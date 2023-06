Drei Neue, fünf Spieler fehlen! Dynamo ist in die Saisonvorbereitung gestartet

Dresden - An diesem Freitag um 15 Uhr hatte das Warten der Fans von Dynamo Dresden ein Ende. Pünktlich startete die Mannschaft nach dem Urlaub in der Walter-Fritzsch-Akademie in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga .

Auch Nationalspieler Kyu-Hyun Park (22) war nicht dabei. Etwas mehr als eine halbe Stunde Spielzeit hatte der Südkoreaner von Coach Jürgen Klinsmann (58) in Daejeon beim 1:1 gegen El Salvador bekommen, 15 bis 17 Stunden Flugzeit waren es je nach Route wieder zurück nach Dresden. Er hat sich also eine kleine Auszeit verdient. Das gilt für die restlichen Spieler nicht mehr.

Panagiotis Vlachodimos (31, l.) und Manuel Schäffler (34, r.) können sich im Training wieder beweisen. © Lutz Hentschel

Außenbahnspieler Panagiotis Vlachodimos (31) und Stürmer Manuel Schäffler (34) müssen das vielleicht noch etwas mehr. Denn wie TAG24 bereits berichtete, sind sie zwei der vier Kandidaten, die sich nach neuen Vereinen umsehen dürfen.

Im Gegensatz zu Julius Kade (24) und Akaki Gogia (31) können sich die zwei allerdings durch genug Eigenwerbung auch für ein weiteres Engagement empfehlen.

Das müssen auch Shcherbakovski, Seo und Harres. Auch für die Talente könnte es schwer werden, in der neuen Saison auf Spielzeit zu kommen.

Während Erstgenannter noch Vertrag bis 2025 besitzt und ein weiteres Jahr verliehen werden könnte (der FSV Zwickau soll Interesse haben), laufen die Verträge von Seo und Harres zum Saisonende aus.

Möglichkeiten, sich zu präsentieren, gibt's in den nächsten Wochen jedenfalls genug. Bereits am Sonntag steht das erste Testspiel beim Königswarthaer SV an, in den beiden darauffolgenden Tagen die Sportmedizinischen Leistungstests in der Uniklinik.

Am 1. Juli geht's zum zweiten Testspiel nach Bautzen, vom 7. bis zum 15. Juli ins Trainingslager nach Österreich an den Walchsee. Bis dahin wird es noch jede Menge Trainingseinheiten in der Akademie geben - sowie auch die ein oder andere Bewegung auf der Zu- und Abgangsseite.

Originalfassung vom 23. Juni, 5.44 Uhr, aktualisiert um 15.29 Uhr.