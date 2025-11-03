Schwer verletzt! RB-Leipzig-Mitarbeiter muss in Klinik geflogen werden

Leipzig - Am vergangenen Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem Schleußiger Weg in Leipzig ein Unfall ( TAG24 berichtete ), bei dem ein Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach TAG24-Informationen handelt es sich um Nikolaus Schmid (54), der als Physiotherapeut für RB Leipzig arbeitet.

Nikolaus Schmid (54, r.) ist schon seit über zehn Jahren als Physiotherapeut für RB Leipzig aktiv. © IMAGO / Picture Point LE

Was war passiert? Laut Informationen von Polizeisprecher Tom Richter habe ein schwarzer Mitsubishi auf Höhe der Beipertbrücke eine rote Ampel missachtet und Schmid, der gerade mit seinem Fahrrad die Straße überquerte, erfasst. Der 54-Jährige wurde mit voller Wucht gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert.

Auch ein weiterer Radfahrer kam durch die Kollision zu Fall, wurde aber nicht so schwer verletzt wie der RB-Mitarbeiter.

Der Schleußiger Weg musste daraufhin bis 12.20 Uhr gesperrt werden. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 54-Jährigen, der dann, wie eingangs erwähnt, per Helikopter in die Uni-Klinik abtransportiert wurde.

Nach TAG24-Informationen geht es dem Physio aber den Umständen entsprechend gut. Durch den Aufprall hat er sich das Bein gebrochen, befindet sich deshalb noch immer im Krankenhaus.

Den 3:1-Sieg der Rasenballer am Samstag gegen den VfB Stuttgart konnte er deshalb nicht wie gewohnt von der Seitenlinie, sondern nur vom Krankenbett aus beobachten.