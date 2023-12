Dynamo-Coach Anfang ist stolz auf sein Team: "Die Jungs sollen das jetzt genießen!"

Dresden - Den drei 0:1-Pleiten am Stück folgten drei Siege in Serie mit 7:3-Toren. Was bei manchen in Krisen oft nur daher gesagt ist, scheint bei Dynamo zu stimmen. Es ist eine Einheit, die dort auf dem Rasen steht. Die SGD ist bei sich geblieben, hat sich vertraut. Sonst wären keine neun Punkte in den letzten drei Partien des Jahres herausgesprungen.