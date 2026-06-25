RB-Leipzig-Blog: Pokal-Spiel in Trier und zwei weitere Tests terminiert

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RB-Leipzig-Blog: Regionalligist Eintracht Trier wird RB Leipzig am 22. August empfangen.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Mit einer 1:4-Klatsche verabschiedete sich RB Leipzig aus der diesjährigen Bundesliga-Saison. Sicherlich nicht das gewünschte Ergebnis, doch das große Ziel, der Einzug in die Champions League ist geschafft.

Nun muss der Kader für die kommende Spielzeit zusammengestellt werden. Währenddessen steht für einige RB-Spieler die WM auf dem Plan.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

25. Juni, 12.30 Uhr: Sommervorbereitung mit zwei weiteren Tests steht

RB Leipzig hat zwei weitere Testspiele in der Saisonvorbereitung fixiert. Alle bisherigen Partien werden am Samstag ausgespielt.

Die erste Begegnung findet am 18. Juli ab 14 Uhr im Stadion am Bad Markranstädt gegen Regionalligist VSG Altgliecke statt. Es folgen Matches gegen Ingolstadt (25. Juli, 14 Uhr), Verl (1. August, 12 Uhr) und nach der Rückkehr aus dem österreichischen Trainingslager am 8. August bei Leeds United (15 Uhr).

Mit dem neuen Trainer Martin Demichelis wartet am 15. August (15.30 Uhr) ein äußerst interessantes Gastspiel bei dessen Ex-Verein FC Bayern München. Nach der Saisoneröffnung (16. August) geht es mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Eintracht Trier (22. August, 18 Uhr) weiter.

24. Juni, 16.30 Uhr: Termin für Pokalspiel in Trier steht

Der DFB hat die 1. Runde im Pokal 2026/27 terminiert.

Demnach wird RB Leipzig am Samstag, 22. August, ab 18 Uhr bei Regionalligist Eintracht Trier antreten.

Die viertklassige Eintracht Trier tritt am 22. August gegen RB Leipzig an.
Die viertklassige Eintracht Trier tritt am 22. August gegen RB Leipzig an.  © Imago / Jan Huebner

23. Juni, 10.30 Uhr: Nächste Verstärkung für die RB-Frauen

Die RBL-Frauen basteln weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Am Dienstag wurde verkündet, dass Therese Simonsson (28) verpflichtet wurde.

"Ich habe schnell gespürt, dass RB Leipzig und ich gut zusammenpassen. Die Art, wie hier gearbeitet wird, und die Ziele des Clubs haben mich überzeugt. Ich möchte meine Erfahrung einbringen, dem Team auf und neben dem Platz helfen und gemeinsam erfolgreiche Momente erleben", wird die Stürmerin, die die Rückennummer 27 erhält, zitiert.

19. Juni, 11.25 Uhr: RB-Frauen schlagen auf dem Transfermarkt doppelt zu

Die Frauen-Mannschaft der Roten Bullen hat sich doppelt verstärkt. Rechtsverteidigerin Jasmien Mathys (24), seit April belgische Nationalspielerin, wechselt von den AA Gent Ladies an den Cottaweg, Angreiferin Emanuela Pfister (19) verlässt den Grasshopper Club Zürich.

Die gebürtige Brasilianerin Pfister ist U19-Nationalspielerin der Schweiz, feierte schon mit 15 ihr Profi-Debüt.

Der Vertrag der beiden läuft bis 2029.

Jasmien Mathys (24, l.) und Emanuela Pfister (19) sind neu bei RB Leipzig.
Jasmien Mathys (24, l.) und Emanuela Pfister (19) sind neu bei RB Leipzig.  © Bildmontage: IMAGO/Sportpix ; IMAGO/Sports Press Photo

15. Juni, 8.25 Uhr: Yan Diomande umarmt Jay-Z - und gewinnt

Die Elfenbeinküste um den Leipziger Yan Diomande (19) hat ihr erstes WM-Gruppenspiel gewonnen. Gegen Ecuador (1:0) erzielte Manchester Uniteds Amad Diallo (23) in der 90. Minute das Siegtor.

Diomande war die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Feld. Vor dem Spiel traf und umarmte der 19-Jährige den US-Rapper Jay-Z (56).

Kommenden Samstag (22 Uhr/ZDF und Magenta) sind die Westafrikaner nächster Gruppengegner des DFB-Teams. Diomande mit einer Warnung: "Wir werden alles geben, das nächste Match zu gewinnen. Wir sind nicht hergekommen, um nur ein Teil davon zu sein. Wir wollen Geschichte schreiben!"

US-Rapper Jay-Z (56, r.) umarmt Leipzigs Yan Diomande (19).
US-Rapper Jay-Z (56, r.) umarmt Leipzigs Yan Diomande (19).  © Petr David Josek/AP/dpa
Yan Diomande feierte einen Auftaktsieg.
Yan Diomande feierte einen Auftaktsieg.  © Petr David Josek/AP/dpa

12. Juni, 11.10 Uhr: RB-Frauen verpflichten Nationalspielerin

RB Leipzigs Frauen-Team bekommt Zuwachs: Die niederländische Innenverteidigerin Linde Veefkind (24) hat einen Vertrag bis 2029 beim Bundesligisten unterschrieben.

Dis 24-Jährige stand bisher beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag, absolvierte dort mehr als 100 Pflichtspiele. Sie bringt Champions-League-Erfahrung mit, wurde außerdem im April erstmals in die Nationalmannschaft Hollands berufen.

Linde Veefkind (24) spielt ab der kommenden Saison für RB Leipzig.
Linde Veefkind (24) spielt ab der kommenden Saison für RB Leipzig.  © IMAGO / Sportpix

10. Juni, 9.10 Uhr: Verletzter Baumgartner reist trotz WM-Aus in die USA

Trotz seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung reist Christoph Baumgartner (26) zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA.

Wie RB Leipzig bekannt gab, wird der Mittelfeldspieler seine Reha eine Woche nach dem erfolgreichen Eingriff im Camp der österreichischen Nationalmannschaft in Santa Barbara fortsetzen. Er wird medizinischer durch den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) begleitet und arbeitet in enger Abstimmung mit RB Leipzig an seinem Comeback.

Baumgartner tritt seine Reise auf eigenen Wunsch am heutigen Mittwoch an. Er will seine Teamkollegen vor Ort während der WM unterstützen.

Der verletzte Christoph Baumgartner (26) reist am Mittwoch in die USA, um die österreichische Nationalmannschaft zu unterstützen. Seine Reha setzt er dort fort. (Archivbild)
Der verletzte Christoph Baumgartner (26) reist am Mittwoch in die USA, um die österreichische Nationalmannschaft zu unterstützen. Seine Reha setzt er dort fort. (Archivbild)  © Julius Frick/dpa

7. Juni, 8.15 Uhr: Nachwuchstalent Voufack wechselt zum 1. FC Köln

Der gebürtige Leipziger Lionel Voufack (18) verlässt die Roten Bullen und schließt sich dem 1. FC Köln an. Das vermeldete der Verein am Freitagnachmittag.

Der 18-jährige Defensivspieler absolvierte seine fußballerische Ausbildung bei RB Leipzig und spielte zuletzt in der U19. In Köln ist er zunächst für das U21-Team eingeplant, soll aber perspektivisch weiterentwickelt werden.

"Der FC bietet für mich sportlich die Möglichkeit, meine nächsten Schritte zu gehen und ist ein familiärer Club. Das hat mich in den Gesprächen komplett überzeugt. Ich möchte mich hier durch harte Arbeit zu einem Stammspieler entwickeln und glaube, dass meine leidenschaftliche Spielweise gut zum FC passt", erklärte Voufack.

Lionel Voufack (18) wurde bei RB Leipzig fußballerisch ausgebildet und kam für die U19-Mannschaft in der vergangenen Saison bei 31 Spielen zum Einsatz. (Archivbild)
Lionel Voufack (18) wurde bei RB Leipzig fußballerisch ausgebildet und kam für die U19-Mannschaft in der vergangenen Saison bei 31 Spielen zum Einsatz. (Archivbild)  © Picture Point / Sven Sonntag

6. Juni, 19.27 Uhr: RB spielt in der ersten Pokalrunde gegen Eintracht Trier

RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Eintracht Trier ran.

RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) reagierte freudig auf das Los: "Eintracht Trier hat sich die Teilnahme am DFB-Pokal redlich verdient und wird vor heimischer Kulisse sicherlich alles reinwerfen - wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Spiel an der Mosel."

Die Favoritenrolle nehmen die Roten Bullen demnach "sehr gern" an und wollen mit einem Sieg die Grundlage für eine möglichst erfolgreiche Pokalsaison schaffen.

6. Juni, 7.12 Uhr: DFB bestätigt WM-Aus für Karl - Ouedraogo nachnominiert

Nach der Verletzung von Lennart Karl (18) muss Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den WM-Kader ergänzen.

Der 18-Jährige hatte sich im Abschlusstraining am Freitag einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zugezogen.

Nagelsmann nominierte nun Leipzigs Assan Ouedraogo (20) nach. Der 20-Jährige hatte im November sein DFB-Debüt beim Spiel gegen die Slowakei gefeiert und auch gleich zum 6:0-Entstand getroffen.

"Mit Assan Ouedraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte", sagte Nagelsmann.

Reist nun doch zur Weltmeisterschaft: Leipzigs Assan Ouedraogo (20).
Reist nun doch zur Weltmeisterschaft: Leipzigs Assan Ouedraogo (20).  © Christian Charisius/dpa

5. Juni, 8.44 Uhr: Yan Diomande schlägt Frankreich in WM-Generalprobe

Großes Ausrufezeichen der Elfenbeinküste! Der deutsche Gegner in der WM-Gruppe E hat sein letztes Testspiel vor der WM gewonnen - mit 2:1 in Frankreich!

Die Führung des Weltmeisters von 2018 durch Rayan Cherki kurz vor der Halbzeit glich zunächst Guéla Doué aus, ehe ManU-Stürmer Amad in der 84. Minute das Siegtor in Nantes markierte. Yan Diomande stand in der Startelf und wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Der Afrikameister von 2024 erhöht damit im WM-Gruppenspiel am 20. Juni den Druck auf die DFB-Elf (20. Juni). Frankreich trifft in der Endrunde auf Norwegen, den Irak und den Senegal.

Yan Diomande (19, .) gewann mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich um den Ex-Leipziger Ibrahima Konaté (27, l.).
Yan Diomande (19, .) gewann mit der Elfenbeinküste gegen Frankreich um den Ex-Leipziger Ibrahima Konaté (27, l.).  © FRANCK FIFE / AFP

4. Juni, 16.42 Uhr: Frauen-Team holt Nationalspielerin

RB Leipzigs Frauen haben sich mit Sára Pusztai (24) verstärkt. Die ungarische Nationalspielerin (32 Spiele, 7 Tore) unterschrieb bereits am 26. Mai einen Vertrag bis Sommer 2028 und wird die Rückennummer 18 tragen.

Pusztai kommt von Belgien-Klub OH Leuven, mit dem sie zweimal in Serie Meister wurde und kickte auch schon in der Women's Champions League. Ausgebildet wurde die offensive Mittelfeldspielerin bei Ferencvárosi TC, wo sie mit 15 debütierte.

Neuzugang Sára Pusztai (24) bei einem Fototermin am 26. Mai.
Neuzugang Sára Pusztai (24) bei einem Fototermin am 26. Mai.  © IMAGO / motivio

3. Juni, 19.43 Uhr: Christoph Baumgartner erfolgreich operiert

Nach der beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien (1:0) erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel wurde Christoph Baumgartner (26) am Mittwoch operiert.

Nach Angaben von RB verlief der Eingriff erfolgreich. "Unser Offensivspieler wird zeitnah mit der Reha beginnen und diese während der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 größtenteils in Leipzig fortführen", teilten die Sachsen mit.

RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer betonte: "Baumi ist für uns nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein wichtiger Charakter in unserer Mannschaft. Zudem ist er ein absoluter Kämpfer, und wir sind überzeugt, dass er diesen Rückschlag mit seiner positiven Art und großen Mentalität meistern wird."

Titelfoto: Imago / Jan Huebner

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