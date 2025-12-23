Nach RB-Absturz in der Bundesliga: "Leipzig steht genau da, wo es hingehen kann - mehr geht nicht"

Leipzig - Mit einem schmerzhaften 1:3 daheim gegen Bayer Leverkusen hat sich RB Leipzig in die Winterpause verabschiedet. In einem Duell auf Augenhöhe machten es die Gäste teils cleverer und verdrängten durch den Sieg die Sachsen sogar auf den vierten Rang.

Die starke Saison von RB Leipzig hat mit zwei Niederlagen zuletzt eine Delle bekommen. © Jan Woitas/dpa

Dabei waren die Rasenballer eine Zeit lang sogar Bayernverfolger Nummer eins, wenn man das so nennen kann. Der Rekordmeister steht schon jetzt neun Punkte vor Rang zwei und ist vom Platz an der Sonne wohl auch nicht wegzudenken.

Trotzdem hätte RB natürlich wenigstens gern als Vizemeister überwintert. Doch geht es nach Fußballexperte Frank Buschmann (61), wird das wohl auch am Ende der Saison nicht so aussehen.

"Leipzig steht genau da, wo es hingehen kann - mehr geht auch nicht. Sie werden am Ende um den vierten Platz spielen. Dritter oder Vierter, da bin ich mir relativ sicher", so "Buschi" in "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss & Wagner".

Nach Meinung des Sportmoderators haben die Sachsen innerhalb der laufenden Saison "immer einmal wieder die Grenzen aufgezeigt bekommen", dass es für mehr mit der teils neu aufgestellten Truppe eben noch nicht reicht.

Buschmann: "Dass du in München verlieren kannst, wie hoch das dann auch ist, ist ehrlich gesagt wurscht. Hoffenheim spielt eine Super-Saison, deswegen kannst du auch in Hoffenheim verlieren. Der Ausreißer nach unten ergebnistechnisch ist das Ding gegen Union Berlin. Das hätte keiner so erwartet. Und ja, Leverkusen kommt halt langsam wieder." Mehr Niederlagen gab es bislang nicht für die Rasenballer.