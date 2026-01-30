Kein Sommer-Deal: Er soll RB Leipzig sofort helfen

Leipzig - Krass, was RB Leipzig in dieser Woche alles über die Bühne bringt! Nachdem Abdoul Kone (20), der ab Sommer für die Rasenballer auflaufen wird, verpflichtet werden konnte und Timo Werner (29) durch seinen Wechsel zu den San Jose Earthquakes endlich von der Gehaltsliste verschwindet, hat der Bundesligist nun auch den nächsten Deal eingetütet.

Ayodele Thomas (18) wechselt von der 2. Mannschaft der PSV Eindhoven zu RB Leipzig. © IMAGO / Pro Shots

Demnach wechselt Ayodele Thomas (18) aus der 2. Mannschaft der PSV Eindhoven zu den Roten Bullen - und zwar schon als Verstärkung für diesen Winter! Das berichtet unter anderem "Sky".

Der Linksaußen wäre im Sommer ablösefrei gewesen. RB hätte dann nur eine internationale Ausbildungsentschädigung in Höhe von 300.000 Euro zahlen müssen, um sich das Talent zu angeln.

Jetzt hat man sich mit den Niederländern anders geeinigt. Thomas darf schon jetzt zu den Sachsen stoßen und die Leipziger zahlen PSV dafür 400.000 Euro plus eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von drei Prozent. Der Offensivmann unterschreibt bis 2031.

In der mit zahlreichen starken Talenten gespickten Offensive der Rasenballer wird es kein Zuckerschlecken für Thomas werden, auf Einsatzzeiten zu kommen. Chancen könnten sich trotzdem ergeben. Johan Bakayoko (22) fällt seit Wochen aus, ist möglicherweise auch gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine Option. Zudem ist Assan Ouedraogo (19) bis mindestens Ende März verletzt raus.

In solche Lücken könnte der Niederländer zukünftig vielleicht stoßen.