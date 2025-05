Aufstiegsparty am Terrassenufer wartet schon: Aber erst muss Dynamo liefern

Dresden - Es gibt ein Sprichwort: "Wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, fängt keinen." Heißt: Nicht schon Dinge planen, die noch nicht spruchreif sind, sondern sich aufs Wesentliche konzentrieren. Erst einmal diesen einen Hasen jagen und fangen. Dieser heißt am Samstag Waldhof Mannheim. Dort ein Sieg und der herbeigesehnte Aufstieg wäre perfekt. Nur dann kommt der zweite Hase ins Spiel: die Feier.

Thomas Stamm (42) will von einer möglichen Feier nichts wissen. Er will den ersten vor dem zweiten Schritt machen. Das heißt: ein Sieg am Samstag in Mannheim. © picture point/Sven Sonntag

"Es können Dinge erst gefeiert und abgehakt werden, wenn sie wirklich durch sind", sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). Das wäre eben ein Sieg. Dann kann Kontrahent Saarbrücken in Aachen spielen, wie es will.

Selbst eine Niederlage könnte die SGD ins Ziel bringen, wenn der 1. FCS nur einen Punkt holen würde. Alles Konjunktiv. Der soll am Samstag gegen 16 Uhr endlich gestrichen werden.

Doch davor liegen 90 Minuten Schwerstarbeit. "Wir haben es die gesamte Runde über geschafft, keinen Gegner zu unterschätzen. Das wird am Samstag auch nicht passieren", so Stamm: "Wir treffen auf eine sehr konterstarke Mannschaft. Da müssen wir die Balance finden."

Das 4:2 der "Buwen" in der Vorwoche in Cottbus war noch einmal die richtige Warnung. "Wir waren nicht komplett überrascht über das Ergebnis, weil wir Mannheim schon die vergangenen Spiele beobachtet haben und da war es sehr ausgeglichen. Sie waren in Cottbus sehr effizient. Wir geben den Jungs die wichtigsten Faktoren des Gegners mit auf den Weg."