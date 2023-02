RB Leipzig lacht nach Sieg, Frankfurt brodelt: "Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln!"

Leipzig - Nach einem intensiven und spannenden Match zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gingen am Samstagnachmittag die Roten Bullen als verdienter 2:1-Sieger vom Platz. Die Gefühlswelten hatten sich auf beiden Seiten nach der Partie merklich verändert.

Zwei Treffer reichten für RB Leipzig, um gegen Eintracht Frankfurt drei Punkte mitzunehmen. © Robert Michael/dpa

Nach dem kräftezehrenden 1:1 gegen Manchester City feierten die Gastgeber einen ganz wichtigen Heimerfolg gegen die Verfolger aus Hessen.

Vier Punkte groß ist nun der Abstand in der Bundesliga-Tabelle auf Rang sechs - Coach Marco Rose (46) freut's: "Das war ein verdienter Sieg für uns", fasste es der 46-Jährige nach der Partie kurz und knapp zusammen und sprach zudem von einem "engen Spiel", in dem die Sachsen die Gäste in der zweiten Halbzeit zurückkommen ließen.

Djibril Sows (26) Knallertor nach 60 Minuten machte der Eintracht Mut, doch noch etwas Zählbares aus der Red Bull Arena mitnehmen zu können. Am Ende verließ man nach dem 0:2 gegen den SSC Neapel aber das zweite Mal innerhalb einer Woche mit hängenden Köpfen den Rasen.

Trainer Oliver Glasner (48) war angefressen: "Gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten müssen wir von der ersten Sekunde an da sein. Diesen Spiegel haben wir diese Woche vorgehalten bekommen. Wenn ich das merke, brodelt es in mir. Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln!"