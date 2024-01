Arslan-Comeback bei Dynamo: Liegt der Vertrag schon unterschriftsreif im Büro?

Dresden - Und plötzlich könnte es ganz schnell gehen. Nach TAG24 -Informationen liegt der (Leih-)Vertrag für Ahmet Arslan (29) unterschriftsreif im Büro von Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53). Nach dem erfolglosen Scheibenschießen in den Heimspielen gegen Sandhausen (0:1) und Dortmund II (1:2) durfte man davon ausgehen, dass es so kommen wird.

Ein Auftrag an Becker.

Am Wochenende hinterlegte Arslan beim 1. FC Magdeburg seinen Wechselwunsch, war daher im Kader des 1. FCM beim Auftritt in Braunschweig nicht mehr zu finden .

Noch ist es Konjunktiv, könnte aber schon in den nächsten Stunden Realität werden.

In Belek im Camp hat sich Ahmet Arslan (4.v.l.) schon mal zur Probe auf die Dynamo-Bank gesetzt. Dort soll er aber nicht sitzen, wenn er kommt. Der 29-Jährige soll bei der Mission Aufstieg 2024 mithelfen. © Lutz Hentschel

Aber vielleicht war da auch schon alles klar. Vielleicht auch schon im Camp in Belek, als Dynamo vor etwas mehr als zwei Wochen auf Magdeburg traf und Anfang das Thema Arslan fast von allein aufmachte. Wer weiß das schon? Eventuell wollte Anfang am Sonntagabend nur noch mal durch die Blume darauf hinweisen.

Inzwischen mehren sich auch die Stimmen, dass für den 25-Tore-Mann aus der Vorsaison separat Geld ausgegeben wird, um die Mission Aufstieg 2024 nicht zu gefährden.

Heißt: Es ist liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass Oliver Batista Meier (22) bleibt. Anfang hätte so zwei neue Alternativen für die Offensive. Zwei, die wissen, wo das Tor steht.

Obwohl Batista Meier seit seiner Rückkehr aus Verl dreimal nicht im Kader stand, führt er mit je neun Toren und Vorlagen noch immer die Scorerliste der 3. Liga an. Er hat also in der Hinrunde übermäßig gut performt.

Sollte Arslan kommen, müsste dennoch Platz gemacht werden im derzeitigen Kader. Becker erklärte bereits in Belek, dass es durchaus möglich ist, den einen oder anderen jungen Spieler zu verleihen, "der dann weniger spielt, aber Spielpraxis braucht und die dann sammeln kann".

Einer davon wäre Jonas Oehmichen (19), eines der größten Talente, die langfristig an den Verein gebunden sind. Für ihn soll es einige Interessenten aus der Regionalliga Nordost geben - so zum Beispiel Spitzenreiter Greifswald und Energie Cottbus.