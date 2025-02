Schafft es RB Leipzig ins Halbfinale? "Wenn ich nicht dran glauben würde, sollte ich nicht hier sitzen"

RB Leipzig und Coach Marco Rose (48) gehen aktuell einmal mehr durch schwierige Zeiten. © Picture Point / Roger Petzsche

In der aktuellen Verfassung, in der sich die Leipziger befinden, kann eigentlich alles passieren. Ein Befreiungsschlag wie beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale, ein Glanzlos-Auftritt wie zuletzt beim 0:0 in Augsburg oder schlimmstenfalls ein 1:5, wie im November, als die Wölfe zuletzt in der Red Bull Arena gewannen.

Spannend ist das schon. Auch wenn RB natürlich viel lieber erfolgreichen Fußball spielen würde.

Trainer Marco Rose (48) am Dienstag auf der Pressekonferenz: "Das Gefühl für gewisse Situationen geht uns gerade ein Stück weit ab. In welcher Phase befinden wir uns als Klub gerade grundsätzlich? Welches Gefühl haben wir für bestimmte Spielsituationen?"

Es sei seine Aufgabe, die Spieler im Kopf wieder gerade zu bekommen. Zuletzt war ihm das trotz intensiver Trainingswochen augenscheinlich nicht gelungen, weshalb schnell wieder Abgangsgerüchte aufkamen.

"Ich werde natürlich ständig bewertet, vor allem an Resultaten gemessen. Momentan spielen wir nicht die Sterne vom Himmel. Da ist es klar, dass Kritik und Fragen aufkommen", so der Coach, fügte aber mit Blick auf ein mögliches Weiterkommen im Pokal hinzu: "Wenn ich nicht daran glauben würde, sollte ich nicht mehr hier sitzen. Ich glaube daran, dass wir eine erfolgreiche Saison daraus machen können."