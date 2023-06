Dynamo schafft Platz: Keeper Müller ist weg, diese vier Spieler sollen folgen!

Wurden den Erwartungen in der Vorsaison nicht gerecht: Akaki Gogia (31, l.) und Julius Kade (24). © Lutz Hentschel

Gogia, Schäffler und Kade waren 2022/23 - so hart das auch klingen mag - nur Mitläufer.

Durchsetzen konnten sie sich nie, was vor allem bei Kade überraschte. Er war schließlich zwei Jahre lang unangefochtener Stammspieler.

Doch diese Saison blieb er weit hinter den Erwartungen zurück. Er ist einer von vielen Spielern aus der jüngsten Vergangenheit, die sich in Dresden nicht weiterentwickelten, sondern stagnierten.

Dynamo schafft also Platz im Kader. Mit Tom Zimmerschied (24), Tobias Kraulich (24) und - wenn man genau ist - Kyu-Hyun Park (22) wurden erst drei Spieler verpflichtet. Um den Anspruch gerecht zu werden, in der kommenden Saison aufzusteigen, muss also in den kommenden Tagen extrem viel passieren.

Vor allem in der Offensive, in der Stefan Kutschke (34) und Jakob Lemmer (23) derzeit ziemlich allein dastehen.