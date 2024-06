Mehrere Sorgenkinder: RB Leipzigs Leih-Problem entspannt sich nur beinahe

Leipzig - Immerhin ein paar Fragezeichen konnten in den letzten Tagen geklärt werden. Trotzdem hat RB Leipzig noch ein paar Sorgen übrig, was die eigenen Leih-Spieler angeht.

Silva machte bei Real Sociedad San Sebastian eigentlich einen guten Eindruck. © ANDER GILLENEA / AFP

Heißt im Klartext: Silva kehrt in der Theorie an den Cottaweg zurück. Für alle Beteiligten ist jedoch klar, dass es dort keine Zukunft für den 28-Jährigen gibt.

Silva, der bei Eintracht Frankfurt noch geglänzt hatte, funktionierte bei den Leipzigern einfach nie. Mit Lois Openda (24) und Benjamin Sesko (21) haben die Sachsen aktuell zwei Stürmer, die es deutlich besser machen.

Also geht die Suche nach einem passenden Verein für den Portugiesen, der noch Vertrag bis 2026 hat, erneut von vorn los. Gar nicht so einfach, denn die Ansprüche des Torjägers sind durchaus hoch.

Was helfen könnte: In Spanien machte Silva eigentlich keinen so schlechten Eindruck. Mit wettbewerbsübergreifend vier Toren scheint aber das Toretreffen noch immer nicht so gut zu funktionieren.

Nicht verwunderlich, dass sein Marktwert von ehemals 45 Millionen Euro auf 7,5 Millionen Euro abgesunken ist.