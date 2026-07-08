Gruda-Entscheidung wohl gefallen! Kehrt der Offensivstar zu RB Leipzig zurück?
Leipzig - Im vergangenen Winter holte sich RB Leipzig Verstärkung für die Offensive und lieh Brajan Gruda (22) von Brighton & Hove Albion aus. Der Transfer brachte den erwünschten Effekt. Logisch, dass die Sachsen den U21-Nationalspieler Deutschlands nun fest verpflichten möchten.
Da auch der 22-Jährige absolut nicht abgeneigt von einer Rückkehr in die Bundesliga ist, stand dem Austausch zwischen den Klubs nichts mehr im Wege.
Inzwischen soll laut "Sky" ein Durchbruch erzielt worden sein. Demnach hätten sich der Premier-League-Klub und die Rasenballer auf eine erneute Leihe inklusive Kaufpflicht geeinigt.
Die Ablösesumme soll zwischen 25 Millionen Euro und 30 Millionen Euro liegen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.
In den vergangenen Wochen hatten sich die Leipziger auch mit Alternativen beschäftigt, die möglicherweise günstiger zu haben gewesen wären.
Oberstes Ziel war es aber offenbar immer, dass Gruda zurückkommen darf. Deshalb hatte man auch auf eine offizielle Verabschiedung am letzten Spieltag in der Red Bull Arena verzichtet.
Der 22-Jährige soll in das offensiv ausgerichtete System von Trainer Martin Demichelis (45) perfekt passen. In dem halben Jahr bei RB erzielte er in 14 Einsätzen drei Treffer und bereitete drei weitere vor.
RB Leipzig bereitet sich wohl auf Abgang von Yan Diomande vor
Auf der rechten Außenbahn wird es ebenfalls spannend bei den Roten Bullen. Yan Diomande (19) sagte während der WM, dass er davon ausgehe, den Verein im Sommer zu verlassen.
Und das, obwohl Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) klar gesagt hatte, dass ein Wechsel in diesem Sommer ausgeschlossen sei.
Für den Fall der Fälle, dass der Ivorer sich doch irgendwie durchsetzt, müssen sich die Rasenballer nach Alternativen umschauen.
Laut "Daily Mail" ist Tyler Dibling (20) vom FC Everton eine davon. Die Fährte war in der Vergangenheit schon einmal warm gewesen.
Der Goalgetter entschied sich aber für einen Wechsel in die Premier League, was nicht mit Erfolg belohnt wurde.
Nur 14 Auftritte und magere 350 Einsatzminuten standen nach Saisonende auf dem Konto des Youngster.
Titelfoto: Picture Point / Ibing