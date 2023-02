RB gegen ManCity: Flitzer rennt übers Feld und verfolgt Haaland in Spielertunnel

Leipzig - Die Fan-Liebe beflügelte am Mittwochabend einen Zuschauer des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League, RB Leipzig gegen Manchester City (1:1) , zu sportlichen Höchstleistungen: Aus dem Zuschauerbereich sprang ein junger Flitzer über ein Kamerapodest aufs Spielfeld und verfolgte sein Idol Erling Haaland (22) bis in den Spielertunnel.

Der Flitzer hatte es auf sein Idol Erling Haaland (22) abgesehen. © Hendrik Schmidt/dpa

Seine Aktion ließ der junge Mann filmen, nahm zudem ein Selfie-Video auf und veröffentlichte die Clips später auf TikTok, Instagram und innerhalb eines "Vlogs" auf YouTube.

In Letzterem nimmt der Fußball-Fan mit dem Nickname "The Zey" seine Zuschauer mit ins Stadion.

Schon kurz vor Spielende fasst er vor laufender Kamera einen Entschluss: "Das Spiel ist in zwei Minuten zu Ende, ich will nen Flitzer machen. Leute, ich versuch's!", kündigte der junge Mann aus Duisburg an.

Und so geschah es auch: Während alle Spieler den Platz durch den Spielertunnel verließen und die Teams das beendete Match diskutierten, kletterte "The Zey" aus dem Sektor C über das Geländer, stieg auf ein Kamerapodest und sprang von dort in den Innenraum.