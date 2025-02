Wie wild wird RB Leipzigs Heimspiel gegen den närrischen Nachbarn?

Die 17 bisherigen Duelle gingen achtmal in Richtung RB, fünfmal Richtung Mainz. Zwar blieben die Sachsen in den jüngsten zwei Aufeinandertreffen ohne Gegentreffer, erzielten in den vergangenen vier aber auch nur zwei eigene Treffer.

Rose, mit seinem Team am Mittwoch durch ein 1:0 gegen Wolfsburg ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen, vermutet, "dass es phasenweise ein wildes Spiel werden könnte. Dort müssen wir Fifty-Fifty-Zweikämpfe für uns gewinnen, die entscheiden, in welche Richtung das Spiel geht."

"Mainz hat die zweitbeste Abwehr in der Liga, lässt nicht so viel zu, verteidigt intensiv und fleißig", lobt RB-Trainer Marco Rose (48) die Nullfünfer, für die der frühere Linksverteidiger selbst 159 Pflichtspiele absolviert hatte. Dabei würden die Nullfünfer nicht nur hinten drin stehen, "sondern versuchen auch, dich sehr hoch unter Druck zu setzen".

Marco Rose (48) muss gegen Mainz auf Christoph Baumgartner (25) verzichten, kann aber wohl wieder auf Yussuf Poulsen (30) setzen. © Picture Point/Roger Petzsche

Aus den wettbewerbsübergreifend vergangenen sieben Pflichtspielen feierten die Roten Bullen nur zwei Siege - immerhin beide daheim, was Hoffnung auf das Mainz-Match macht. Das Team von Bo Hendriksen (50) peilt gleichzeitig den dritten Dreier in Folge an, kassierte in den jüngsten drei Begegnungen kein einziges Gegentor.

Nicht nur durch Hendriksen, auch nach der Reinstallierung von Sportvorstand Christian Heidel (61) habe sich die Situation "sehr stabilisiert", findet Rose. "Sie spielen eine tolle Saison."

Die bedeutet aktuell Platz fünf vor RB mit nur einem Punkt Rückstand auf die Champions League.

Nur mit einem Sieg können die Sachsen die Narren überholen und nach dem 24. Spieltag mindestens Fünfter werden. Daran mithelfen könnte wieder Yussuf Poulsen (30), der seit Freitag wieder mittrainiert.

Andere Mannschaftskameraden seien laut Marco Rose "sehr müde. Aber ich glaube, dass wir das mit dem Training heute auch aus den Kleidern schütteln." Verzichten muss der Coach auf Christoph Baumgartner (25), der beim 2:2 gegen Heidenheim die fünfte Gelbe Karte kassierte.