RB Leipzigs ein Meisterkandidat? Rose: "Ja, wir wollen in der Bundesliga jeden schlagen!"

Marco Rose (46) traut seiner Mannschaft in der neuen Saison alles zu. Im Supercup konnte seine Truppe den FC Bayern München bereits eindrucksvoll schlagen. © Picture Point / Roger Petzsche

Möglicherweise richtig viel! Was die teils neu zusammengewürfelte Mannschaft drauf hat, konnte beim 3:0 im Supercup in München eindrucksvoll gezeigt werden.

Die Performance war so überzeugend, dass Experten wie Didi Hamann (49) in der "Sport Bild" die Roten Bullen sogar als Meisterschaftskandidat Nummer Eins sehen.

In den letzten Spielzeiten haben die Rasenballer als Saisonziel immer mindestens Platz Vier und dementsprechend die Teilnahme an der Champions League ausgerufen. Und dieses Jahr?

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir als RB Leipzig ambitioniert bleiben wollen. Ja, wir wollen natürlich im Januar im Pokal noch dabei sein. Ja, wir wollen in der Champions League auf jeden Fall im neuen Jahr noch dabei sein. Und wir wollen in der Bundesliga jeden schlagen", so RB-Coach Marco Rose (46) am Freitag auf der Pressekonferenz.

Man habe zwar eine Menge richtig guter Spieler im Sommer abgeben müssen. Die neuen Kräfte hätten aber in München bereits gezeigt, was möglich ist.