RB Leipzig vor angespanntem Spiel gegen Gladbach: Völlig unklar, wie das ausgeht!

Leipzig - RB Leipzig möchte nach der Bundesliga-Niederlage in der Vorwoche gegen Borussia Dortmund ( 1:2 ) unbedingt drei Punkte holen. Gegen den nächsten Gegner am Samstagnachmittag Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) wird es aber mindestens genauso schwer werden.

Bei den letzten vier Aufeinandertreffen gewannen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach jeweils zwei Mal. © Marius Becker/dpa

Denn der Ex-Klub von RB-Coach Marco Rose (46) präsentiert sich in dieser Saison vermutlich so unausrechenbar wie nie zuvor. Das Hinspiel gewann das Team von Daniel Farke (46) klar mit 3:0. Zudem gab es einen beeindruckenden 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München.

Auf der anderen Seite stehen aber auch heftige Niederlagen wie das 0:4 gegen den 1. FSV Mainz 05. Eine Wundertüte, bei der auch gegen die Roten Bullen völlig unklar sein wird, welche Tagesform sie haben.

Rose mahnt in jedem Fall zur Vorsicht: "Wir bereiten uns auf eine individuell starke Mannschaft vor, die eine klare Spielidee hat und sich über Ballbesitz definiert."

Bitter: Den Sachsen fehlen einige wichtige Schlüsselspieler wie Christopher Nkunku (25). Zudem hatten Akteure wie Timo Werner (27) unter der Woche mit Infekten zu kämpfen. Einsatz fraglich!

Rose auf der Pressekonferenz am Freitag: "Es gibt immer mal Phasen, in denen man auf Spieler verzichten muss. Leider ist es bei uns so, dass wir in dieser Saison relativ häufig auf Schlüsselspieler verzichten müssen. Doch die Ausfälle sind in der Summe nicht ohne, aber ich sehe uns zweifelsohne gut genug aufgestellt, um Spiele zu gewinnen, auch das morgige gegen Gladbach."