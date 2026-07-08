Gruda-Entscheidung wohl gefallen! Kehrt der Offensivstar zu RB Leipzig zurück?

Leipzig - Im vergangenen Winter holte sich RB Leipzig Verstärkung für die Offensive und lieh Brajan Gruda (22) von Brighton & Hove Albion aus. Der Transfer brachte den erwünschten Effekt. Logisch, dass die Sachsen den U21-Nationalspieler Deutschlands nun fest verpflichten möchten.

Brajan Gruda (22) konnte in seinem halben Jahr bei RB Leipzig durchaus überzeugen. © Picture Point / Ibing

Da auch der 22-Jährige absolut nicht abgeneigt von einer Rückkehr in die Bundesliga ist, stand dem Austausch zwischen den Klubs nichts mehr im Wege.

Inzwischen soll laut "Sky" ein Durchbruch erzielt worden sein. Demnach hätten sich der Premier-League-Klub und die Rasenballer auf eine erneute Leihe inklusive Kaufpflicht geeinigt.

Die Ablösesumme soll zwischen 25 Millionen Euro und 30 Millionen Euro liegen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Leipziger auch mit Alternativen beschäftigt, die möglicherweise günstiger zu haben gewesen wären.

Oberstes Ziel war es aber offenbar immer, dass Gruda zurückkommen darf. Deshalb hatte man auch auf eine offizielle Verabschiedung am letzten Spieltag in der Red Bull Arena verzichtet.

Der 22-Jährige soll in das offensiv ausgerichtete System von Trainer Martin Demichelis (45) perfekt passen. In dem halben Jahr bei RB erzielte er in 14 Einsätzen drei Treffer und bereitete drei weitere vor.