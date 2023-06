Wiedersehen in der 3. Liga! Ex-Dynamo-Kapitän wechselt zum Konkurrenten

Dresden - Er war Abwehrchef, Führungsspieler, Kapitän: In der kommenden Saison gibt es für Dynamo Dresden ein Wiedersehen mit Florian Ballas (30).

Florian Ballas (30) spielte vier Jahre für Dynamo Dresden, bevor er 2020 mit der SGD in die 3. Liga abstieg und zu Erzgebirge Aue wechselte. © IMAGO / photoarena/Eisenhuth

Der Innenverteidiger wechselt zu Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2025.

"Das Gesamtpaket hat für mich hier beim SSV Jahn gepasst. Ich will wieder regelmäßig spielen und eine Führungsrolle einnehmen, die mir die Verantwortlichen durchaus zutrauen. Dieser neuen Rolle möchte ich gerecht werden und freue mich auf die Chance hier beim SSV Jahn", wird Ballas auf der Homepage des Klubs zitiert.

Ballas kam nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2016 vom FSV Frankfurt an die Elbe zu Dynamo. Vier Jahre lang spielte er im deutschen Unterhaus für Schwarz-Gelb, ehe die SGD im Corona-Jahr 2020 in die 3. Liga abstieg. Insgesamt 106 Spiele bestritt der gebürtige Saarbrücker für die SGD; für keinen anderen Verein lief er bislang öfter auf.

2020 ging es für Ballas dann ausgerechnet zu Konkurrent Erzgebirge Aue. Doch auch dort musste der Innenverteidiger 2022 den Abstieg aus der 2. Bundesliga hinnehmen. Zudem verpasste er fast die ganze Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung.