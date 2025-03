Sky-Kommentator Fuss: ER ist bei RB Leipzig der "wichtigste Mann im System"

Sieht für RB Leipzig keinen besseren Trainer als Marco Rose: Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (48). © Picture Point/Roger Petzsche

Leipzigs Trainer hat Fuss in der wöchentlichen Sky-Talkshow "Glanzparade" direkt mal zu seinem "Fuss der Woche" gemacht. In diese Kategorie werden Persönlichkeiten aus dem Sport gewählt, die in der zurückliegenden Woche besonderes geleistet haben.

Seinen "Preis" erhalte Rose aber "stellvertretend für komplett Leipzig, die in den letzten Wochen ordentlich bezahlt haben und am Samstag etwas bekommen haben, was man aus Dortmunder Sicht vielleicht aberwitzig finden kann, weil die zweite Hälfte nur in eine Richtung, nur für Borussia Dortmund lief", sagte Fuss über das 2:0 der Sachsen am vergangenen Samstag.

Der Coach verlebe durch den Dreier gegen seinen Ex-Klub eine "vergleichsweise ruhige" Länderspielpause, ist sich Fuss sicher. Und: "Ich finde, dass es im Moment für RB Leipzig keinen Besseren gibt als Marco Rose. Er hat mit ganz vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die er im Zweifel nicht zu verantworten hat."

Dafür liefert der Kommentar auch Beispiele. Zunächst sei der Kader nicht groß genug für die eigenen Ansprüche, die durch den Einsieg des neuen globalen Red-Bull-Fußballchefs Jürgen Klopp (57) nur noch größer werden dürfen.