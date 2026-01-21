"Fortgeschrittene Verhandlungen": Schnappt sich RB Leipzig diesen Mittelfeldstar?

Leipzig - RB Leipzig taucht in diesen Tagen extrem oft in der Gerüchteküche auf. Besonders im zentralen Mittelfeld suchen die Sachsen offenbar Verstärkung, nachdem Kevin Kampl (35) seine Karriere beendet hatte und Xaver Schlager (28) wohl im Sommer geht. Nun ist ein neuer Name aufgeploppt, bei dem die Rasenballer wohl schon sehr weit sein sollen.

Sergi Altimira (24, l.) von Betis Sevilla soll in den Fokus von RB Leipzig geraten sein. Erst am Wochenende wurde er zum "Man of the Match" gekürt. © JAVIER SORIANO / AFP

Laut Bericht der "FAZ" soll RB-Sportboss Marcel Schäfer (41) ganz scharf auf Sergi Altimira (24) von Betis Sevilla sein und sich mit dessen Beratern in "fortgeschrittenen Verhandlungen" befinden.

Verwunderlich ist das Interesse nicht. Der Spanier konnte in den letzten beiden Jahren seinen Marktwert massiv erhöhen, ist nun laut "Transfermarkt" 20 Millionen Euro wert. LaLiga-Klub Betis verlangt wohl noch etwas mehr Geld, um Altimira, der noch einen Vertrag bis 2029 hat, ziehen zu lassen.

Spannend: Zuletzt soll der 24-Jährige eigentlich mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt geliebäugelt haben. Die aktuelle Lage bei den Adlerträgern hat sich nach dem Rauswurf von Dino Toppmöller (45) aber deutlich verändert. Zudem war beim aktuell Siebten der Bundesliga nur von einer Leihe die Rede.

Bei den Roten Bullen sieht das wohl anders aus. Dort könnte der Mittelfeldmann, der am Wochenende beim 2:0-Erfolg seines Teams gegen Villarreal zum "Man of the Match" gekürt wurde, sogar schon im Winter zur Verstärkung werden und eben nach dem möglichen Schlager-Abgang langfristig integriert werden.