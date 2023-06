RB Leipzig: Die torgefährlichste Abwehr der Bundesliga braucht Verstärkung!

Leipzig - Zehn Tore schossen RB Leipzigs Verteidiger in der abgelaufenen Saison. Keine Bundesliga-Abwehr traf häufiger! Nun suchen die Roten Bullen nach Verstärkung, um den Wert auch in der kommenden Spielzeit möglichst hoch zu halten.

Welche neuen Spieler können Fans in der nächsten Spielzeit in der RB-Leipzig-Abwehr bestaunen? © Picture Point / Roger Petzsche

Denn nach dem Abgang von Abdou Diallo (27) und dem drohenden Wechsel von Josko Gvardiol (21) brauchen die Sachsen mindestens noch zwei Leute in der letzten Reihe.

Dort sind bislang Willi Orban (30), Mohamed Simakan (23), Benjamin Henrichs (27) und David Raum (25) sicher gesetzt. Auch bei Lukas Klostermann (26) und Marcel Halstenberg (31) gibt es immer wieder Gerüchte um einen möglichen RB-Abschied - Ausgang offen.

Wer also soll kommen? In den letzten Wochen wurden bereits viele Namen genannt. Am wahrscheinlichsten scheint ein Wechsel von Castello Lukeba (20) von Olympique Lyon zu sein. Laut "Sky" soll es bereits Gespräche zwischen beiden Vereinen gegeben haben.

Sollte Gardiol wirklich gehen, wären für die Rasenballer auch die 30 Millionen Euro Ablöse zu stemmen. Voraussetzung ist möglicherweise aber auch, dass der Franzose bei der U21-EM von großen Verletzungen verschont bleibt.

Gleiches gilt für Micky van de Ven (22) vom VfL Wolfsburg, der ebenfalls gerade für sein niederländisches Team bei der U21-EM im Einsatz ist. Auch ihn sollen die Sachsen, besonders aufgrund seines enormen Tempos auf dem Zettel haben.