Wahnsinn, jetzt also doch: Klopp schnappt sich wohl RB-Leipzig-Star!

Trainer Jürgen Klopp (56) kann sich freuen: RB Leipzigs Dominik Szoboszlai (22) wechselt offenbar zum FC Liverpool. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Das berichtet zumindest "The Athletic". Dort heißt es, dass der Verein von Trainer Jürgen Klopp (56) mächtig Druck macht, die Sache am Freitag noch über die Bühne zu bringen.

Logisch, immerhin kann der Ungar die Sachsen nur noch bis Mitternacht via Ausstiegsklausel verlassen. Und danach sieht es tatsächlich aus.

Transferexperte Fabrizio Romano (30) twitterte am Mittag, dass man sich bei den Verhandlungen auf der Zielgeraden befinde.

Szoboszlai nach England!

Der Nationalspieler hatte schon vor dem DFB-Pokalfinale mit einem möglichen Abschied geliebäugelt.

"Wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der fünf oder sechs besten Vereine Europas machen kann, sollte ich dann Nein zu dieser Herausforderung sagen?", lautete im Mai in einem Interview noch die Frage an sich selbst.

Der FC Liverpool scheint nun einer dieser Vereine für seinen nächsten Schritt zu sein. Newcastle United, die sich zwischenzeitlich ebenfalls um einen Transfer bemüht hatten, wäre es vielleicht nicht geworden.