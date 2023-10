RB Leipzig holt "keinen schönen Sieg" in Darmstadt: Viele Gewinner, zwei Verlierer!

Darmstadt - Nach drei sieglosen Spielen hat RB Leipzig am Samstag endlich wieder einen Sieg einfahren können. Die Sachsen setzten sich recht glanzlos beim SV Darmstadt 98 mit 3:1 durch. Nach der Länderspielpause, bei der ein Großteil der Mannschaft unterwegs war, ein sehr gutes Ergebnis. Doch zwei Akteure dürften trotzdem nicht zufrieden sein.

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff (48) nahm Timo Werner (27) nach dem Abpfiff in Darmstadt direkt in den Arm. Der Stürmer von RB Leipzig durchlebt aktuell eine schwere Zeit. © Imago / Eibner

"Es war kein schöner Sieg, aber Sieg ist Sieg, Arbeitssieg würde ich sagen", so beschrieb der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0, Emil Forsberg (31) die Partie im Nachgang.

"War nicht gut genug, muss man sagen", warf der Schwede noch hinterher. Gereicht für den Sieg hat es trotzdem, auch weil Lois Openda (23) die Sachsen schon nach 44 Sekunden in Führung brachte und die Weichen auf Erfolg stellte.

Am Ende redet wohl keiner mehr über das "Wie". Hauptsache, man lässt nicht wieder Punkte liegen wie beim 0:0 gegen den VfL Bochum.

So feierten die Rasenballer also einen guten Start in die englischen Wochen. Aber nicht alle konnten zufrieden sein.

Timo Werner (27) und Fabio Carvalho (21) waren in der Länderspielpause gezwungenermaßen am Cottaweg geblieben. Die Offensivkräfte hatten dort aber die Möglichkeit, sich Trainer Marco Rose (47) zu präsentieren.

Das Ergebnis dürfte mehr als ernüchternd sein.