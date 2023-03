RB Leipzig plötzlich nur noch in der Europa League

Ein Grund mehr, spätestens gegen Mainz in zwei Wochen wieder die "Erfolgsspur" einzuschlagen, wie es Marcel Halstenberg (31) am Samstag sagte.

Für Sportchef Max Eberl (49) würde es in den nächsten Wochen deutlich schwerer werden, Spieler wie Dani Olmo (24) davon zu überzeugen, zu bleiben, wenn statt Königsklasse "nur" die Europa League im Plan stünde.

Neun Spieltage vor dem Ende der Saison müssen die Rasenballer also wieder um den Einzug in die Champions League zittern. Es wäre fatal für den Klub, wenn sie das nicht schaffen würden!

Freiburg fing sich beim 1. FSV Mainz 05 ganz spät das 1:1. Mit dem Remis zog man dennoch an den Sachsen auf Rang vier vorbei.

Andre Silva (27) kam 2021 für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen. Bisher konnte er die hohe Ablösesumme noch nicht rechtfertigen. © Picture Point / Roger Petzsche

Einer, den der Umbruch im Sommer auch treffen könnte, ist Andre Silva (27). Der Stürmer knipst einfach nicht für die Sachsen, ist aktuell seit über 600 Minuten torlos.

"Am Ende verlange ich von meinen Stürmern auch, dass sie treffen", so die harten Worte seines Trainers Marco Rose (46) nach dem Abpfiff am Samstag.

Da der 27-Jährige nicht für die portugiesische Nationalelf nominiert wurde, hat er jetzt zwei Wochen Zeit, vor den Augen seines Coachs in Leipzig wieder auf Touren zu kommen.

Denn Fakt ist nämlich auch, dass sein bis 2026 laufender Vertrag nicht in Stein gemeißelt ist und die Roten Bullen womöglich im Sommer auf einen Verkauf drängen, sollte sich an der Lage nichts ändern.

Denn vier Tore in 25 Bundesligaspielen: Das ist für einen Mann seiner klasse zu wenig!