. P. Gueye) - Mbaye (56. C. Ndiaye), I. Sarr (81. Diao), Mané

Irak: Basil Fadhil (46. J. Hassan) - Putros, Sulaka, Hashim, Doski - Iqbal (67. Yakob), Al-Ammari - Qasem (16. Younis), Jasim (57. Maknzi), Bayesh - Al-Hamadi (57. Yousif)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Zuschauer: 43.036 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Diarra (4.), 2:0 I. Sarr (56.), 3:0 P. Gueye (59.), 4:0 P. Gueye (71.), 5:0 I. Ndiaye (82.)

Gelbe Karten: Seck (1), P. Gueye (1) / Al-Ammari (2), Doski (1)

Rote Karten: - / Sulaka (13./Notbremse)

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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