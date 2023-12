Große Emotionen: Verabschiedung vor RB Leipzigs Spiel gegen Bern geplant

Leipzig - Überwiegend gut gelaunt konnte man die Spieler von RB Leipzig am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Heimspiel gegen die Young Boys Bern am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beobachten. Logisch, denn das erklärte Ziel, in der Königsklasse zu überwintern, wurde ja bereits geschafft. Dennoch sind große Emotionen schon vor dem Spiel aufgrund einer Verabschiedung garantiert.

Das Hinspiel in Bern konnten die Sachsen mit 3:1 gewinnen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Doch zunächst das Sportliche: Überhaupt ist in Gruppe G tatsächlich schon alles entschieden. Manchester City ist Gruppenerster vor den Roten Bullen. Die Schweizer gehen durch den dritten Rang in die Europa League und Roter Stern Belgrad ist raus.

In der Red Bull Arena gibt es am Mittwoch also eine Partie zu sehen, in der es im Grunde genommen um nichts geht. Doch das stimmt so nicht!

Natürlich wollen die Sachsen das Spiel gewinnen, um eine breite Brust für die restlichen beiden Bundesliga-Begegnungen des Jahres gegen die TSG 1899 Hoffenheim und Werder Bremen zu bekommen.

Aber es wird womöglich auch das letzte Champions-League-Spiel von Emil Forsberg (32) im Trikot der Rasenballer sein. Der Schwede wechselt mit ziemlicher Gewissheit im Winter und wird wie viele andere Reservisten auch am Mittwoch wohl eine Startelfchance bekommen.

Überhaupt wird Coach Marco Rose (47) einige seiner Akteure aufs Feld bitten, die bisher unter den Erwartungen geblieben sind. Zu nennen wären da vor allen Dingen Nicolas Seiwald (22) und Fábio Carvalho (21). Zudem wird Peter Gulacsi (33) im Kasten stehen. Der Ungar sieht nach seiner Verletzung aktuell keinen Stich gegen seinen Konkurrenten Janis Blaswich (32). Timo Werner (27) konnte am Dienstag mittrainieren und ist wahrscheinlich auch eine Option.