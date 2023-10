Anfang lobt Dynamo-Matchwinner Zimmerschied: "Das Tor hat er sich verdient"

Auf der Pressekonferenz vor der Partie wurde er gefragt, ob er an solche besonderen Geschichten glaubt . "Zimmer" glänzte als genialer Vorlagengeber, traf aber acht Spiele lang nichts, obwohl er immer wieder dicke Chancen hatte. Sein erstes Tor gegen seinen ehemaligen Verein, das wäre doch was.

Tom Zimmerschied (25, l.) köpfte den Ball zum 2:1-Siegtor gegen Halle ein. © Robert Michael/dpa/ZB

Danach ließ er etwas Dampf ab. "Dass ich nicht getroffen habe, ging mir auf die Nerven. Auch, was zuletzt in den Medien geschrieben wurde, was ich so mitbekomme habe. Ich konnte das nicht ausblenden, man beschäftigt sich damit", gab er zu. Abgehakt. Bann gebrochen.

Was an jenem Abend noch viel wichtiger war: Die Dynamos können auch Spiele nach einem 0:1 gewinnen, das gelang in Sandhausen (0:1) und Essen (1:3) nicht. Die zweite Erkenntnis war, dass es auch mit nicht ganz so tollem Angriffs-Fußball gelingen kann.

"Wir sind schwer reingekommen. Das war die schlechteste erste Halbzeit der Saison, das haben wir auch in der Kabine angesprochen. Zum Glück haben wir das 1:1 noch vor der Pause gemacht", sagte Zimmerschied: "Die zweite Hälfte war besser, wir sind in Führung gegangen und haben die mit Leidenschaft verteidigt."

Viel Zeit, sein Tor und den Sieg zu genießen hat Zimmerschied nicht. Am Samstag geht es schon zu 1860 München. Dort wartet am Ende der englischen Woche die nächste schwere Aufgabe.