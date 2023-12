Für RB Leipzig geht es gegen Bern um nichts und doch um viel!

RB Leipzig ist am Mittwoch in der Champions League gegen die Young Boys Bern gefordert. Für einige Spieler wird es eine sehr wichtige Partie.

Von Michi Heymann

Leipzig - Vorhang auf für RB Leipzigs vermeintlich unwichtigstes Champions-League-Gruppenspiel in dieser Saison! Die Sachsen empfangen am heutigen Mittwochabend die Young Boys Bern (18.45 Uhr/DAZN) in der Red Bull Arena. In Gruppe G ist jeder Platz bereits entschieden, die Roten Bullen überwintern sicher in der Königsklasse. Was reizt, ist etwas anderes.

Das Hinspiel in Bern entschied RB Leipzig mit 3:1 für sich. Die Schweizer erwiesen sich aber als hartnäckige Gegner. © PICTURE POINT / S. Sonntag Denn endlich hat RB-Coach Marco Rose (47) die Chance, seine zweite Reihe einmal aufspielen zu lassen. "Es gibt ein paar Jungs, die sich zeigen können. Aber ich würde nie jemanden aufstellen, der es sich nicht irgendwie verdient hat", so der Trainer am Dienstag auf der Pressekonferenz. Laut seiner Aussage würde es 18 Feldspieler geben, die in die Startelf drängen. So stand Rose immer vor der Qual der Wahl. Gegen die Schweizer sollen nun vor allen Dingen die Jungs ran, die in der bisherigen Hinrunde ungewöhnlich oft auf der Bank saßen. Einer davon wird definitiv Nicolas Seiwald (22) sein, der in der Pressekonferenz zugab, dass er sich erst an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen musste. Aber auch Fábio Carvalho (21) und möglicherweise sogar Ilaix Moriba (20) werden die Möglichkeit bekommen, sich dem Trainer anzubieten. RB Leipzig Große Emotionen: Verabschiedung vor RB Leipzigs Spiel gegen Bern geplant "Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Wollen unbedingt daheim gewinnen", so Rose, der mit einem Auge aber sicherlich schon auf das kommende Spiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim schaut. Dort werden Stars wie Lois Openda (23) und Xavi Simons (20), die gegen Bern eine Pause bekommen werden, wieder wichtig sein.

