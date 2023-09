RB Leipzigs Rose macht Hoffnung auf Xavi-Verbleib: "Vielleicht nimmt er sich ein Beispiel an..."

Wenn der Nationalspieler weiterhin seine Leistung so gut abrufen kann, wird es aber schwer für die Roten Bullen.

Immerhin ist Xavi nur von Paris Saint-Germain ausgeliehen. In einem Interview zuletzt sprach er bereits von Leipzig "als Zwischenschritt": "Wenn ich hier meine Leistung bringe, wird sich von selbst etwas Größeres ergeben", so der Rasenballer, der eines Tages "das höchste Niveau im Fußball erreichen" möchte.

Harmonieren aktuell hervorragend: Xavi Simons und Dani Olmo (25, r.). © Jan Woitas/dpa

Spannend: Rose vergleicht Xavis Situation mit der eines seiner anderen Schützlinge, dem der Verbleib in Leipzig sehr gutgetan hat: "Vielleicht nimmt er sich ein Beispiel an Dani Olmo, der bei uns jetzt in die Rolle des absoluten Führungsspielers reinwächst. Ich glaube, dass Danis Entscheidung, bei uns zu verlängern, eine goldrichtige war."

Allerdings ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass Olmo trotz Verlängerung in der nächsten Saison noch für die Rasenballer kicken wird.

Nicht, dass der aktuelle Bundesliga-Vierte am Ende noch zwei Offensiv-Zauberer gleichzeitig verliert.