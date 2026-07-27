"Hala Madrid": RB Leipzig verliert Yan Diomande wohl an die Königlichen

Leipzig - "Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig . Und davon rücken wir auch nicht ab!" Wie viel Wert hat diese Aussage, getätigt Ende Juni von Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) einen Monat später noch? Offenbar nicht viel.

Yan Diomande (19) verlässt RB Leipzig offenbar Richtung Real Madrid. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Ivorer soll inzwischen das ganz klare Ziel Real Madrid haben, was ein Post auf "X" inzwischen unterstreicht.

Transferexperte Fabrizio Romano (33) postete am Sonntag, dass ein Wechsel des Nationalspielers der Elfenbeinküste zu den Königlichen kurz bevor stehe.

Inzwischen antwortete der 19-Jährige mit den Worten "Hala Madrid" selbst darauf, was wohl als klares Zeichen gedeutet werden kann.

Die Roten Bullen verlieren wohl ihren wertvollsten Spieler! Schon vor Wochen befeuerte der Flügelflitzer die Wechselgerüchte selbst, als er während der Weltmeisterschaft sagte, dass er davon ausgehe, die Sachsen zu verlassen.

Dank Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel haben die Rasenballer aber eigentlich alle Zügel selbst in der Hand. Jetzt wirkt es so, als wolle sich Diomande ganz klar wegstreiken. Mündliche Einigungen soll der Ivorer bereits mit Paris Saint-Germain und eben mit Real getroffen haben.

Die Franzosen sind inzwischen laut "Sky" aus dem Rennen. Wohl gerade deshalb, weil die Spanier ganz klar die Nase vorn haben und der Spieler sich selbst augenscheinlich in Madrid sieht.