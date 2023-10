Das gibt's doch nicht! Aue muss schon wieder Sonntagabend ran, Dynamo freitags in Köln

Pavel Dotchev (58) dürfte nur wenig begeistert sein, dass seine Mannschaft schon wieder an einem Sonntagabend - und das auch noch in Freiburg - ran muss. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Schon bei den Ansetzungen für die Spieltage eins bis zwölf erwischten die Veilchen gleich fünfmal diese Anstoßzeit.

Und es geht munter so weiter. Denn schon am 13. Spieltag muss das Team von Trainer Pavel Dotchev (58) am 29. Oktober, 19.30 Uhr, beim SC Freiburg II antreten. Für einen Fan mit normalem Job ist diese Reise so gut wie unmöglich.

Auch am 3. November, einem Freitagabend, muss Aue um 19 Uhr daheim gegen den SC Verl ran - abends vor dem Wochenende, das dürfte ein wenig entspannter sein für die Anhänger.

Danach ist es erst einmal vorbei mit den Spielen zu später Stunde. Die Begegnungen in Unterhaching am 11. November (Samstag), zu Hause gegen Borussia Dortmund II (Samstag) und auswärts bei Arminia Bielefeld (Samstag) werden allesamt um 14 Uhr angepfiffen.

Die bis zur Winterpause dann verbleibenden Spiele gegen Duisburg, Mannheim und Ingolstadt sind noch nicht genau terminiert.