Endlich ein Stürmer, der bei RB Leipzig trifft, aber: Openda kann auch bald den Abflug machen!

Leipzig - Ob Andre Silva (27), Alexander Sörloth (27) oder jetzt auch Timo Werner (27): Stürmer hatten es bei RB Leipzig in der jüngeren Vergangenheit nicht immer leicht. Meist mit einigen Vorschusslorbeeren gekommen, klappte bei den Roten Bullen plötzlich das Toreschießen nicht mehr. Ganz anders sieht es bei Lois Openda (23) aus.

Der Sommerneuzugang der Sachsen hatte im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine Anlaufschwierigkeiten bei den Rasenballern und markierte in den ersten Partien bereits wichtige Treffer.

Josko Gvardiol (21) verließ RB Leipzig für 90 Millionen Euro. © Picture Point / Roger Petzsche

Und dass es Klubs gibt, die genügend Geld in den eigenen Taschen haben, um Weltklasse-Spieler zu holen, ist bekannt. Allein in diesem Jahr verließen Josko Gvardiol (21), Dominik Szoboszlai (22) und Christopher Nkunku (25) die Roten Bullen Richtung England.

Gvardiol wurde durch die Ablösesumme von 90 Millionen Euro, die Manchester City gezahlt hatte, gar zum teuersten Verteidiger der Welt.

Trifft Openda also weiter und macht auch international auf sich aufmerksam, könnten sich in knapp zwei Jahren die Wege also schon wieder trennen.