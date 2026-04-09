Kader-Geheimnisse von RB Leipzig: "Zwei Tage vor dem Spiel schließe ich überhaupt nix aus!"

Leipzig - Mit einem Sieg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) über Borussia Mönchengladbach könnte RB Leipzig möglicherweise schon das internationale Geschäft eintüten, wenn Eintracht Frankfurt zeitgleich in Wolfsburg patzt. Trainer Ole Werner (37) möchte für die Aufgabe wieder die bestmögliche Elf ins Rennen schicken.

RB Leipzigs Conrad Harder (21) klagt über Oberschenkelprobleme. Ein Einsatz gegen Gladbach ist fraglich. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie die aber aussehen wird, wollte der Coach wie üblich auf der Pressekonferenz vor der Partie am Donnerstag nicht verraten.

"Zwei Tage vor dem Spiel schließe ich überhaupt nix aus", so Werner angesprochen auf die Frage, ob möglicherweise sogar Ridle Baku (28) und Benjamin Henrichs (29) zeitgleich auf dem Platz stehen könnten.

Im Kern geht es aber auch darum, dass hinter einigen Spielern noch Fragezeichen stehen und natürlich auch ein kurzfristiger Ausfall Ende der Woche noch eingeplant werden muss.

Conrad Harder (21) beispielsweise laboriert aktuell an Oberschenkelproblemen, ein Einsatz ist fraglich. Brajan Gruda (21) wird am Freitag zumindest ins Mannschaftstraining zurückkehren können, doch auch sein Kaderplatz ist noch nicht in Stein gemeißelt.

Was der Trainer immerhin schon sicher sagen konnte: Castello Lukeba (23) wird wie erwartet nicht spielen können. Dass der mögliche Sommerabgänger El Chadaille Bitshiabu (20) seinen Platz einnehmen könnte, ist eine Option.