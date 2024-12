Dynamo-Dresden-Blog: Nächste Spieltage terminiert - dann steigt das Sachsenderby!

Dynamo-Dresden-Blog: Die DFL hat die Drittliga-Spieltage 22 bis 26 zeitgenau angesetzt und damit die Termine für zwei Ost-Derbys festgelegt.

Dresden - Besinnliche Zeit bei Dynamo Dresden! Als Herbstmeister verabschiedet sich die SGD in die Weihnachtspause.

Mit dem 3:0-Erfolg in Unterhaching schoss sich das Team von Thomas Stamm pünktlich zum Fest an die Tabellenspitze der 3. Liga. Jetzt haben die Dynamos bis zum Trainingsauftakt am 3. Januar erst einmal frei, am 6. Januar geht es dann ins Trainingslager in die Türkei. In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.



23. Dezember, 13.27 Uhr: Dynamo Dresden bekommt zwei Ost-Derbys am Samstagmittag

Die DFL hat die Spieltage 22 bis 26 zeitgenau angesetzt und damit die Termine für die Derbys von Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock festgelegt. Die SGD empfängt den Rivalen aus dem Schacht am Samstag, dem 1. Februar, um 14 Uhr. In der Woche darauf reisen die Schwarz-Gelben ebenfalls am Samstag (8. Februar, 14 Uhr) zum VfB Stuttgart II. Es folgen das Heimspiel gegen 1860 München am Sonntag, dem 16. Februar (19.30 Uhr) unter Flutlicht und das Ost-Derby in Rostock (Samstag, 22. Februar, 14 Uhr). Am 26. Spieltag schließlich ist der SC Verl im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast, die Partie findet am Samstag, dem 1. März, um 16.30 Uhr statt.

Die Fans von Dynamo Dresden dürfen sich auf ein Flutlicht-Spiel gegen 1860 München freuen. Beide Ost-Derbys finden am Samstagmittag statt. © Lutz Hentschel

19. Dezember, 14.03 Uhr: Wird Philip Heise rechtzeitig für Unterhaching fit?

Auf die Weihnachtsmütze hat Thomas Stamm auf der letzten Pressekonferenz dieses Jahres verzichtet, Geschenke will Dynamos Coach in Unterhaching am Samstag ohnehin nicht verteilen. Beim Vorletzten gilt es die Konzentration noch einmal hochzuhalten. Bis auf den schon länger fehlenden Paul Lehmann und Philip Heise kann Stamm auch aus dem Vollen schöpfen. Der Linksverteidiger ist aufgrund einer Rippenprellung noch fraglich. Er soll am morgigen Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Thomas Stamm (r.) steht gegen die SpVgg Unterhaching beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. © TAG24

17. Dezember, 16.51 Uhr: Grund zur Sorge gibt es bei Dynamo nach drei Siegen in Serie nicht

Und so verlief die knapp 100 Minuten dauernde öffentliche Einheit an diesem Dienstag ohne große Vorkomnisse. Coach Thomas Stamm kann fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Paul Lehmann (Rückenbeschwerden) und Philip Heise, der nach seiner Rippenverletzung vom Mannheim-Spiel individuell arbeitete, fehlten. Lauter wurde es nur, als es um die Erarbeitung von Torabschlüssen ging. Schließlich soll es auch am Samstag beim Vorletzten Unterhaching wieder mehrfach klingeln…

Die Dynamo-Profis bereiten sich im Training auf die letzte Drittliga-Partie des Kalenderjahres 2024 vor. © Jens Maßlich

17. Dezember, 11.55 Uhr: Benedetto Muzzicato, Nachfolger von Dynamo-Trainer Thomas Stamm, wirft in Freibug das Handtuch

Das hat nicht lange gehalten. Im Sommer verabschiedete sich Thomas Stamm (41) nach vielen Jahren als U23-Trainer beim SC Freiburg und wurde Trainer von Dynamo Dresden. Jetzt hat sein Nachfolger Benedetto Muzzicato (46) bereits das Handtuch im Breisgau geworfen. "Die Arbeit mit den Jungs hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte noch nie so gut ausgebildete Fußballer trainieren. Trotz intensiver mentaler Vorbereitung auf die neue Herausforderung musste ich im Laufe der Monate allerdings feststellen, dass die Aufgabe als U23-Trainer mit all seinen Unwägbarkeiten aber gar nicht meinem Naturell entspricht. Ich bin einfach ein Trainer für eine erste Mannschaft und möchte dies in Zukunft auch wieder sein. Ich nehme aber sehr viel neue Erkenntnisse für mich aus der Freiburger Fußballschule mit und bin dem Verein dafür sehr dankbar", sagte der Bremer über seine Entscheidung.

Benedetto Muzzicato (46) verlässt den SC Freiburg nach kurzer Zeit wieder. © IMAGO / Steinsiek.ch

16. Dezember, 12.55 Uhr: Gegen diesen Gegner testet die SGD im Winter in der Türkei

Die SG Dynamo Dresden wird im Wintertrainingslager 2025 im türkischen Lara ein Testspiel gegen Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen absolvieren. Die Partie gegen den Drittligisten wird am Samstag, dem 11. Januar 2025, um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr deutscher Zeit) angepfiffen. Beide Vereine verständigten sich darauf, dass die Begegnung zweimal 60 Minuten gespielt wird. Nach der Winterpause startet die Sportgemeinschaft zunächst am Freitag, dem 3. Januar 2025, mit einem öffentlichen Auftakttraining in die Vorbereitung auf die Rückrunde, ehe es am Montag, dem 6. Januar 2025, ins sechstägige Trainingslager an der türkischen Riviera geht.

In der Hinrunde spielte die SGD 3:3 gegen Rot-Weiss Essen. Stefan Kutschke rettete in der Nachspielzeit mit seinem Tor den Punkt. © Lutz Hentschel

12. Dezember, 10.20 Uhr: Frühe Pressekonferenz ein gutes Omen für Dynamo Dresden?

Thomas Stamm und die frühen Pressekonferenzen, ein Erfolgsgarant. Immer wenn er sich früh am Morgen den Medien stellte, war Dynamo erfolgreich. Am Donnerstag um 9 Uhr war es wieder so weit. Ein gutes Omen für das Freitagsspiel daheim gegen Mannheim? Personell kann er zumindest wieder aus dem Vollen schöpfen, nur Paul Lehmann (Rücken) fehlt. Warum seine Jungs nach den letzten Erfolgen nicht abheben, sondern voll fokussiert bleiben, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41, r.) steht auch früh morgens für die Fragen der Medien zur Verfügung. © TAG24

6. Dezember, 14.34 Uhr: Dynamo-Trainer Thomas Stamm hat die Qual der Wahl

Die Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Pokalschreck Arminia Bielefeld ist beendet. Dynamo-Trainer Thomas Stamm freut sich, dass ihm außer Paul Lehmann (Rückenprobleme) alle Mann zur Verfügung stehen. Er hat die Qual der Wahl. Warum das auch nicht immer einfach ist, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41, r.) hat vor dem Kracher-Duell gegen Bielefeld die Qual der Wahl. © Thomas Nahrendorf

4. Dezember, 16.25 Uhr: Tony Menzel und Claudio Kammerknecht trainieren wieder mit

Das erste Training nach dem 4:2-Sieg in Sandhausen läuft. Dynamo ist in die Vorbereitung auf das Bielefeld-Spiel eingestiegen. Das steigt am Sonntag um 16.30 Uhr. Mit dabei sind auch wieder Tony Menzel (19) und Claudio Kammerknecht (25). Menzel musste nach Knieproblemen einen guten Monat pausieren, Kammerknecht hat seine muskulären überwunden. Beide dürften Optionen für Sonntag sein.

Sowohl Tony Menzel (19) als auch Claudio Kammerknecht (25) konnten wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. © Lutz Hentschel

2. Dezember, 18.29 Uhr: 2:3! Dynamos "U19" verpasst die Hauptrunde

Mit einer denkbar knappen 2:3-Niederlage gegen Hertha BSC platzte für Dynamos "U19" der Traum vom Erreichen der Hauptrunde in der Junioren-Bundesliga. Ein Spieltag vor dem Ende der Vorrunde kämpfte Dynamo bis zur letzten Minute, um das gesteckte Saisonziel zu erreichen - vergeblich. 100 Zuschauer sahen zumindest eine emotionale, kämpferisch aber auch spielerisch sehr gute zweite Halbzeit. Fabius Leander Göpfert traf zum 1:0 (50.), Oscar Capuano erzielte den Ausgleich (73.). Göpfert schaffte wieder die Führung (Foulelfmeter, 79.). Aber Boris Chi Mamuzah Lum (90. +3) und Karim Bellomo (90. +5) drehten in der Nachspielzeit die Partie. Bei Dynamo herrschte danach natürlich pure Enttäuschung.

Dynamo-Keeper Marlon Grafe kann hier klären, war bei den Gegentoren aber machtlos. © Report-Dresden

28. November, 15.51 Uhr: Dynamo Dresden trauert um Harry Nippert

Harry Nippert ist am Montag im Alter von 90 Jahren verstorben. Nippert war viele Jahre Co-Trainer unter Walter Fritzsch und galt als derjenige, der "Dixie" Dörner erstmals als Libero auflaufen ließ. 1969 wurde Nippert in den Trainerstab der Sportgemeinschaft aufgenommen, Unter Walter Fritzsch blieb er vier Jahre lang in Elbflorenz. In die Geschichte eingegangen ist vor allem die Partie bei Leeds United 1970 im Messestädte-Pokal. Fritzsch war damals erkrankt und Nippert vertrat den Cheftrainer an der Seitenlinie. Dabei setzte er Ehrenspielführer "Dixie" Dörner erstmals auf der Libero-Position ein. 1973 übernahm Nippert den BFC Dynamo.

28. November, 11.47 Uhr: Ronny Rehn ist neuer Präsident von Dynamo Dresden

Nach dem Rücktritt von Holger Scholze hat Dynamo Dresden einen neuen Präsidenten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, übernimmt das Amt ab sofort Ronny Rehn (43). Er war zuletzt Vizepräsident und gehört dem Präsidium bereits seit 2018 an. Als Vizepräsidenten werden unter Rehn Dr. Michael Bürger (53) und Peter Krüger (63) agieren. Ein wenig überraschend kommt es, zuletzt galt Michael Bürger als heißester Anwärter aus das Amt. Er hatte in der Abwesenheit von Scholze auch souverän durch die Mitgliederversammlung geführt. Am Donnerstag wurde dann aber Rehn auf der konstituierenden Versammlung des Gremiums auserkoren, den Verein in Zukunft an vorderster Front zu repräsentieren.

Ronny Rehn (43, l.) gehört dem Präsidium seit 2018 an und tritt nun die Nachfolge von Holger Scholze (M.) an. © Lutz Hentschel

25. November, 16.30 Uhr: Remis gegen Halle! Dynamos Nachwuchs benötigt dringend Siege

Es war ein Spiel auf ein Tor - am Ende mussten sich auch Dynamos A-Junioren mit einem Punkt zufriedengeben. Gegen den Halleschen FC reichte es im Vorrundenspiel der Gruppe H in der DFB-Nachwuchsliga nur zu einem 1:1. Cedric Tölg hatte die Hausherren in Führung gebracht (34.), Chancen gab es bis zum Halbzeitpfiff am Fließband. Die drückend überlegene Dresdner "U19" schaffte es aber nicht, den Ball ein zweites Mal einzunetzen. Und die alte Fußballweisheit ("Wer die Chancen nicht nutzt…") wurde mal wieder bestätigt. Halles Floni Selimi nutzte die Gelegenheit zur Bestrafung und glich in der 90. Minute zum 1:1-Endstand aus. Noch ist es für Dynamos Talente möglich, die "Gewinnerrunde" zu erreichen - die letzten beiden Spiele gegen Hertha und Aue müssen dazu aber unbedingt gewonnen werden.

Dynamos "U19" kassiert gegen Halle den späten Ausgleich. © Report-Dresden

21. November, 17.14 Uhr: Dynamo-Wintercamp erneut in der Türkei

"Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, der Sonne hinterher!" Hofft man zumindest. Vom 6. bis 12. Januar wird Dynamo sein Winter-Trainingslager erneut in der Türkei über die Bühne bringen. Diesmal ist das Hotel "Concorde De Luxe Resort" in Lara das Ziel. Lara ist ein Stadtteil von Antalya, der mit 2,7 Millionen Einwohnern größten türkischen Stadt am Mittelmeer. Es ist das Urlaubsdomizil schlechthin - gerade für deutsche Touristen. Hotel reiht sich auf kapp fünf Kilometern Länge an Hotel. Doch um in der Sonne zu liegen, fahren die Dynamos nicht dorthin. Erstens, weil es bei Temperaturen um 20 Grad noch nicht zwingend dazu einlädt und zweitens: Sie bereiten sich in den sechs Tagen dort gezielt auf die Rückrunde vor. Statt acht Tage Türkei wie in der Vorsaison sind es diesmal nur sechs, doch die wird Trainer Thomas Stamm durchziehen. Er bittet am Freitag, 3. Januar, seine Mannen zum Auftakt ins Trainingszentrum, trainiert auch am Wochenende und nutzt den eh frei geplanten Montag als Anreisetag nach Antalya.

Die Dynamo-Profis bereiten sich vom 6. bis zum 12. Januar im türkischen Lara auf die Drittliga-Rückrunde vor. © Lutz Hentschel

21. November, 10.45 Uhr: Peter Krüger rückt ins Präsidium nach

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Vereinspräsident Holger Scholze (53) ist das Präsidium der SGD wieder vollständig: CDU-Stadtrat Peter Krüger (63) rückt in das dreiköpfige Gremium nach. Bei der Präsidiumswahl vor einem Jahr hatte Krüger die viertmeisten Stimmen erhalten und war somit der offizielle Nachrücke-Kandidat, jetzt hat er seine neue Position bestätigt, wie Dynamo Dresden am heutigen Donnerstag mitteilte. "Mit Peter Krügers Bereitschaft, Verantwortung als Teil unseres Präsidiums zu übernehmen, können wir das Gremium erfreulicherweise zeitnah kompetent komplettieren. Für sein Amt wünsche ich ihm einen guten Einstieg sowie bestes Gelingen in der Arbeit für unseren Verein", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig (66).

Peter Krüger (63) komplettiert das Präsidium der SGD. © Eric Münch

19. November, 15.05 Uhr: Dynamo Dresden muss auf Claudio Kammerknecht und Tony Menzel verzichten

15 Uhr, öffentliches Training bei Dynamo. 60 Minuten soll die Einheit heute dauern, Claudio Kammerknecht und Tony Menzel fehlen. Im Ostragehege weht ein frischer Wind, nur rund 25 Fans haben sich in der Walter-Fritzsch-Akademie bis jetzt eingefunden.

Bei kaltem Wind im Ostragehege gehen die meisten Dynamo-Kicker dick eingepackt auf den Trainingsplatz. © TAG24

Nach Mannschaftsteilen getrennt trainiert die SGD auf engem Raum. © TAG24

18. November, 14.30 Uhr: Ede Geyer schimpft nach den Turbulenzen bei Dynamo Dresden

Trainer-Legende Eduard Geyer hat mit großem Unverständnis auf die Unruhe in der Führungsebene von Dynamo Dresden reagiert. "Mit Befremden nehme ich zur Kenntnis, was sich rund um den Rücktritt von Präsident Holger Scholze bei Dynamo Dresden auf Vorstandsebene tut. Niemand versteht solche Ränkespiele", schrieb der 80-Jährige in seiner Kolumne für den "Kicker". "Man sollte sich in Dresden auf das Kerngeschäft konzentrieren: Fußball und nochmals Fußball. Damit der Verein sportlich endlich wieder entscheidend vorankommt." Scholze war am Samstagabend nach der Mitgliederversammlung zurückgetreten und hatte danach nicht mit deutlicher Kritik gespart. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Ex-Dynamo-Präsident rechnet ab: Kleingeistigkeit, Neid, Missgunst, mangelnde Kompetenz"

Eduard Geyer (80) hat Kritik an Dynamo Dresden geübt. © Lutz Hentschel

16.41 Uhr: Dynamo Dresden dominiert im Mammut-Test gegen Rot-Weiß Erfurt

Die SGD nutzt die Länderspielpause und tankt beim 6:1-Erfolg gegen Erfurt vor allem in Sachen Torabschluss ordentlich Selbstvertrauen. Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Vor Augenzeuge Zickler: Dynamo ballert Erfurt im Mammut-Test ab".

Stefan Kutschke (r.) und Co. konnten sich am Donnerstag über sechs Tore freuen. © Lutz Hentschel

16.26 Uhr: Rot-Weiß Erfurt gelingt der Ehrentreffer, dann ist Schluss!

Yesua Motango betreibt noch etwas Ergebniskosmetik und trifft zum 1:6 aus Erfurter Sicht, unmittelbar danach ertönt der Abpfiff. Die SGD gewinnt durch die Treffer von David Kubatta (18.), Dmytro Bohdanov (20./90.), Robin Meißner (77.), Jonas Oehmichen (86.) und Christoph Daferner (106.) mit 6:1.

16.07 Uhr: Das halbe Dutzend ist voll

Die SGD zeigt keine Gnade! Nach einer Flanke von Jakob Lemmer schweißt Christoph Daferner das Leder zum 6:0 unter die Latte (106. Minute).

15.53 Uhr: Dynamo Dresden macht es deutlich

Keine Verschnaufpause für die Gäste aus Erfurt, kurz nach dem vierten Tor schnürt Dmytro Bohdanov schon seinen Doppelpack und stellt auf 5:0 (90. Minute).

15.48 Uhr: Jonas Oehmichen trifft zum 4:0 für Dynamo Dresden

Die SGD wird mit zunehmender Spielzeit immer besser - und erhöht auf 4:0! Jonas Oehmichen dribbelt sich stark links im Strafraum durch und vollendet ins kurze Eck (86. Minute).

15.39 Uhr: Dynamo Dresden legt das dritte Tor nach

Die SGD macht auch in der zweiten Hälfte weiter, Robin Meißner verwertet eine Hereingabe von Stefan Kutschke in der 77. Minute zum 3:0.

15.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Weiter geht es in der Walter-Fritzsch-Akademie!

15.04 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Pause gegen Rot-Weiß Erfurt

Der Schiedsrichter pfeift - eigentlich etwas zu früh - nach 55 Minuten zur Halbzeit. Offenbar hat die Trinkpause mit zur Spielzeit gezählt. Dynamo führt also nach einer groben Stunde mit 2:0. Die Treffer von David Kubatta (18. Minute) und Dmytro Bohdanov (20.) machen hier bislang den Unterschied, im zweiten Durchgang dürfen wir uns aber höchstwahrscheinlich auf neues Personal freuen.

David Kubatta (r.) und Dmytro Bohdanov brachten die SGD in den ersten 60 Minuten in Front. © Lutz Hentschel

14.48 Uhr: Daniel Mesenhöler entschärft beste Erfurter Chance

In der 40. Minute hatte Erfurt seine bislang beste Gelegenheit des Spiels, doch Dynamos Torhüter Daniel Mesenhöler im SGD-Tor entschärfte die Möglickeit von Aboagye. Die Teams spielen übrigens zweimal 60 Minuten, nach 30 Minuten gab es eine Trinkpause. Mittlerweile regnet es in Strömen auf dem Trainingsplatz der Walter-Fritzsch-Akademie.

14.24 Uhr: Da ist sogar schon das 2:0 für Dynamo Dresden

Keine zwei Minuten später erhöht das Team von Trainer Thomas Stamm auf 2:0. In der 20. Minute trifft Dmytro Bohdanov.

14.21 Uhr: Dynamo Dresden führt mit 1:0 im Testspiel gegen Erfurt

Da ist das 1:0! David Kubatta traf zur Führung in der 18. Minute.

14. November, 14.03 Uhr: Jetzt läuft das Spiel

Der Anpfiff ist ertönt, jetzt geht's los. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da an der Walter-Fritzsch-Akademie keine Fan-Trennung gewährleistet werden könnte.

14. November, 14 Uhr: Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Erfurt geht gleich los

Gleich beginnt das Testspiel, die Mannschaften sind aus den Kabinen gekommen.

Die Mannschaften sind da. © Jens Maßlich

14. November, 13.36 Uhr: Mit dieser Aufstellung geht Dynamo Dresden ins Testspiel gegen Erfurt

Am Donnerstag testet Dynamo Dresden gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt. Dabei kommen zu Beginn vor allem Spieler zum Zuge, die zuletzt wenig Spielzeit hatten. So wie Kyu-Hyun Park, der nach langer Leidenszeit wieder ran darf. Von der Stammelf aus Osnabrück stehen nur Jonas Oehmichen in der Anfangsformation. Nach einer Rot-Sperre (drei Liga-Spiele) bekommt auch Stefan Kutschke Spielpraxis von Beginn an.

Jonas Oehmichen ist der einzige von der Osnabrück-Startelf, der auch gegen Erfurt von Beginn an spielt. © Lutz Hentschel

Mit dieser Aufstellung gehen die Teams in das Testspiel. © SG Dynamo Dresden

12. November, 15.40 Uhr: Claudio Kammerknecht erneut für Sri Lanka nominiert

Gute Nachrichten für Claudio Kammerknecht (25)! Für den Abwehrmann von Dynamo Dresden geht es während der Länderspielpause mal wieder auf Reisen, denn er wurde erneut in die Nationalmannschaft Sri Lankas berufen. Mit der Auswahl des südasiatischen Inselstaates trifft er am Samstag auf Jemen. Am morgigen Mittwoch hebt sein Flieger ab, am Montag geht es für den Verteidiger dann schon wieder zurück nach Dresden. Das zweite Länderspiel wird er also verpassen, um sich bei der SGD auf die Partie gegen den 1. FC Saarbrücken vorbereiten zu können.

Dreimal stand Claudio Kammerknecht (25) schon für Sri Lanka auf dem Rasen, in wenigen Tagen folgt wohl der vierte Einsatz. © Picture Point / Gabor Krieg

9. November, 18.16 Uhr: Phil Harres erzielt erste Bundesliga-Tor

Kurz nachdem Dynamo am Samstag in Osnabrück seinen 3:0-Befreiungsschlag gefeiert hat, gab es auch für einen ehemaligen SGD-Kicker Grund zur Freude. Phil Harres (22) erzielte sein erstes Bundesliga-Tor für Holstein Kiel. Und das sogar ziemlich sehenswert: Im Spiel gegen Werder Bremen kam der Stürmer in der 48. Minute halbrechts in der gegnerischen Hälfte an den Ball und hielt aus gut 20 Metern drauf. SVW-Keeper Zetterer bekam die Hände zwar noch dran, konnte den wuchtigen Einschlag zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Große Freudensprünge dürfte der 22-Jährige nach Abpfiff dennoch nicht gemacht haben, denn den Bremern gelang kurz vor Schluss noch der 2:1-Siegtreffer. Für Harres war es trotzdem der nächste Meilenstein seines traumhaften Aufstiegs, denn erst im Sommer war der Knipser aus der Regionalliga ins Oberhaus zu den Störchen gewechselt. Zuvor stand er von 2019 bis 2023 bei Dynamo unter Vertrag, der Durchbruch an der Elbe blieb ihm aber verwehrt. Nach zwei Leihen zum SSV Ulm und zu Viktoria Berlin zog es ihn schließlich ins Saarland zum FC 08 Homburg, wo er vergangene Saison mit 28 Treffern in 43 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte.

Phil Harres (22, M.) freut sich über sein erstes Bundesliga-Tor. © Carmen Jaspersen/dpa

8. November, 14.16 Uhr: Stefan Kutschke ließ sich operieren

Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke fehlt am Samstag in Osnabrück aufgrund seiner Rotsperre ein drittes und letztes Mal. Nach der Länderspielpause darf er daheim gegen Saarbrücken wieder ran. Die Zeit nutzte er, um sich an der Hand operieren zu lassen. Zum Training am Mittwoch trainierte er mit Verband. Der 36-Jährige war im Sommer bei einem Testspiel in Freital auf die rechte Hand gefallen und hatte seither Probleme beim Greifen. Der Discus triangulares war gerissen. Das ist eine dreieckige Knorpelplatte, die kleinfingerseitig am Handgelenk fixiert ist.

Stefan Kutschke hat sich in den vergangenen Tagen an der Hand operieren lassen. © Picture Point / Gabor Krieg

6. November, 16.01 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training ohne Lehmann und Menzel

Das erste öffentliche Training seit drei Wochen läuft bei Dynamo. Personell fehlen Paul Lehmann und Tony Menzel, der individuell trainiert. Claudio Kammerknecht hat trainiert, ist aber wieder in die Kabine - reine Vorsichtsmaßnahme. Wie es mit Menzel aussieht, erfahrt Ihr hier: "Voller Fokus! Dynamos Risch will 100 Prozent in Osnabrück"

Dynamos Sturm-Talent Jakob Zickler (18, M.) setzt zum Kopfball an. © privat

5. November, 16.28 Uhr: Dynamo Dresden testet gegen Rot-Weiß Erfurt

Die SGD nutzt die anstehende Länderspielpause für einen Test gegen Rot-Weiß Erfurt am 14. November. Aus sicherheitstechnischen Gründen wird die Partie gegen den Regionalligisten in der Walter-Fritzsch-Akademie allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, es sind also keine Zuschauer zugelassen. Dafür überträgt DynamoTV das Ost-Duell aber immerhin im Livestream. Dort dürfen sich die Fans dann sogar auf 120 Minuten Testspiel-Spaß freuen, auf diese Länge ist die Begegnung nämlich angesetzt. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr. Die Erfurter belegen aktuell den sechsten Platz in der Regionalliga Nordost und sind seit sechs Ligapartien ungeschlagen. Vor dem Kräftemessen mit Dynamo geht es für die Mannschaft von Trainer Fabian Gerber (44) am kommenden Wochenende noch zum FSV Luckenwalde.

Aljaz Casar (24, l.) und seine Kollegen bleiben auch während der Länderspielpause im Rhythmus und testen gegen RWE. © PICTURE POINT / S. Sonntag

4. November, 12.15 Uhr: Dynamo Dresden trainiert in dieser Woche wieder öffentlich

Wegen der Englischen Wochen gab es in letzter Zeit kein öffentliches Training bei Dynamo Dresden, in dieser Woche ist es aber wieder so weit: Am Mittwoch, dem 6. November, können die Fans den SGD-Kickern ab 15 Uhr in der Walter-Fritzsch-Akademie beim Training zuschauen. Das war zuletzt am 16. Oktober der Fall, danach hatte Dynamo unter der Woche ein zu volles Programm. In den kommenden Wochen dürfte aber wieder Normalität bei den Schwarz-Gelben einkehren: Die SGD ist nur noch in der 3. Liga vertreten und muss dadurch bis Ende des Jahres nur noch am Wochenende ran.

Am Mittwoch trainiert Dynamo Dresden wieder öffentlich in der Walter-Fritzsch-Akademie. © Lutz Hentschel

3. November, 14.40 Uhr: Dynamo-Nachwuchs mit Sieg und Niederlage

Verdienter Dreier gegen Halle, herbe Pleite in Jena: Die volle Punkteausbeute blieb dem Nachwuchs von Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende verwehrt, blickt man im Lager der Schwarz-Gelben auf zwei recht unterschiedliche Spielausgänge zurück. Während die B-Junioren der SGD am frühen Samstagnachmittag einen hochverdienten 4:2-Erfolg gegen den Halleschen FC einfahren konnten, setzte es derweil für die U19 eine 1:4-Niederlage beim FC Carl Zeiss Jena. Vor 100 Zuschauern gingen die Hausherren durch ein Eigentor von HFC-Akteur Noah Jan Riedel in Führung. Yanic Grund, Nick Bernstein, Alen Bejtovic münzten die Offensivbemühungen der Schwarz-Gelben in drei weitere Tore um - und bescherten der U17 einen ungefährdeten 4:2-Heimsieg. Das komplette Gegenteil hingegen das Endergebnis der U19 beim FC Carl Zeiss Jena, die sich absolut effizienten Hausherren mit 1:4 geschlagen geben musste. Jakob Zickler hatte zwar den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer erzielt, setzte es am Ende dennoch eine klare Niederlage.

Dynamos B-Junioren konnten sich gegen den Halleschen FC mit 4:2 durchsetzen und einen Dreier einfahren. Für die U19 war in Jena hingegen nichts zu holen. © Helmar Braun,REPORT-DRESDEN

2. November, 20 Uhr: Jens Hieckmann tritt aus dem Dynamo-Aufsichtsrat zurück

Das kommt für die Außenwelt unerwartet: Aufsichtsratsmitglied Jens Hieckmann (60) hat nach dem Spiel in Ingolstadt seinen Rücktritt bekannt gegeben. Alle Infos dazu lest Ihr in unserem Artikel: "Rücktritt aus Dynamo-Aufsichtsrat! Jens Hieckmann streicht die Segel"

Sieben Jahre lang war Jens Hieckmann (60) im Aufsichtsrat tätig. © Lutz Hentschel

2. November, 19 Uhr: Dynamo sichert sich einen Punkt in Ingolstadt

Dank des Treffers von Jonas Oehmichen holte sie SGD in Ingolstadt einen Punkt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

1. November, 9.55 Uhr: Ingolstadts Pascal Testroet ist für das Duell gegen seinen Ex-Klub wieder gesund

Lange sah es beim FC Ingolstadt nach einem Ausfall von Pascal Testroet (34) aus. In der Vorwoche beim 5:3-Sieg gegen Dortmunds Zweite fehlte der Stürmer aufgrund einer Lebensmittlvergiftung. Kurz vorm Spiel gegen seinen Ex-Club meldete sich "Paco" wieder gesund. Er kann am Samstag spielen.

Pascal Testroet (heute 34) erzielte in drei Jahren Dynamo Dresden 21 Pflichtspieltreffer. (Archivbild aus 2018) © Lutz Hentschel

1. November, 9.40 Uhr: Pressekonferenz vor der Abfahrt nach Ingolstadt - Stamm braucht einen Kaffee

Die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Ingolstadt war eine Guten-Morgen-Sitzung. Selbst Dynamo-Trainer Thomas Stamm brauchte um 8 Uhr einen starken Kaffee. Warum er die Partie als bisher „wichtigstes Auswärtsspiel der Saison“ sieht und welche Alternativen er für den gesperrten Niklas Hauptmann in der Hinterhand hat, dazu später mehr.

Stärkung für den Tag und die Auswärtsfahrt nach Ingolstadt: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) auf der Pressekonferenz. © privat

29. Oktober, 15.40 Uhr: Letzte Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Darmstadt

Die Pressekonferenz vor dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Darmstadt ist vorbei. "Alle in Gelb" ist das Motto. Warum Thomas Stamm eben nicht in Gelb erscheinen darf und wie viel Geld Dynamo verdienen kann, erfahrt Ihr hier: "Dynamo-Motto zum Pokal-Kracher: Warum Coach Stamm nicht Gelb tragen darf"

Dynamos Chefcoach Thomas Stamm (41) stand bei der Pressekonferenz am heutigen Dienstag Rede und Antwort. © privat

28. Oktober, 16.46 Uhr: Siegloses Wochenende für Dynamo-Nachwuchs

Remis und Niederlage für Dynamos Junioren in der DFB-Nachwuchsliga! Als enttäuschendes Ergebnis kommentierte Trainer Sebastian König das 0:0 der "U19" gegen Energie Cottbus. Wenig wurde zugelassen, aber auch wenig nach vorn kreiert, gegen einen Gegner, der am Ende sogar mit zwei Mann weniger auf dem Feld war. Bereits ab der 30. Minute war Cottbus dezimiert, in der 72. Minute mit zwei Spielern. Die Jungs sollten eine Schippe drauflegen, wenn man am Ende in die Runde der besten Juniorenteams kommen möchte. Erledigt hat sich das schon für die "U17" mit dem 1:3 in Wolfsburg. Die SGD spielt die "play downs". In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kassierte die SGD zwei Gegentore, Luis-Alexander Baasen Maldonado (62.) erzielte zwar den Anschluss, doch in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte machte der VfL alles klar.

28. Oktober, 14.30 Uhr: Oliver Batista Meier in der "Kicker Elf des Tages"

Das rundet das Wochenende für ihn ab: Nach seinem Siegtreffer gegen Hannover 96 II in der 92. Minute und der Bekanntgabe der Schwangerschaft seiner Verlobten, steht Oliver Batista Meier jetzt in der "Kicker Elf des Tages". Es ist seine erste Nominierung in dieser Kategorie in dieser Saison. Spitzenreiter in der Kategorie ist aus SGD-Sicht Tony Menzel, der es bereits viermal in die Elf schaffte.

Oliver Batista Meier steht nach dem Siegtreffer gegen Hannover 96 II in der Kicker-Elf des 12. Spieltags der 3. Liga. © Lutz Hentschel

26. Oktober, 10.12 Uhr: Oliver Batista Meier wird Vater

Sportlich läuft es bei Dynamo Dresden derzeit nicht so gut, doch zumindest privat hat Oliver Batista Meier allen Grund zur Freude: Er wird zum ersten Mal Vater! Das gab er gemeinsam mit seiner Verlobten Alisa Scarpello auf Instagram bekannt. "Zur Hälfte ich und zur Hälfte meine liebste Person. Mama und Papa lieben dich jetzt schon so sehr", schrieb das Model zu einer Bildcollage, die ihren Babybauch zeigt. Wann es so weit ist, verrieten die beiden aber noch nicht.

Auf dem Platz läuft es für Oliver Bastista Meier derzeit nicht so gut, privat dafür umso besser. © Picture Point / Gabor Krieg

25. Oktober, 13.04 Uhr: SGD-Kapitän Kutschke muss drei Spiele pausieren

Platzverweis mit Folgen! Dynamo Dresden muss in den kommenden drei Drittliga-Partien auf Stefan Kutschke (35) verzichten. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am heutigen Freitag bekannt. Der 35-jährige Kapitän hatte bei der 0:1-Schlappe beim SV Wehen Wiesbaden nach einem Foul an SVWW-Akteur Florian Hübner in der 76. Minute die Rote Karte gesehen. Zwar habe der SGD-Routinier versucht, den Ball zu spielen - "durch seine Spielweise allerdings die Gesundheit seines Gegenspielers erheblich gefährdet", begründet der DFB-Kontrollausschuss das Urteil. Die Schwarz-Gelben haben die Sperre bereits akzeptiert.

Bitter! Dynamo Dresden muss dreimal auf Kapitän Stefan Kutschke (35) verzichten. © Lutz Hentschel

22. Oktober, 9.40 Uhr: Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Wiesbaden

Auswärtsfahrten an einem Mittwoch heißt Pressekonferenz am Dienstag um 8.30 Uhr. Aber vielleicht bringt es ja Glück, denn der letzte Sieg für Dynamo gelang an einem Mittwoch - 3:0 in Verl. Wie Trainer Thomas Stamm (41) den Gegner Wiesbaden sieht und was er zum Thema Kommunikation seiner Truppe auf dem Spielfeld sagt, dazu später mehr.

Die Pressekonferenz mit SGD-Coach Thomas Stamm (41, r.) vor dem Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. © privat

21. Oktober, 14.15 Uhr: Dynamo-Nachwuchs ohne Dreier, Derby-Pleite für die U19

Schlappe im Derby beim Chemnitzer FC, Remis nach Comeback gegen Tabellenführer RB Leipzig: Das vergangene Wochenende war aus Sicht der Nachwuchsspieler von Dynamo Dresden kein einfaches, erst recht nicht für die A-Junioren... Vor anderthalb Wochen hatten die Profis von Dynamo beim CFC ihr himmelblaues Wunder erlebt, waren mit 1:3 (1:1, 1:1) aus dem Sachsenpokal geflogen - die U19 der Schwarz-Gelben tat es am vergangenen Samstag der ersten Mannschaft gleich und verlor ebenfalls in Chemnitz. Für das Team von Sebastian König setzte es im Derby eine herbe 0:3-Schlappe. Derweil hatte die U17 der SGD dem Spitzenreiter RB Leipzig mehr als verdient einen Punkt abgeluchst - war man zwischenzeitlich einem 0:2-Rückstand hinterher gerannt. Doch der SGD-Nachwuchs beweis Willensstärke, kämpfte sich zurück in die Partie und belohnte engagierte Offensivbemühungen in den Schlussminuten mit dem 3:3-Remis. Yanic Grund (44.), Pius Ziesche (50.) und Alen Bejtovic (90.+4) waren die Torschützen für die schwarz-gelben Nachwuchskicker.

Last-Minute-Remis gegen die U17 von RB Leipzig! Dynamos Nachwuchsspieler Alen Bejtovic traf in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand. © Report-Dresden

19. Oktober, 16.15 Uhr: Rot-Weiss Essen bringt nur 1000 Fans mit nach Dresden

2534 Karten wurden den Gästen aus dem Ruhrpott für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion zur Verfügung gestellt, nur rund 1000 davon gingen im Vorkauf weg. Schuld daran könnte der straffe Zeitplan sein. Beim letzten Auftritt von RWE in Dresden waren noch mehr als 2000 Anhänger mitgereist, doch viele ziehen offenbar eine andere Partie im Osten Deutschlands vor. Am kommenden Wochenende spielt Essen nämlich bei Hansa Rostock, allerdings am wesentlich fanfreundlicheren Samstagnachmittag (14 Uhr). Zwischendrin steht in der Englischen Woche auch noch die Heimpartie gegen Verl an, weshalb einige Anhänger wohl auf die stressige Fahrt in die sächsische Landeshauptstadt sowie die vor allem für berufstätige unglückliche Rückreise am Sonntagabend verzichten. Dafür sprechen auch die Verkaufszahlen für das Rostock-Spiel. Von den insgesamt 2600 Tickets hat RWE bereits mehr als 2000 verkauft, der von der Fan- und Förderabteilung bestellte Sonderzug mit 700 Plätzen war in lediglich 70 Minuten besetzt.

So voll wie beim letzten Spiel der Essener in Dresden wird der Gästeblock am Sonntag wohl nicht. © Lutz Hentschel

18. Oktober, 14.18 Uhr: Thomas Stamm kann gegen Rot-Weiss Essen fast aus dem Vollen schöpfen

Es riecht bereits nach Essen! Am Sonntag wird wieder im Rudolf-Harbig-Stadion angerichtet und Thomas Stamm (41) freut sich über einen vollen Tisch. Wie Dynamos Coach bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen verriet, kann nur Kyu-Hyun Park (23) am Sonntag ab 13.30 Uhr nicht auf dem Platz stehen. Sonst sind alle fit. "Da müssen wir ein paar schwierige Entscheidungen treffen", so der 41-Jährige, der einen anderen Auftritt seiner Mannschaft als beim Aus im Sachsenpokal in Chemnitz erwartet - vor allem in Sachen Körpersprache und Zweikampfverhalten.

Thomas Stamm (41) muss vor dem Spiel am Sonntag gegen Essen noch ein paar schwierige Entscheidungen fällen. © Jens Maßlich

16. Oktober, 17.26 Uhr: Öffentliches Training! Dynamo-Profis richten Fokus auf Rot-Weiss Essen

In Dynamos Trainingsakademie wird hart geschuftet. Schon vorn auf dem Parkplatz verlegen Bauarbeiter neue Kabel, weiter hinten bereitet sich die SGD auf das nächste Heimspiel am Sonnntag (13.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen vor. Hart gearbeitet wurde allerdings in einer zweistündigen Einheit am Vormittag. Nachmittags ging es in den 60 Minuten gemächlicher zu. Einige machten sich mit Kopf und Fuß am Ballpendel zu schaffen, andere waren im Kraftraum oder schoben sich ein paar Bälle zu. Stefan Kutschke & Co. wurden dann noch von Coach Thomas Stamm mit Flanken gefüttert. Bis auf Kyu-Hyun Park waren immerhin alle Mann an Bord. Bedeutet: Auch die angeschlagenen Niklas Hauptmann und Vinko Sapina sind für Sonntag fit.

Die Dynamo-Profis bereiten sich im Training auf das anstehende Drittliga-Spiel gegen Rot-Weiß Essen bevor © Jens Maßlich

9. Oktober, 13 Uhr: Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue müssen für Fehlverhalten ihrer Fans blechen

Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind unter anderem wegen der Pyro-Aktionen ihrer Fans zum jüngsten Sachsenderby vom DFB zur Kasse gebeten worden. Die SGD wurde ingesamt mit 35.250 Euro Geldstrafe belegt. Geahndet wurden vom Verband die Vorfälle zu den Heimspielen gegen Cottbus (13.900 Euro Strafe) und im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf (1400 Euro) sowie zum Derby in Aue. Auf letztere Partie entfiel mit 19.950 Euro auch der Löwenanteil. Hier zählte der DFB im Spielverlauf 52 bengalische Fackeln sowie fünf Blinker. Aue muss für den Pyro-Einsatz im Pokal gegen Gladbach sowie das Abbrennen von acht bengalischen Fackeln und 16 Blinkern bei der Partie gegen Dynamo in Summe 10.850 Euro berappen

Im Sachsenderby zündeten die Fans von Dynamo Dresden massig Pyrotechnik. Dafür wird der Verein jetzt zur Kasse gebeten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

8. Oktober, 16.45 Uhr: Öffentliches Training der Dynamo-Profis vor Pokalspiel in Chemnitz

Volles Haus beim ersten und einzigen öffentlichen Dynamo-Training vor dem Sachsenpokal-Kracher am Samstag in Chemnitz. Gleich 25 Feldspieler und vier Torhüter hat Coach Thomas Stamm am heutigen Dienstag versammelt. Mit dabei auch die vier Jugendspieler Marlon Grafe, Quentin Enold, Friedrich Müller und Quentin Grafe. Einzig Kyu-Hyu Park fehlte bei der knapp 100 Minuten dauernden Einheit, bei der Pressingsituationen und Abschlüsse im Mittelpunkt standen.

Bei angenehmen 18 Grad hielt Dynamo Dresden am heutigen Dienstag ein öffentliches Training ab. © Jens Maßlich

5. Oktober, 16.40 Uhr: Dynamo Dresden verliert Tabellenführung

Am Freitagabend klammerte sich Dynamo Dresden trotz der 1:2-Niederlage beim BVB II aufgrund der höheren Anzahl geschossener Tore im Vergleich zum SV Sandhausen noch an der der Tabellenspitze fest, jetzt haben die Kurpfälzer aufgrund des 2:1-Erfolgs gegen Waldhof Mannheim aber den Platz an der Sonne übernommen. Glück für die SGD allerdings: Sowohl Erzgebirge Aue als auch Viktoria Köln verloren ihre Partien am Samstagnachmittag und bleiben deshalb hinter den Dresdnern. Schützenhilfe leistete dabei Ex-Dynamo Ahmet Arslan (30), der gegen Köln einen Doppelpack schnürte. Energie Cottbus und theoretisch auch Arminia Bielefeld können sich aber trotzdem noch an diesem Wochenende an Dynamo vorbeischieben, wodurch die SGD jenseits der Aufstiegsplätze in die Länderspielpause gehen würde.

Die Niederlage gegen den BVB II ist für Dynamo Dresden gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

3. Oktober, 9.40 Uhr: Gut gelaunter Thomas Stamm auf der Pressekonferenz

So trist wie das Wetter war eben die Uhrzeit der Pressekonferenz am Feiertag vor dem Spiel am Freitag in Dortmund: 8.30 Uhr. Aber auf dieser war ein gut gelaunter und putzmunterer Thomas Stamm (41) zu erleben. Jetzt ist Training, nach dem Mittagessen geht es in den Pott. Was er zum Beispiel über die permanente Favoritenrolle seiner Mannschaft und zu Tim Schreiber sagt, dazu später mehr.

Thomas Stamm (41) war am Feiertag gut gelaunt. © Thomas Nahrendorf

2. Oktober, 20.19 Uhr: Sachsenpokal-Spiel gegen Chemnitzer FC lockt zahlreiche Fans an

Das halbe Stadion ist schon voll! Wie der Chemnitzer FC am Mittwoch mitteilte, gingen drei Tage nach Start des freien Verkaufs bereits 7500 Tickets für das Sachsenpokalspiel am 12. Oktober gegen Dynamo Dresden über die Theke. Insgesamt passen 15.000 Zuschauer in das Stadion an der Gellertstraße, 3000 Karten gehen dabei in die Landeshauptstadt. "Dieses Spiel wird zweifellos ein Saisonhighlight für uns alle beim CFC. Auch der Gäste-Block wird sehr gut gefüllt sein", erklärte Tommy Haeder, der Leiter der Geschäftsstelle des CFC. Apropos Chemnitz: Am vergangenen Samstag feierte Jong-min Seo (22) beim Greifswalder FC (1:1) sein Debüt für die Himmelblauen. Der Mittelfeldmann aus Südkorea war im Sommer 2021 aus der Jugend von Eintracht Frankfurt zur SGD gewechselt, konnte sich aber auch aufgrund zahlreicher Verletzungssorgen nicht wirklich durchsetzen und verließ Dresden im vergangen Februar nach dreieinhalb Jahren wieder. Zunächst zog es ihn nach Norwegen zum FK Haugesund, ehe er nach kurzer Vereinslosigkeit erst vor wenigen Tagen beim CFC anheuerte.

Jong-min Seo (22, 3.v.r.) kickt inzwischen beim Chemnitzer FC. © Picture Point / Gabor Krieg

1. Oktober 16.20 Uhr: Rote Erde wartet

Das nächste Auswärtsspiel wartet schon auf Dynamo. Am Freitag geht es zur Bundesliga-Reserve nach Dortmund, Anstoß ist 19 Uhr. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielzeiten wird Dresden dieses Mal nicht im Signal-Iduna-Park auflaufen, sondern im Stadion Rote Erde, das direkt neben Deutschlands größtem Fußball-Stadion liegt. Das wurde in den vergangenen Jahren mehrfach saniert, weshalb die Zweite des BVB immer wieder auf umliegende Stadien ausweichen musste. Seit November 2023 finden die Punktspiele wieder in der Roten Erde statt. 9999 Zuschauer finden dort Platz. Die letzten beiden Spiele in Dortmund waren für Dynamo erfolgreich. In der Saison 2022/2023 hieß es 3:1, damals waren über 7000 SGD-Fans dabei, und 2023/2024siegte die SGD 2:0.

Das Spiel der SGD in Dortmund wird nicht im Signal-Iduna-Park stattfinden, Fans der Schwarz-Gelben müssen sich mit der "Roten Erde" begnügen. © Neundorf/Kirchner-Media/Neundorf/Kirchner-Media/dpa

30. September 14.45 Uhr: Dynamos Bundesliga-"U19" verliert Spitzenspiel gegen RB Leipzig

Dynamos Bundesliga-"U19" hat das Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit 1:2 verloren. Die erste Halbzeit war geprägt von bissigen Szenen vor allem im Mittelfeld, Dynamo kam wenig in oder an den Strafraum des Gegners. Leipzigs Noah Weißbach nutzte schließlich die Chance nach Standard und versenkte per Kopf den Ball zur Führung für RB (47.). Dynamo versuchte, Zugriff aufs Spiel zu erlangen, Leipzigs Robert Ramsak konnte aber gleich im Anschluss aus dem Getümmel heraus den Ball im Dresdner Tor unterbringen - 0:2 (54.). Dynamo war danach "stets bemüht", aber Zählbares sprang erst kurz vor Ende durch ein Tor von Hendrik Heße (83.) heraus - zu spät. Dynamos "U17" war im Derby gegen den Chemnitzer erfolgreicher, gewann 2:0. Filip Zahalka war mit zwei Toren (3., 81.) der Matchwinner.

Dynamos U19 musste sich im Spitzenspiel RB Leipzig geschlagen geben. © Report-Dresden

27. September, 16.18 Uhr: Verändert Thomas Stamm seine Startelf gegen Alemannia Aachen erneut?

Die Alemannia aus Aachen kommt am Sonntag nach Dresden. In so einer Englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen heißt es trotzdem immer mit den Kräften haushalten. In Verl (3:0) wechselte Trainer Thomas Stamm (41) gegenüber dem 1:1 gegen Rostock dreimal. Ist dieses Mal wieder mit so einer Rotation zu rechnen? "Das muss man schauen, wie die Jungs dastehen. Kann sein, wir gehen mit den gleichen Jungs rein. Es kann aber auch sein, wir verändern es ein Stück weit. Das kommt darauf an, wie stehen sie am Samstag da, wie kommen sie durch, wie sind die Werte", sagte der 41-Jährige am Nachmittag zur Pressekonferenz vor der Partie.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (41, r.) sprach vor dem Spiel gegen Aachen über mögliche Wechsel in der Startelf. © Thomas Nahrendorf

25. September 8.30 Uhr: Ehemalige Spieler von Dynamo Dresden in Torlaune, Stefan Drljaca gibt Debüt bei VfB Stuttgart

Zum Auftakt des 7. Spieltags waren die ehemalige Kicker von Dynamo Dresden am Dienstagabend in Torlaune. Bei einem völlig irren 4:3-Sieg von Tabellenführer SV Sandhausen trafen mit Dominic Baumann für den Gastgeber und Dennis Borkowski für den FC Ingolstadt gleich zwei ehemalige Schwarz-Gelbe. Nachdem Sandhausen in Führung gegangen war, glich Borkowski in der 19. Minute zum 1:1 aus, Ingolstadt ging dann mit 2:1 in Führung. Baumann glich aber nur sieben Minuten später zum 2:2 aus. Sandhausen führte dann 4:2, der Anschluss gelang Ingolstadt in 90.+3 zu spät. Den Torauftakt im Erzgebirge macht mit Marvin Stefaniak zum 1:0 ebenfalls ein Ex-Dynamo. Wismut gewann am Ende mit 2:1 gegen Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Bitter wurde es für Tim Knipping mit der SpVgg Unterhaching. In Rostock kassierte das Team eine 1:4-Klatsche. Dynamo war offenbar ein guter Aufbaugegner für die Kogge. Sein Comeback nach Verletzungspause gab der ehemalige SGD-Keeper Stefan Drljaca für den VfB Stuttgart II ausgerechnet gegen Arminia Bielefeld. Bei dem Team zog er sich am 20. Dezember 2023 eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu und musste später sogar operiert werden. Für Dynamo stand er danach nie wieder im Tor, wechselte im Sommer zu den Schwaben. Mit dem VfB II siegte er souverän mit 3:0 gegen Bielefeld.

Stefan Drljaca gab sein Debüt für den VfB Stuttgart II und feierte damit nach seiner Verletzung vom Dezember 2023 gleichzeitig sein Comeback. © IMAGO / Langer

Dennis Borkowski traf bei der 3:4-Niederlage beim SV Sandhausen erstmals für seinen neuen Arbeitgeber FC Ingolstadt. © IMAGO / foto2press

23. September, 16.38 Uhr: A-Junioren schicken Aue mit 4:1 nach Hause, U17 feiert Kantersieg gegen FC Magdeburg

Erfolgreiches Wochenende für Dynamos Bundesliga-Junioren! Die "U 19" gewann 4:1 gegen Erzgebirge Aue, die "U 17" landete gegen Magdeburg gar einen 7:0-Kantersieg. Gegen Aue netzte Cedric Tölg in der 11. Minute unhaltbar ein. Mit Quentin Grafe (21.), Fabius-Leander Göpfert (62.) und Jakob Zickler (71.) durften sich weitere Spieler mit Toren gegen Aue belohnen. Aaron Henkel hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (14.).

Wiedergutmachung nach der Klatsche gegen Halle hatten die "U17"-Kicker versprochen. Und die gelang bei bestem Fußballwetter und vor zahlreichen Zuschauern mit einem 7:0 gegen Magdeburg auf beeindruckende Weise. Demyd Yevsiukov (3., 44.), Nick Birnstein (11.), Kevin Krüger (21.), Quentin-Orlando Enold (39.) und Filip Zahalka (67.) sorgten für den Torreigen. Dynamos Youngster Alen Bejtovic, eigentlich noch für die "U 16" spielberechtigt, netzte in der ersten Minute nach seiner Einwechslung (75.) zum 7:0-Endstand ein.

Jakob Zickler (18) traf gegen Aue zum 4:1. © PICTURE POINT / S. Sonntag

20. September, 13.07 Uhr: Anstoßzeit des Sachsenpokal-Achtelfinals vorverlegt

Eigentlich hatte der Sächsische Fußball-Verband das Sachsenpokal-Achtelfinale zwischen Dynamo Dresden und dem Chemnitzer FC für den 12. Oktober 2024 um 15 Uhr angesetzt. Daraus wird jetzt aber nichts - die Partie startet früher. Statt um 15 Uhr wird das Duell zwischen dem aktuellen Titelträger und dem Rekordsieger des Pokals um 14.05 Uhr angepfiffen. Wie Dynamo mitteilte, sei die Vorverlegung wegen einer Sendungsverschiebung und der Liveübertragung im MDR erfolgt.

Dynamo Dresden und der Chemnitzer FC spielen im Sachsenpokal-Achtelfinale schon um 14.05 Uhr anstatt um 15 Uhr gegeneinander. © Picture Point / Gabor Krieg

20. September, 6.43 Uhr: Fans von Hansa Rostock provozieren vor Derby auf geschmacklose Weise

Stilloser geht es wohl kaum! Am morgigen Samstag steht für Dynamo Dresden das Ost-Derby gegen Hansa Rostock auf dem Spielplan. Die Fans der Kogge ließen es sich nicht nehmen, zuvor eine Hassbotschaft der untersten Schublade zu verteilen. Am frühen Freitagmorgen tauchten vor dem Haus der Presse mehrere Flyer auf, auf denen zu lesen war: "in tiefer verbundenheit zu dem einzig wahren fürst des terrors machten, wir hansakrieger uns am 11. September auf, um die verschmutzung unserer strände durch die dreckige sachsenbrut zu rächen. die carolinabrücke war erst der anfang! unser hass steigt täglich wie die elbe! hansa ist gross". Doch nicht nur der Inhalt ist wahrlich geschmacklos - auch die Aufmachung hat es in sich. So ist der Text in einer Schrift geschrieben, die an arabische Schriftzeichen erinnert, im Hintergrund ist ein Foto von Osama bin Laden (†54) abgedruckt. Auch das "hansa ist gross" soll wohl eine Anspielung an das islamische "Allahu Akbar" (Gott ist groß) sein, das von Terroristen als Schlachtruf verwendet wird. Schon 2006 hatten die Rostocker am letzten Spieltag der 2. Bundesliga (Dynamo stieg trotz des 3:1-Erfolgs bei der Kogge ab) mit einem inhaltlich ähnlichen Banner provoziert, damals hielten sie Plakate mit "Das Schlimmste am Sommer seid ihr an unseren Stränden" hoch. Damals sparten sie sich aber zumindest die Anspielungen auf islamischen Terror.

Diese Nachricht hinterließen Hansa-Fans vor dem Haus der Presse. © privat

Die Fans von Hansa Rostock sorgten schon vor dem Derby gegen Dynamo Dresden für Aufsehen. © Axel Heimken/dpa

19, September, 14.52 Uhr: Thomas Stamm spricht vor dem Derby gegen Hansa Rostock

Die Pressekonferenz vor dem mit Spannung erwarteten Ostduell am Samstag (14 Uhr) gegen Hansa Rostock ist vorüber. Welches Personal Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) zur Verfügung hat lest Ihr im Artikel: "Dynamo: So ist die personelle Lage vor dem Heim-Kracher gegen Hansa."

Thomas Stamm (41, r.) auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Samstag gegen Hansa Rostock. © Thomas Nahrendorf

19. September, 7.50 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Dynamo Dresden und Chemnitzer FC terminiert

Im Sachsenpokal-Achtelfinale trifft Dynamo Dresden auf den Chemnitzer FC. Jetzt steht auch fest, wann genau: Der sächsische Fußballverband hat die Partien terminiert. Die SGD muss auf der Mission Titelverteidigung am Samstag, dem 12. Oktober, um 15 Uhr beim Regionalligisten ran. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der diesjährigen Sommervorbereitung ging mit 1:0 an die Chemnitzer, eine erneute Pleite wollen die Schwarz-Gelben aber unbedingt verhindern.

Am 20. Juli testete Dynamo Dresden gegen den Chemnitzer FC und unterlag dabei mit 0:1. © Picture Point / Gabor Krieg

18. September, 14.53 Uhr: Chemnitzer FC testet mit Jong-min Seo einen ehemaligen Dynamo-Spieler

Regionalligist Chemnitzer FC testet seit Mittwoch mit Jong-min Seo (22) einen ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden. Der Offensivmann wurde ebenso wie Lukas Krüger (24) zum Probetraining eingeladen. Wie die Himmelblauen am Mittwoch mitteilten, herrscht aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Stürmer Dejan Bozic (31) und Mittelfeldspieler Tom Baumgart (26) Personalnot. "Beide Spieler haben Qualität und sind daher für uns interessant. Wir wollen uns in den nächsten Tagen ein genaues Bild von ihnen machen. Wir werden sehen, in welche Verfassung sie sind und welchen Gesamteindruck sie hinterlassen, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden werden", so Sportdirektor Chris Löwe (35).

Jong-min Seo (22) stand von 2021 bis Februar 2024 bei Dynamo unter Vertrag, brachte es - auch aus Verletzungsgründen - aber nur auf sieben Einsätze. © Lutz Hentschel

17. September, 15.18 Uhr: Dynamo-Profis bereiten sich intensiv auf Ost-Kracher gegen Hansa Rostock vor

Das erste Training in dieser Woche läuft, die Vorbereitung auf das Ostduell am Samstag gegen Hansa Rostock ist also im vollen Gange - und das bei herrlichem Spätsommer-Wetter. Mit dabei ist auch endlich wieder Tom Berger (l.), der gut zwei Monate verletzungsbedingt fehlte. Auch Vinko Sapina trainiert, er musste in München passen. Fehlt also nur noch Kyu-Hyun Park verletzt.

Die Akteure der SGD bereiten sich im Training intensiv auf den bevorstehende Ost-Kracher gegen Hansa Rostock vor. © Thomas Nahrendorf

Leistung wird belohnt: Tony Menzel (19) wurde vom Kicker-Sportmagazin zum Spieler des 5. Spieltages in der 3. Liga gekürt. Zwei Tore erzielt, zweimal in der irren Schlussphase auf der Linie geklärt – diese Wahl ist völlig berechtigt. Und es geht weiter: Zum vierten Mal nach fünf Spieltagen steht der 19-Jährige in der Elf des Tages. Mit fünf Scorerpunkten (4 Tore/1 Assist) führt er vor Marcel Bär (32, Aue) und Dominik Baumann (29, Sandhausen/je 4) die Scorerliste der Liga an. Mit einer Durchschnittsnote von 1,9 (das ist für den mitunter strengen Kicker ein sensationeller Wert) ist er vor Lars Bünning (26, 2,33) derzeit der Topspieler der Liga.

Die Freude bei Tony Menzel (19, h.) ist groß: Für seine Glanzleistung gegen 1860 München wird er vom Kicker zum Spieler des Tages gekürt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11. September, 19.52 Uhr: Bittere Diagnose für Ex-Dynamo Paul Will

Im Sommer verließ Paul Will (25) Dynamo Dresden in Richtung Darmstadt. Im DFB-Pokal sollte er eigentlich zurückkehren - doch daraus wird jetzt nichts. Mit einer schweren Knieverletzung fällt der Mittelfeldspieler für den Rest der Saison aus. Wie die Lilien mitteilten, hat sich Will beim Testspiel gegen Mainz 05 einen Kreuzband- und einen Außenmeniskus-Riss zugezogen. Er wurde bereits am heutigen Mittwoch operiert.

Paul Will (25) hat gerade einmal fünf Pflichtspiele für Darmstadt absolviert, jetzt ist er für den Rest der Saison außer Gefecht gesetzt. © Uwe Anspach/dpa

10. September, 17.13 Uhr: Thomas Brendel stellt sich den Medien

Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) war im öffentlichen Training nicht nur Zaungast, er stellte sich auch den Fragen der Medien - zum Beispiel auch zum Pokallos Chemnitzer FC. Hier könnt Ihr lesen, was er zu sagen hatte: "Dynamo muss zum CFC! Das sagt Thomas Brendel zum Hammerlos im Sachsenpokal".

Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) hatte einiges zu sagen. © Thomas Nahrendorf

10. September, 17 Uhr: Claudio Kammerknecht erzielt sein erstes Länderspieltor

Schöner Erfolg für Claudio Kammerknecht (25): Er hat das Play-off-Rückspiel mit Sri Lanka in Kambodscha mit 4:2 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 1:1, nach 120 Minuten 2:2. Kammerknecht glich für Sri Lanka in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Er köpfte eine Flanke an die Latte und staubte dann ab. Das Hinspiel in Colombo endete 0:0. Sri Lanka ist jetzt bei der Qualifikation für die Asienmeisterschaft dabei.

Große Ehre für Claudio Kammerknecht (25): Der SGD-Verteidiger erzielte sein erstes Länderspieltor für Sri Lanka, und dann gleich noch ein besonders wichtiges. © Picture Point / Gabor Krieg

5. September, 19.11 Uhr: Auch Claudio Kammerknecht spielt mit Sri Lanka unentschieden

Claudio Kammerknecht (25) hat in der Qualifikation für die Asienmeisterschaft mit Sri Lanka in Colombo 0:0 gegen Kambodscha gespielt. Das zweite Spiel der Play-offs steigt am kommenden Dienstag in Kambodscha. Zum ersten Mal in seiner noch jungen Länderspiel-Karriere durfte der Verteidiger über die gesamte Distanz ran: Bei seinem Debüt im März hatte der 25-Jährige noch verletzt ausgewechselt werden müssen.

Claudio Kammerknecht (25) spielte mit der Nationalmannschaft von Sri Lanka im ersten Play-off-Spiel gegen Kambodscha 0:0. © Picture Point / Sven Sonntag

5. September, 16.50 Uhr: Dynamo Dresden spielt Remis gegen Hertha BSC II

Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 2:2. Dynamo war überlegen, patzte aber zweimal und brauchte insgesamt gesehen zu viele Chancen.

Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Unentschieden gegen kleine Hertha: Daferner bewahrt Dynamo spät vor Test-Pleite".

Die Dynamo-Premiere von Sascha Risch (r.) war nicht von Erfolg gekrönt: Gegen Hertha BSC II stand am Ende ein Unentschieden. © Norbert Neumann

5. September, 16.45 Uhr: Dynamo Dresden gleicht aus!

Doch noch der Ausgleich zum 2:2! Nach einer tollen Flanke von Philip Heise köpfte Christoph Daferner (86.) ein.



5. September, 16.11 Uhr: Hertha BSC II geht in Front

Die Gäste aus der Hauptstadt treffen in der 51. Minute zur 2:1-Führung! Daniel Mesenhöler spielt im eigenen Fünfmeterraum einen zu laschen Pass auf Lars Bünning, Luis Trus schiebt direkt ein.



5. September, 16.05 Uhr: Die Partie läuft wieder

Weiter geht's in der Walter-Fritzsch-Akademie! Münzt Dynamo die eigene Überlegenheit jetzt in weitere Treffer um?

5. September, 15.50 Uhr: Halbzeit im Testspiel

Kurz nach dem Ausgleich ist dann Pause. Dresden dominierte hier, spielte schwungvoll. Im letzten Drittel fehlten dann aber die Ideen.



5. September, 15.48 Uhr: Hertha BSC II gleicht aus

Fast mit dem Pausenpfiff gleicht Berlin aus, Oliver Rölke trifft zum 1:1. Es war die erste nennenswerte Aktion der Hertha überhaupt.

5. September, 15.23 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung!

Die SGD erzielt das 1:0! Stefan Kutschke trifft in der 21. Minute per Elfmeter, nachdem Dmytro Bohdanov vom Herthaner Jamil Dem gefoult worden war.

5. September, 15.07 Uhr: Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC II läuft

In der Walter-Fritzsch-Akademie rollt der Ball! Tanken die Schwarz-Gelben in der Länderspielpause weiter Selbstvertrauen?

Sascha Risch (r.) darf gegen Hertha BSC II von Beginn an ran. © Lutz Hentschel

5. September, 14.54 Uhr: So startet Dynamo Dresden ins Testspiel gegen Hertha BSC II

Dynamo Dresden empfängt in der Länderspielpause die Zweitvertretung von Hertha BSC zum Test. Dabei kommt Sascha Risch zu seinem Debüt im schwarz-gelben Dress, Jonas Sterner darf zum ersten Mal von Beginn an ran. Im Tor steht Daniel Mesenhöler, Stammkeeper Tim Schreiber ist gar nicht erst dabei.

Diese elf Mann schickt Thomas Stamm in die erste Hälfte gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC. © privat

5. September, 10.45 Uhr: An diesem Tag spielt Dynamo Dresden im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98

Der DFB hat die zeitgenaue Terminierung der zweiten DFB-Pokalrunde vorgenommen. Dynamo Dresden trifft dabei am Mittwoch, dem 30. Oktober, um 20.45 Uhr auf Zweitligist SV Darmstadt 98. Ein Spiel im Free-TV ist die Begegnung aber nicht. An diesem Abend wird die Begegnung des 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern im ZDF übertragen.

Am 22.12.2020 traf die SGD mit Christoph Daferner (r.) zuletzt im Pokal auf den SV Darmstadt 98. Damals gewannen die Hessen unter der Leitung von Markus Anfang mit 3:0. © IMAGO / Hentschel

3. September, 16.41 Uhr: SGD trainiert ohne vier Mann

Knapp 90 Minuten ging Dynamos öffentliche Nachmittagseinheit, bei der Coach Thomas Stamm (41) über diverse Spielformen am Offensiv-Spiel und Abschlüssen feilte. Nur vier Mann waren nicht dabei. Claudio Kammerknecht (25) weilt auf Länderspielreise, Vinko Sapina (29) trainierte individuell, nachdem er am Samstag einen Schlag abbekommen hatte, Kyu-Hyun Park (23) konnte nur laufen und Jonas Oehmichen (20) laboriert nach wie vor an Knieproblemen. Dafür trainierte Quentin Enold (16) von der U17 mit.

Bei schweißtreibenden Temperaturen arbeitete Dynamo Dresden besonders am Offensiv-Spiel. © Jens Maßlich

3. September, 11.28 Uhr: Dynamo Dresden bringt eFußball-Abteilung an den Start!

Die Sportgemeinschaft beschreitet neue Wege und steht künftig auch auf dem virtuellen Rasen der Fußballsimulation "EA FC". Drei Spieler aus insgesamt mehr als 70 Teilnehmern haben sich bei den Sichtungsturnieren und dem großen Finale in der Walter-Fritzsch-Akademie durchgesetzt und bilden nun das eFußball-Team der SGD. Marcel Gramann, der als "Minusmacher31" bereits für den FSV Zwickau an der Konsole aktiv war, wird als Spieler und Trainer agieren. Hinzukommen Nils Coenen und Justin Weißflog. "Uns war es von Beginn an wichtig, Spieler zu finden, die aus dem Dynamoland kommen, sich mit unserem Verein identifizieren und gleichzeitig bereits als Mitglied Teil unserer Sportgemeinschaft sind", erklärte Geschäftsführer Kommunikation David Fischer (40).

Nils Coenen, Justin Weißflog und Marcel Gramann (v.l.n.r.) bilden das neue eFußball-Team der SG Dynamo Dresden. © SG Dynamo Dresden

30. August, 18.34 Uhr: Dmytro Bohdanov muss mehrere Wochen pausieren

Für seine Rote Karte im Junioren-Spiel gegen Halle muss Dmytro Bohdanov (17) lange zuschauen, das Sportgericht des DFB sperrte den Stürmer für drei Spiele der U19-Meisterschaft bis einschließlich der Partie gegen RB Leipzig am 28. September. Von der Sperre ist allerdings nicht nur die U19 betroffen, sondern auch die Profimannschaft: Solange Bohdanov nicht bei den Junioren auflaufen darf, ist er auch in der 3. Liga nicht spielberechtigt. Weil Dynamo Einspruch einlegte, darf der 17-Jährige aber bereits am 25. September gegen Verl wieder bei den Profis eingesetzt werden: In den Zeitraum der Sperre wären sonst vier Drittliga-Partien gefallen. "Zur Vermeidung einer zu langen Sperre für Meisterschaftsspiele der Herren-Mannschaft in der 3. Liga erscheint es sachgerecht, die Dauer der […] Sperre für alle anderen Meisterschaftsspiele zeitlich auf den 21. September 2024 zu begrenzen", hieß es daher in der Urteilsbegründung des Sportgerichts.

Dmytro Bohdanov (17) lief in dieser Saison bereits zweimal bei den Profis auf. Die nächsten drei Spiele wird er aber gesperrt verpassen. © Lutz Hentschel

29. August, 17.10 Uhr: Ex-Dynamo Niklas Kreuzer schlägt beim SV Sandhausen auf

Ex-Dynamo Niklas Kreuzer (31) hat nach dem Abstieg mit dem Halleschen FC einen neuen Verein gefunden: Der rechte Außenverteidigung unterschrieb am Donnerstag-nachmittag bei Liga-Konkurrent SV Sandhausen. Bei den Kurpfälzern dürfte er als designierter Nachfolger für Dennis Diekmeier (34) eingeplant sein. Der bisherige Sandhäuser Spielführer hatte im Sommer seine Karriere beendet. Kreuzer, der zuletzt zwei Monate vereinslos war und sich unter anderem bei Lok Leipzig fithielt, kommentierte seinen Wechsel : "Ich bin sehr froh, hier zu sein und will diese Chance nutzen. Ich habe den SVS, der jedem deutschen Fußballer ein Begriff ist, stets als sehr sympathischen Verein wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich jetzt bestätigt."

Niklas Kreuzer (31) schnürte in insgesamt 171 Pflichtspielen für Dynamo Dresden die Schuhe. © Lutz Hentschel

29. August, 14.30 Uhr: Heimspiel gegen Hansa Rostock ausverkauft, Jürgen Wehlend neuer Boss der Kogge

Das Heimspiel am 21. September (14 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock war bei Dynamo Dresden binnen einer Stunde ausverkauft. Das schrieb der Verein am Donnerstag in den sozialen Medien. Tickets gibt es also nur noch, wenn der Zweitmarkt öffnen sollte. Unterdessen ist der ehemalige Geschäftsführer der SGD, Jürgen Wehlend (58), neuer Boss der Kogge aus dem hohen Norden. Der gebürtige Dresdner wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden berufen, nachdem er die Geschäfte als vierter Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender bereits seit dem 1. März interimsmäßig leitete. "Ich habe dem Aufsichtsrat frühzeitig signalisiert, dass ich bereit bin, auch zukünftig Verantwortung zu übernehmen. Für das Vertrauen und die Zusammenarbeit -in dieser für Hansa sehr schwierigen Situation- bin ich insbesondere auch meinem Vorstandsteam und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich dankbar. Die Kogge und die Menschen hier sind mir in den letzten Monaten ans Herz gewachsen. Wir haben ein starkes Team und ein klares Ziel vor Augen. Und deshalb freue ich mich auf die nächsten Jahre in diesem besonderen Verein", sagte er auf der Homepage des Vereins. Vor Kurzem war der Vertrag mit dem ehemaligen Vorstandschef Robert Marien (43) aufgelöst worden.

Jürgen Wehlend (58) ist neuer Boss bei Hansa Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa

29. August, 12.38 Uhr: Neuzugang Jonas Sterner beim Training von Dynamo Dresden dabei, drei Spieler fehlen verletzt

Knapp 60 Minuten ging die erste Einheit des Tages. Bei fast schon tropischen Temperaturen ging es recht locker in zwei Gruppen zu. Die eine trainierte ein wenig mit dem Ball am Fuß, die andere im Kraftraum. Neben Tom Berger fehlten allerdings auch David Kubatta (Muskelverhärtung in der Wade) und Jonas Oehmichen (verdrehtes Knie). Mit dabei war aber Jonas Sterner. Die Leihgabe von Holstein Kiel stand auch nach dem Training Rede und Antwort. Wie das Nordlicht mit den Temperaturen in Elbflorenz klarkommt und was Keeper Tim Schreiber mit seiner Verpflichtung zu tun hat, lest ihr später hier.

Jonas Sterner stand am Donnerstag den Medienvertretern erstmals Rede und Antwort. © Jens Maßlich

Bei fast tropischen Temperaturen trainierten die Dynamos am Donnerstag. © Jens Maßlich

28. August, 10.16 Uhr: Claudio Kammerknecht geht wieder auf große Länderspielreise

In der Länderspielpause geht Dynamos Verteidiger Claudio Kammerknecht (25) wieder auf große Reise. Er wurde erneut in die Auswahl Sri Lankas berufen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Im Rahmen der Asienmeisterschafts-Qualifikation spielt Kammerknecht mit seinem Land am 5. September daheim gegen Kambodscha. Am 10. September muss das Team dann zum Rückspiel auswärts antreten. Zuvor steht für ihn aber natürlich das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II am Samstag (14 Uhr) im Fokus. Einen Tag später wird er zu seiner Nationalmannschaft reisen.

Claudio Kammerknecht (25) wurde wieder in die Auswahl Sri Lankas berufen. © Lutz Hentschel

26. August, 17.48 Uhr: Dynamo Dresden testet in der Länderspielpause gegen Hertha BSC II

Dynamo Dresden will die nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II anstehende Länderspielpause optimal nutzen. Dafür wurde ein Testspiel mit den Hertha-Bubis vereinbart. Wie die SGD am Montag auf der Homepage mitteilte, steigt die Begegnung gegen Hertha BSC II am 5. September um 15 Uhr auf Platz eins der Walter-Fritzsch-Akademie. Der Eintritt für Fans ist kostenlos, aber 14.30 Uhr erfolgt der Einlass. Nach der Pause ist das Team von Trainer Thomas Stamm am 14. September auswärts beim TSV 1860 München gefordert.

Niklas Hauptmann (l.) und Thomas Stamm werden gegen die Hertha-Bubis testen. © Lutz Hentschel

26. August, 11 Uhr: Eine öffentliche Einheit bei Dynamo diese Woche

Nach der Derby-Niederlage bei Erzgebirge Aue gibt es in dieser Woche nur eine öffentliche Einheit bei Dynamo Dresden. Am Donnerstag, 29. August, um 11 Uhr, können die Fans ihre Lieblinge bestaunen.

Nach dem Wegfall des Ligasponsors bwin müssen die Drittligisten ihre Ärmel neu besetzen. Die SGD hat dies nun getan und ihre Zusammenarbeit mit der ad hoc Gruppe ausgebaut. Der Dienstleister schnappt sich somit nach dem linken Trikotärmel auch den freigewordenen Platz auf dem rechten Gegenstück. "Damit unterstreichen sie die Ernsthaftigkeit und das Vertrauen in die langfristig angelegte Partnerschaft", erklärte David Fischer.

22. August, 16.15 Uhr: Das Sachsenderby in Aue ist nicht ausverkauft, aber nur diese Leute kommen noch an Karten

Das Sachsenderby am Freitag (19 Uhr) in Aue ist noch nicht ausverkauft, doch es gibt nicht mehr für alle die Chance auf Tickets. Nur noch Mitglieder des FCE, ABO-Inhaber, Sponsoren oder bereits registrierte Mehrfachkäufer im Onlineshop können noch Tickets beziehen. 14.500 Karten sind bislang weg, der Gästeblock ist mit 1750 Fans aus Dresden ausverkauft.

Das Erzgebirgsstadion ist noch nicht ausverkauft. © PICTURE POINT / S. Sonntag

22. August, 14.38 Uhr: Thomas Stamm gibt Auskunft über das Sachsenderby und mögliche Transfers

Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend in Aue ist vorbei und somit steigt auch die Vorfreude. Dynamo-Trainer Thomas Stamm gab nicht nur Auskunft zum Spiel, sondern auch wie es personell bis zum Schluss des Transferfensters ausschaut. Dazu später mehr.

Thomas Stamm (r.) sprach am Donnerstag über das Derby in Aue am Freitag. © Thomas Nahrendorf

21. August, 11.41 Uhr: Transfer fix! Tom Zimmerschied wechselt in die 2. Bundesliga

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun fix: Mittelfeldspieler Tom Zimmerschied wechselt in die 2. Bundesliga. Der 25-Jährige verlässt die SGD nach nur einem Jahr und schließt sich der SV Elversberg an. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. An der Kaiserlinde erhält er einen Vertrag bis Ende Juni 2027.

Tom Zimmerschied (25) verlässt die SGD nach nur einem Jahr wieder. © Robert Michael/dpa

20. August, 16.03 Uhr: Öffentliches Training der SGD, Fokus aufs Sachsen-Derby

Das erste Training nach dem Pokalsieg läuft. Die Derby-Woche ist quasi eingeläutet, Freitag geht es in den Schacht. Vom Team fehlen immer noch Tom Zimmerschied und Tom Berger verletzt. Kyu-Hyun Park trainiert individuell. Wie die Lage bei Zu- und Abgängen bis zum Ende des Transferfensters bei Dynamo ist, erfahrt Ihr hier: "Dynamo-Profi soll ausgeliehen werden: Noch mehrere Neuzugänge möglich"

Die Dynamo-Kicker geben beim öffentlichen Training am heutigen Dienstagnachmittag Vollgas. © Thomas Nahrendorf

19. August, 22.35 Uhr: Ex-Dynamo Broll zieht's ins Ausland

Kevin Broll hat einen neuen Verein gefunden - den früheren Torhüter der SGD zieht es in die Sonne! Der 1,85 Meter große Schlussmann schließt sich dem zypriotischen Erstligisten Omonia 29is Maiou an. "Der 29-jährige Torwart hat die notwendigen medizinischen und ergometrischen Tests bestanden und einen Kooperationsvertrag mit unserem Team unterzeichnet", teilte sein neuer Verein am heutigen Montagabend auf der Plattform Instagram mit. Broll stand von 2019 bis 2022 im Kasten der SGD. Nach einem kurzen Aufenthalt beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze folgte 2023 die Rückkehr an die Elbe. Nach dem verpassten Aufstieg in die zweite Bundesliga hatte man sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.

Kevin Broll (29) stand insgesamt vier Jahre lang für die SGD zwischen den Pfosten, bestritt 117 Spiele für die Schwarz-Gelben. © Lutz Hentschel

19. August, 21.54 Uhr: Ex-Dynamo-Coach Schmidt hat einen neuen Verein

Er führte Dynamo Dresden zurück in die zweite Bundesliga - nur ein Jahr später war jedoch schon Schluss! Alexander Schmidt, früherer Chefcoach der SGD, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 55-Jährige kehrt der Profibühne endgültig den Rücken, wird im Amateurbereich aktiv - und übernimmt das Traineramt des Süd-Bayernligisten TSV Landsberg. Schmidt hatte in der Saison 2020/21 das Zepter als neuer Coach der Schwarz-Gelben übernommen, trug zum Wiederaufstieg in die zweite Liga bei. Nach dem Zweitliga-Comeback war sein Vertrag vorläufig bis 2023 verlängert worden. Im März 2022 war das gemeinsame Kapitel mit der Beurlaubung allerdings Geschichte.

Alexander Schmidt (55) war von 2021 bis 2021 Chefcoach der SGD, feierte mit den Schwarz-Gelben die Rückkehr in die zweite Bundesliga. © Lutz Hentschel

16. August, 15.42 Uhr: Dynamo-Coach Stamm freut sich auf Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf

Vorm Pokalhit gegen Düsseldorf am Sonntag um 18 Uhr gibt es nur noch zwei verletzte Spieler: Tom Berger und Tom Zimmerschied, beide werden auch noch ein paar Wochen brauchen. Alle anderen sind fit und brennen auf ihren Einsatz. Auch Trainer Thomas Stamm freut sich: "Für mich ist es eine Premiere, es ist mein erstes DFB-Pokalspiel überhaupt." Und in diesem will er mit seinen Jungs für eine Überraschung sorgen. Übrigens: Für den Einzug in die 2. Runde gibt es vom DFB 418.906 Euro - und erneut ein Heimspiel.

Voller Fokus auf Sonntag! Thomas Stamm, Cheftrainer der SGD, fiebert dem Pokalspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf entgegen. © Lutz Hentschel

13. August, 17.08 Uhr: Dynamo-Angreifer Daferner stellt sich den Medien

Christoph Daferner stellte sich eben zur Medienrunde gestellt. Er sprach natürlich über seinen Ex-Verein Düsseldorf. Aber auch wie man im Training dieser brutalen Hitze trotzen kann. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Schwitzen für den Erfolg! Dynamo-Kicker trotzen der Affenhitze"

Nach dem schweißtreibenden Training stellte sich Dynamos Offensivmann Christoph Daferner (26) den Medien. © Thomas Nahrendorf

13. August, 16.21 Uhr: Dynamos Profis schwitzen im Training - auch Kyu-Hyun Park dabei!

Das erste öffentliche Training der Woche bei Dynamo läuft - und das bei 36 Grad! Kyu-Hyun Park ist nach seiner Verletzung wieder eingestiegen, auch Vinko Sapina trainiert normal mit. Es fehlen noch Tom Berger, Tom Zimmerschied und Jan-Hendrik Marx.

Für Dynamos Spieler dürfte das Training am Dienstag-Nachmittag wieder eine schweißtreibende Angelegenheit werden. (Archivbild) © Lutz Hentschel

10. August, 17.09 Uhr: Dynamo-Frauen verlieren Pflichtspiel-Premiere

Die SGD-Damen konnten im ersten Frauen-Pflichtspiel der Vereinsgeschichte von Dynamo Dresden leider nicht für die große Überraschung sorgen. Gegen den haushohen Favoriten Chemnitzer FC setzte es in der ersten Runde des Sachsenpokals eine 0:4-Niederlage. Trotz guter Gelegenheiten lag die Mannschaft von René Müller in der Walter-Fritzsch-Akademie bereits zur Pause mit 0:3 hinten, im zweiten Durchgang legte der Landesligist noch einen Treffer nach. Die Tore für die himmelblauen Gäste erzielten Davina Graf (8. Minute/43.), Lea Wunderlich (36.) und Svenja Kurz (57.).

10. August, 11.45 Uhr: Alle in Gelb gegen Düsseldorf! Aktive Fanszene der SGD startet Aufruf

Mit dem 12. Mann in die nächste Runde! Vor dem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat die aktive Dynamo-Fanszene einen Aufruf an alle SGD-Fans gestartet.

Die Dresdner empfangen in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag, den 18. August (18 Uhr), zu Hause die Fortuna aus Düsseldorf. Um eine prächtige Kulisse zu schaffen, hat die aktive Fanszene dazu aufgerufen, "alle in Gelb" zum Spiel im RHS zu erscheinen. Zuvor findet die dritte "K-Block Fanversammlung" im Amphitheater Junge Garde statt. Hierzu sind alle Anhänger der Schwarz-Gelben eingeladen. Einlass ist ab 12 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro. Für Speis und Trank sei gesorgt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Szene. Von dort aus geht es dann im Laufe des späten Nachmittags in Richtung Stadion.

8. August, 18.21 Uhr: Freier Verkauf für Heimspiel gegen VfB Stuttgart II

Dynamo empfängt am 31. August die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Nach dem Mitglieder-Vorverkauf gehen ab dem morgigen Freitag die restlichen Karten für die Partie in den freien Verkauf. Die Karten für den Gästeblock für die Partien beim FC Erzgebirge waren im Mitglieder-Vorverkauf binnen weniger Minuten restlos ausverkauft. Ein freier Verkauf wird daher nicht mehr stattfinden.

8. August, 16.05 Uhr: Auf Zug verzichten

8. August, 15.18 Uhr: Dynamo-Neuzugang Sapina trainiert nach Verletzung wieder

Vinko Sapina trainiert seit Donnerstag wieder und wird am morgigen Freitag gegen Cottbus wieder dabei sein. "Er hat zwei Tage voll trainiert, jetzt schauen wir, wie er die Belastung im Knie wegsteckt", so Trainer Thomas Stamm zur Pressekonferenz vor der Partie. Ob Sapina von Beginn an spielen wird, ließ er offen: "Kann sein, dass wir mit der Elf aus Köln anfangen, kann aber auch nicht sein."



Ist rechtzeitig vor dem Derby gegen Energie Cottbus wieder fit geworden: Dynamo-Kicker Vinko Sapina (29) © Lutz Hentschel

8. August, 14.55 Uhr: Dynamo-Frauen mit Premiere

Für die Dynamo-Frauen steht das erste Highlight der Saison an! Am Sonntag um 15 Uhr findet im Trainingszentrum der Männer das Premieren-Pflichtspiel statt. Die SGD-Frauen treffen in der 1. Runde des Sachsenpokals auf Landesligist Chemnitzer FC.

6. August, 16.53 Uhr: Stefan Kutschke spricht nach öffentlichem Training mit den Medien

Stefan Kutschke (35) stellte sich eben nach einer schweißtreibenden Einheit den Medien. Er sprach auch über seine Rolle aus dem Köln-Spiel, als er als Joker das 2:0 erzielte. Mehr dazu lest Ihr hier: "Dynamo-Kapitän Kutschke nimmt Mitspieler in die Pflicht: 'Jeder hat sich den Arsch aufzureißen!'"

Stefan Kutschke (35) stand den Medienvertretern Rede und Antwort. © Thomas Nahrendorf

6. August, 12.34 Uhr: Tim Knipping wechselt zur SpVgg Unterhaching

Der ehemalige Dynamo-Kapitän Tim Knipping (31) verlässt den SV Sandhausen nach nur einer Saison bereits wieder, spielt künftig aber weiterhin gegen die SGD. Der Innenverteidiger schließt sich leihweise für ein Jahr der SpVgg Unterhaching an. Das vermeldeten die Kurpfälzer am Dienstagmittag auf ihren offiziellen Kanälen. "Wir haben mit Tim bereits frühzeitig offene Gespräche geführt und ihn über unsere Planungen informiert. Mit der Leihe nach Unterhaching konnten wir eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof (56). Knipping kehrte Dresden im vergangenen Sommer nach drei Jahren und 93 Einsätzen den Rücken und heuerte beim SVS an, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zwar 27 Mal auf dem Rasen stand, in der Rückrunde aber vermehrt um seinen Stammplatz kämpfen musste. Zur anstehenden Saison haben die Sandhäuser mit Jeremias Lorch (28), Niklas Lang (22) und Jakob Lewald (25) bereits drei weitere Innenverteidiger verpflichtet. Letzterer kam bekanntlich ebenso von Dynamo und könnte seinem ehemaligen Teamkollegen nun die Kaderstelle gekostet haben.

Tim Knipping (31, 2.v.r.) konnte in der vergangenen Saison zwei 1:0-Siege mit Sandhausen gegen Dynamo einfahren. © Lutz Hentschel

5. August, 16.59 Uhr: Zieht es Tom Zimmerschied zur SV Elversberg?

Kehrt Tom Zimmerschied (25) noch einmal im Dynamo-Trikot auf den Platz zurück? Am Montagnachmittag macht ein Gerücht in der Saarbrücker Zeitung die Runde, dass der Außenstürmer vor einem Wechsel zur SV Elversberg stehe. Angeblich sei sich Zimmerschied - genauso wie Magdeburger Tatsuya Ito (27) - mit dem Zweitligisten einig. Allerdings sei die Frage nach einer Ablösesumme noch offen. Ein Ablösepoker drohe, weil die Saarländer durch den Verkauf von Jannik Rochelt (25) kürzlich gut 1,5 Millionen eingenommen haben sollen und entsprechend flüssig seien. Zimmerschieds letztes Spiel für Dynamo Dresden war das Sachsenpokalfinale gegen Aue. Dieses ist allerdings gut zwei Monate her. Den Großteil der Saisonvorbereitung hatte Zimmerschied mit Rückenproblemen verpasst.

Sehen die Dynamo-Fans Tom Zimmerschied (25) künftig in einem anderen Trikot? © Picture Point / Gabor Krieg

5. August, 14.28 Uhr: An diesem Tag steigt die einzige öffentliche Einheit in dieser Woche

Ein einziges Mal können die Fans ihre Lieblinge von Dynamo Dresden diese Woche im Training bestaunen: am Dienstag um 15 Uhr steigt in der Walter-Fritzsch-Akademie die öffentliche Einheit, wie der Verein am Montag auf der Homepage bekannt gab. "In den darauffolgenden beiden Tagen wird die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam sich dann hinter verschlossenen Toren taktisch auf die Herausforderung am Freitagabend vorbereiten, um auch im ersten Heimspiel der Saison punkten zu können", heißt es. Weitere wichtige Termine der Woche sind der Vorverkäufe für das Sachsenderby bei Erzgebirge Aue (23. August) und das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (31. August), die am Mittwoch um 10 Uhr zunächst für Mitglieder starten. Der freie Verkauf beginnt einen Tag später, am Donnerstag um 10 Uhr.

Tim Schreiber (l.) und seine Kollegen sind nur am Dienstag im öffentlichen Training zu sehen. © Lutz Hentschel

Die erste Spieltags-Pressekonferenz der neuen Saison ist beendet. Am Sonntag, 13.30 Uhr, geht es bei Viktoria Köln los. Personell hat sich nichts geändert. Kyu-Hyun Park (23), Tom Zimmerschied (25) und Tom Berger (23) fallen aus. Bei den Wackelkandidaten Niklas Hauptmann (28) und Vinko Sapina (29) sieht es gut aus, was einen Einsatz betrifft. "Es ist bei beiden so, dass wir das Training am Samstag noch einmal mitnehmen müssen, um einen Entscheidung treffen zu können. Am Donnerstag war die Belastung im Training hoch, die haben sie gut verkraftet", so Trainer Thomas Stamm (41). Der Gastgeber rechnet am Sonntag mit 5500 Fans, davon werden sich 1600 Dynamo-Anhänger mit auf den weiten Weg nach Köln machen.

Thomas Stamm (41) ist für das Auftaktspiel gegen Köln gerüstet. © Lutz Hentschel

1. August, 22.23 Uhr: Werdender Vater Lukas Boeder verrät Baby-Geschlecht

Lukas Boeder und seine Frau verkündeten vor rund fünf Wochen, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Jetzt haben sie auch das Geschlecht enthüllt: Es wird ein Mädchen! Auf Instagram teilten die beiden ein süßes Video, das sie zu zweit auf einer Picknickdecke am Strand zeigt. Beide stoßen ein Glas in einen weiß eingestrichenen, herzförmigen Kuchen, ziehen es wieder heraus - und sehen dabei selbst zum ersten Mal, dass der Teig pink eingefärbt ist. "Einer der schönsten Momente", kommentierte Helen Boeder den Clip. Im Oktober ist es so weit, dann dürfen sie ihr kleines Mädchen zum ersten Mal in die Arme schließen.

Lukas Boeder (27) erwartet im Oktober zum ersten Mal Nachwuchs. © Picture Point / Gabor Krieg

1. August, 18.45 Uhr: Sechs Spieler fehlen beim öffentlichen Training

Recht dezimiert hat Dynamo das letzte öffentliche Training vor dem Saisonauftakt gegen Viktoria Köln am Sonntag bestritten. Neben den schon länger verletzten Kyu-Hyun Park (23), Tom Berger (23) und Tom Zimmerschied (25) fehlten überraschend auch Aljaz Casar (23), Vinko Sapina (29) und Niklas Hauptmann (28). Zumindest bei den drei Letztgenannten gab es für das Auswärtsspiel Entwarnung: Alle drei waren am Vormittag bei der Einheit im Rudolf-Harbig-Stadion dabei und sind somit auch für das erste Pflichtspiel der Saison fit. Nachmittags schob das Trio eine Schicht im Kraftraum, während die übrigen Kollegen bei über 30 Grad auf den Trainingsplatz mussten. Trainer Thomas Stamm (41), der sich vor Trainingsstart mit Eiswürfeln erfrischte, passte die knapp einstündige Einheit jedoch den Temperaturen an - im Fokus standen Eckstöße und Abläufe nach Einwürfen, um der Standardschwäche aus der vergangenen Saison entgegenzuwirken. Knapp 100 Fans schauten ihnen dabei zu.

Thomas Stamm (41) ließ seine Mannschaft Standards trainieren. © Lutz Hentschel

1. August, 16.23 Uhr: Ex-Dynamo Akaki Gogia unterschreibt im Dresdner Umland

Spekuliert wurde schon lange, jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Ex-Dynamo-Kicker Akaki Gogia hat bei Oberligist und Nachbar SC Freital unterschrieben. Der 32-Jährige kommt ablösefrei von der VSG Altglienicke und kehrt damit in seine Dresdner Wahlheimat zurück, wo nach wie vor seine Familie lebt. Parallel zum Fußballspielen will Karriere seine ersten beruflichen Schritte abseits des Fußballs gehen. "Wir als Trainerteam und Verein sind äußerst erfreut, mit Akaki Gogia ab sofort einen so erfahrenen Kicker in unseren Reihen begrüßen zu dürfen [...] sportlich wird er uns mit seiner Klasse und Erfahrung mit Sicherheit einen Mehrwert bieten können", frohlockt Christopher Beck (39), Cheftrainer der Freitaler.

Ex-Dynamo Akaki Gogia (32) will künftig beim SC Freital den Spagat aus Fußball, Familie und Einstieg ins Berufsleben vereinen. © Lutz Hentschel

1. August, 11.30 Uhr: Zugang zum öffentlichen Dynamo-Training mit Hindernissen

Am Donnerstag-Nachmittag (15.30 Uhr) präsentiert sich Dynamo Dresden im öffentlichen Training. Die SGD hat im Vorfeld eine Warnmeldung an alle Fans herausgegeben, die mit Bauarbeiten an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie im Zusammenhang stehen. Demnach sei im Zugangsbereich Vorsicht geboten. Der Einlass zum Trainingsgelände startet eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn.

31. Juli, 8.37 Uhr: Dynamo Dresden startet Vorverkauf für DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf

Am heutigen Mittwoch startet der Vorverkauf für das DFB-Pokal-Spiel am 18. August (18 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf, den Klub aus der 2. Bundesliga. Seit dem 23. Juli hatten Jahreskarteninhaber ein Vorverkaufsrecht. Am 31. Juli startet nun um 10 Uhr am Stadion oder Online der Verkauf für Mitglieder. Am Donnerstag, dem 31. August ab 10 Uhr wird dann der freie Verkauf gestartet, sollten Restkarten noch vorhanden sein.

Am 18. August um 18 Uhr will Dynamo mit Oliver Bastista Meier (23) gegen Fortuna Düsseldorf, trainiert von Daniel Thioune (50, l.) die Überraschung schaffen. © Bildmontage: Marius Becker, dpa, PICTURE POINT / Gabor Krieg

27. Juli, 16.30 Uhr: Schlusspfiff - Dresden verliert Generalprobe mit 1:2

Das Spiel ist vorbei. 1:1 nach 90 Minuten, 2:1 für Regensburg nach 120 Minuten. Großes Lob auch an den Gastgeber VfB Auerbach, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Mehr dazu in unserem ausführlichen Spielbericht: "Daferner trifft: Dynamo bei der Generalprobe ordentlich, aber noch nicht sehr gut"

Jakob Lemmer (r.) und Dynamo Dresden hatten letztlich nach 120 Spielminuten das Nachsehen. © Picture Point / Gabor Krieg

27. Juli, 16.21 Uhr: Regensburg geht in Führung

Jetzt ist in der Verlängerung doch noch ein Tor gefallen. Regensburg geht mit 2:1 in Führung. Erik Hottmann (115.) traf aus Nahdistanz.

27. Juli, 15.51 Uhr: 1:1 nach 90 Minuten - jetzt geht es in die Überzeit

Es bleibt beim 1:1 nach 90 Minuten - leistungsgerecht, auch wenn Stefan Kutschke das 2:1 (73.) auf dem Kopf hatte. Jetzt geht es noch 2x15 Minuten weiter.

27. Juli, 15.34 Uhr: Regensburg gleicht aus - 1:1!

In der 71. Minute gleicht Regensburg zum 1:1 aus. Kai Pröger war der Schütze. Er lief von rechts am Strafraum entlang und zog aus 16 Metern ab. Das Tor hätte aber nicht fallen dürfen, dann im Angriff kurz zuvor wurde der eingewechselte Stefan Kutschke klar im Strafraum gefoult. Es hätte Elfmeter geben müssen.

27. Juli, 14.49 Uhr: Halbzeit in Auerbach - Dynamo vor der Pause besser im Spiel

Pause in Auerbach. Dresden führt 1:0 gegen Regensburg. Dynamo brauchte lange, um aus dem kompakten Mittelfeld zielstrebig nach vorn zu spielen. Bis zur 35 Minute hingen die Stürmer in der Luft. Ab da wurde es besser mit dem Treffer von Christoph Daferner als Höhepunkt. Der Jahn kam nur zu Chancen, wenn der SGD ein Fehler im Spielaufbau unterlief. Das war zwei-, dreimal zu oft.

27. Juli, 14.41 Uhr: Dynamo erzielt 1:0-Führungstreffer

1:0 für Dynamo! 41 Minuten hat es gedauert. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Claudio Kammerknecht nahm Christoph Daferner den Ball von der Strafraumgrenze und hämmerte ihn sehenswert in die Maschen. Es war die zweite Chance, die erste hatte Daferner Sekunden zuvor.

27. Juli, 14 Uhr: Anpfiff zum letzten Härtetest!

Anpfiff in Auerbach! Die Generalprobe läuft. Etwa 1500 Zuschauer sind im VfB-Stadion zur Vogtlandweide anwesend.

Beide Teams betreten den Rasen im Auerbacher Stadion zur Vogtlandweide. © TAG24/Thomas Nahrendorf

27. Juli, 13.30 Uhr: So geht Dynamo in die Generalprobe!

Und hier ist die Aufstellung zum Spiel. Das könnte mit einer Ausnahme auch die Startelf für Köln sein. Niklas Hauptmann wird noch seiner Knieblessur aus dem Training noch geschont. Kapitän Stefan Kutschke sitzt auf der Bank.

Ist das auch schon die Startelf für den Ligastart? Lediglich Mittelfeldstratege Niklas Hauptmann fehlt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

27. Juli, 13.14 Uhr: Dynamo bestreitet letztes Testspiel gegen Regensburg

Hallo aus dem Vogtland! In wenigen Minuten startet die dynamische Generalprobe vor dem Ligastart gegen Zweitliga-Aufsteiger Regensburg. Beide Teams sind bereits da. Noch einmal zur Erinnerung: Die Partie dauert 120 Minuten, an die regulären 90 schließen sich noch einmal 30 an, dort sollen die Reservisten Spielpraxis sammeln.

Gleich geht's los! Dynamo Dresden trifft im letzten Testspiel vor dem Liga-Auftakt auf Jahn Regensburg. © Thomas Nahrendorf

27. Juli, 12.05 Uhr: Stefan Kutschke als Kapitän der SGD wiedergewählt

Stefan Kutschke wird die Dynamo-Elf auch in der kommenden Drittliga-Saison als Kapitän aufs Feld führen.

Bei der Wahl sprach sich die Mannschaft von Chefcoach Thomas Stamm für den 35-jährigen Routinier aus, gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Samstagmittag bekannt. Stellvertretender Spielführer wird demnach Niklas Hauptmann. Neben Kutschke und Hauptmann wurden Claudio Kammerknecht, Lukas Boeder, Vinko Sapina und Lars Bünning in den Mannschaftsrat gewählt.

Offiziell! Stefan Kutschke (35) bleibt weiter Kapitän der SGD. © Holm Helis

26. Juli, 18.45 Uhr: Ex-Dynamo Michael Hefele zieht es nach Saudi-Arabien!

Der frühere Aufstiegsheld und SGD-Kapitän Michael Hefele (33) heuert in Saudi-Arabien beim Al-Riyadh SC an. Dort wird er Co-Trainer des neuen Chefcoachs Sabri Lamouchi (52), wie der ehemalige Innenverteidiger selbst auf Instagram bekannt gab. Zuletzt war der Ex-Profi, der von 2014 bis 2016 an der Elbe kickte und mit den Schwarz-gelben den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte, bereits als Co-Trainer beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion aktiv. "Ich bin sehr glücklich, mit Sabri Lamouchi beim Al-Riyadh SC als Assistenztrainer einsteigen zu können. Ich freue mich auf diese aufregende Herausforderung und großartige Gelegenheit!", schrieb der 33-Jährige.

Michael Hefele (33, M.) stieg 2016 als Kapitän mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

26. Juli, 17.08 Uhr: EM-Aus im Halbfinale für Dynamo-Talent

Dmytro Bohdanov (17) hatte bei der U19-EM in Nordirland mit seiner Ukraine das Halbfinale erreicht - als Gruppenzweiter. Dort ging es mit ihm in der Startelf gegen Frankreich. Die Partie ging knapp mit 0:1 verloren. Der Dresdner musste zur Pause beim Stand von 0:0 raus. Insgesamt stand er in drei von vier Partien auf dem Rasen, allerdings nie über die volle Distanz. Übrigens: Mit ihm zusammen spielte Kristian Shevchenko (17), Sohn von Milan-Legende Andriy.

Dmytro Bohdanov (17, r.) schaffte es bei der U19-EM mit der Ukraine ins Halbfinale. © Lutz Hentschel

26. Juli, 16.10 Uhr: Testspiel der Frauen-Mannschaft von Dynamo Dresden abgesagt

Das zweite Testspiel in der Geschichte der Dynamo-Frauen muss leider ausfallen! Eigentlich sollten die SGD-Damen am Sonntag um 13.30 Uhr beim NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 ran, doch aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle bei den schwarz-gelben Kickerinnen wird daraus leider nichts, wie der Verein mitteilte. Der nächste Test ist für den 4. August (15 Uhr) beim Post SV Dresden angesetzt, bevor die Truppe von René Müller (65) am Sonntag darauf (11. August, 15 Uhr) den Chemnitzer FC im Sachsenpokal empfängt.

Im ersten Test der Vereinsgeschichte fuhren die Dynamo-Frauen einen klaren 12:3-Sieg gegen Langburkersdorf ein. Die zweite Partie fällt nun aber ins Wasser. © RocciPix / Rocci Klein

26. Juli, 6 Uhr: Dynamo Dresden im Check!

Auf welche Spieler setzt SGD-Coach Thomas Stamm (41) in der neuen Saison? In unserem großen Dynamo-Check könnt Ihr nachlesen, wer im Moment die Nase vorn hat.

25. Juli, 15.55 Uhr: Christoph Daferner verspricht mehr Treffsicherheit

Vor der Generalprobe gegen Jahn Regensburg hat Dynamo-Neuzugang Christoph Daferner (26) auf die letzten Testspiele und Trainingswochen zurückgeblickt und sich viel vorgenommen. Mehr dazu erfahrt Ihr unter: "Vor dem Tor fehlen noch die Körner: Dynamo-Stürmer Daferner gelobt Besserung!"

25. Juli, 15.25 Uhr: Verletzungsschreck um Niklas Hauptmann

Niklas Hauptmann (28) hat sich diese Woche beim Training im Knie verletzt. Er war zur Untersuchung, dort gab es zum Glück Entwarnung: keine schwere Blessur. "Haupe" trainiert heute individuell. Durchaus möglich, dass er am Samstag beim Test in Auerbach gegen Regensburg wieder dabei ist.

Niklas Hauptmann (28) klagte in dieser Woche über Knieprobleme. © PICTURE POINT / S. Sonntag

25. Juli, 13.30 Uhr: Dynamo-Kicker Daferner steht Rede und Antwort

Nach dem Training am heutigen Donnerstagvormittag stellte sich Christoph Daferner den Medien. Er sprach noch einmal über den verlorenen Test in Chemnitz, die fehlende Intensität und die Fehler, die es jetzt gilt abzustellen. Mehr dazu später.

Dynamos Offensivmann Christoph Daferner (26) stellt sich den Fragen der Reporter. © Thomas Nahrendorf

25. Juli, 12.05 Uhr: Spieltage 3 bis 8 terminiert - Sachsen-Derby am Freitagabend unter Flutlicht

Der DFB hat die Spieltage 3 bis 8 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Aus Dynamo-Sicht vor allem spannend: Der Termin des Sachsen-Derbys gegen Aue. Dieses wird am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) im Erzgebirge stattfinden. Danach folgen drei Samstags-Spiele, ehe es an einem Mittwoch nach Ostwestfalen geht. Überblick über alle Ansetzungen: 3. Spieltag: Erzgebirge Aue vs. Dynamo , Freitag, 23. August 2024, 19 Uhr



, Freitag, 23. August 2024, 19 Uhr 4. Spieltag: Dynamo vs. VfB Stuttgart II, Samstag, 31. August 2024, 14 Uhr



vs. VfB Stuttgart II, Samstag, 31. August 2024, 14 Uhr 5. Spieltag: TSV 1860 München vs. Dynamo , Samstag, 14. September 2024, 14 Uhr



, Samstag, 14. September 2024, 14 Uhr 6. Spieltag: Dynamo vs. F.C. Hansa Rostock, Samstag, 21. September 2024, 14 Uhr



vs. F.C. Hansa Rostock, Samstag, 21. September 2024, 14 Uhr 7. Spieltag: SC Verl - Dynamo , Mittwoch, 25. September 2024, 19 Uhr



, Mittwoch, 25. September 2024, 19 Uhr 8. Spieltag: Dynamo - Alemannia Aachen, Sonntag, 29. September 2024, 16.30 Uhr



Im Sachsen-Derby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue dürfte es Ende August wieder heiß hergehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

23. Juli, 17.38 Uhr: Erstes öffentliches Training der Woche ist absolviert

Knapp 100 Minuten ging die öffentliche Nachmittagseinheit auf dem Trainingsgelände der SGD. Nach 30 Minuten Aktivierung ging es auf den Trainingsplatz, um weiter am Pressingverhalten zu arbeiten. Coach Thomas Stamm (41) hatte angekündigt, gerade dabei mehr Intensität zu fahren. Und der 41-Jährige griff immer wieder aktiv ein. 19 Mann (inklusive drei Torhüter) waren heute dabei. Kyu-Hyun Park (23), Tom Zimmerschied (25) und Tom Berger (22) fehlten verletzt. Letzterer schaute trotzdem mal vorbei. Stefan Kutschke (35), Vinko Sapina (29) und Tim Schreiber (22) weilten beim Media Day des DFB in Frankfurt am Main.

Thomas Stamm (41, mittig in Weiß) hatte mit seinen Mannen einiges zu besprechen. © Lutz Hentschel

Tom Berger (22) kam zwar zum Training, brachte aber seine Krücken mit. © Lutz Hentschel

23. Juli, 5.30 Uhr: Wer bekommt die Binde?

Neue Saison, neuer Trainer - und neuer Kapitän? Die Entscheidung um den neuen Leitwolf in Schwarz-Gelb steht bevor. Alle Infos findet Ihr im TAG24-Artikel: "Wer wird neuer Dynamo-Kapitän?"

22. Juli, 5.55 Uhr: Chemnitzer FC legt Dynamo Dresdens Baustellen offen

Die Testspiel-Niederlage gegen den CFC hat gezeigt, dass es bei der SGD noch einige Stellschrauben gibt. Wo der Dynamo-Coach ansetzen will, lest Ihr unter: "CFC legt Dynamos Baustellen offen, Stamm will "über Intensität reden".

21. Juli, 19.31 Uhr: Dynamo-Frauen machen es gegen Langburkersdorf zweistellig

Getestet haben an diesem Wochenende nicht nur die Profis der SGD. Am Sonntag fand im Sportpark Ostra auch das erste Testspiel in der Geschichte der Dynamo-Frauen statt. Die Dresdnerinnen waren gegen Langburkersdorf gefordert und gewannen mit 12:3. Der Start ins Spiel vor rund 150 Zuschauern lief nicht ganz so glatt, die SGD-Frauen hatten früh mit 0:2 zurück gelegen. Gegen Ende des Spiels wurde das Ergebnis dann aber doch standesgemäß.

Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Dynamo-Frauen dann in Torlaune. © RocciPix/Rocci Klein

20. Juli, 16.22 Uhr: Schluss in Chemnitz, Dynamo verliert 0:1

Und dann ist Schluss in Chemnitz, die SGD unterliegt dem Regionalligisten mit 0:1! Das Tor des Tages erzielte Manuel Reutter für die Gastgeber. Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Dynamo verliert in Chemnitz und bleibt einiges schuldig".

Gegen den Chemnitzer FC setzte es für Dynamo Dresden die zweite Niederlage der Saisonvorbereitung. © Jens Maßlich

20. Juli, 15.50 Uhr: CFC geht mit 1:0 in Führung

Tor für den CFC! Chemnitz geht in der 58. Minute nach einem Kopfballtor von Manuel Reutter in Führung. Oliver Batista Meier hat den Mittelfeldspieler aus den Augen verloren, dann klingelt es im Kasten von Daniel Mesenhöler.

Der Chemnitzer FC geht gegen den höherklassigen Gegner aus Dresden in Führung. © Jens Maßlich

20. Juli, 15.35 Uhr: Anpfiff zur zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startet mit frischen Personal. Christoph Daferner, Lars Bünning, Daniel Mesenhöler und Jan-Hendrik Marx sind für Robin Meißner, Philip Heise, Tim Schreiber und Jakob Lemmer im Spiel. Sehen wir hier doch noch ein paar Tore oder wird das Duell gegen den CFC die erste torlose Vorbereitungspartie der SGD?

Bei Dynamo Dresden darf jetzt unter anderem Christoph Daferner (Nr. 33) ran. © Jens Maßlich

Bereitmachen zum Wiederanpfiff. © Jens Maßlich

20. Juli, 15.20 Uhr: Torlos verabschieden sich die SGD und der CFC in die Halbzeit

Mit einem 0:0 zur Pause gehen die Teams in der Kabine, bisher ist es ein ziemlich müder Kick bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Die gefährlichste Aktion des Spiels gehörte aber Dynamo: In der 12. Minute brachte Stefan Kutschke den Ball nach einem Freistoß von Oliver Batista Meier im Tor unter, stand dabei allerdings im Abseits.

Keine Tore zu Halbzeit zwischen Dem Chemnitzer FC und Dynamo Dresden. © Jens Maßlich

20. Juli, 14.30 Uhr: Der Ball rollt in Chemnitz!

Anpfiff im Stadion an der Gellertstraße! Zum ersten Mal läuft Dynamo Dresden in den neuen, heute vorgestellten Auswärtstrikots auf. Gibt es nach beiden knappen 2:1-Testspielerfolgen vom vergangenen Wochenenden heute einen klaren und überzeugenden Dynamo-Sieg?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Chemnitzer FC läuft. © Jens Maßlich

20. Juli, 14 Uhr: So startet Dynamo Dresden im Test gegen den Chemnitzer FC

Nur noch 30 Minuten bis zum Anpfiff hier im Stadion an der Gellertstraße. Dynamo bestreitet beim Chemnitzer FC sein vorletztes Testspiel und die Aufstellung ist ein kleiner Fingerzeig in Richtung Ligastart in zwei Wochen.

Die Dynamo-Startaufstellung gegen den CFC. © Jens Maßlich

Warm-up im Stadion an der Gellertstraße. © Jens Maßlich

20. Juli, 10.30 Uhr: Dynamo Dresden stellt sein Auswärtstrikot vor

Der Trikotsatz für die kommende Saison ist komplett! Dynamo Dresden hat mit dem Auswärtstrikot das noch fehlende Nikki veröffentlicht. Dabei bleibt die SGD dem Slogan "Dynamo ist Dresden" treu - das schwarze Trikot mit dem Camouflage-Muster soll die Kontraste der Stadt zwischen Sandstein und Beton, zwischen Frauenkirche und Plattenbau symbolisieren. Dementsprechend stellte die Dynamo-Jugend das Nikki mit einem Kick über den Dächern Dresdens vor. Noch am heutigen Samstag gibt es das neue Trikot voraussichtlich erstmals in Aktion zu sehen, wenn die Schwarz-Gelben zum Testspiel beim Chemnitzer FC (14.30 Uhr) zu Gast sind.

Die Dynamo-Jugend präsentiert das Auswärtstrikot der SGD über den Dächern von Dresden. © SG Dynamo Dresden

19. Juli, 5.45 Uhr: Dynamo Dresden paukt in der Vorbereitung fleißig Standards

SGD-Coach Thomas Stamm (41) will die Standards in der kommenden Saison zu einer Waffe machen. Wie das gelingen soll, lest Ihr im TAG24-Artikel: "Warum Dynamo selbst Einwürfe nicht dem Zufall überlassen will".

18. Juli, 13.43 Uhr: DFB bittet Dynamo Dresden mal wieder zur Kasse!

Das DFB-Sportgericht hat die SGD wegen Fan-Fehlverhaltens in drei Fällen zu einer Geldstrafe von insgesamt 34.400 Euro verdonnert. Auslöser waren die Drittliga-Partien gegen den FC Ingolstadt (1:2) am 4. Februar 2024 sowie gegen den MSV Duisburg (4:0) am 18. Mai 2024. Bei den Schanzern zündeten die mitgereisten Dresdner Anhänger mindestens 30 Bengalische Feuer und vier Rauchkörper, zudem warfen sie in der 46. Minute aus Protest gegen einen DFL-Investor kleine Gummibälle auf den Rasen und sorgten so für eine zweiminütige Spielunterbrechung. Gegen die Zebras brannten die Dynamo-Fans wenigstens 50 Rauchkörper ab, wodurch drei Personen verletzt wurden. 11.450 Euro der Strafe dürfen die Schwarz-Gelben für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg zündeten die SGD-Anhänger Pyrotechnik. Nun muss der Verein zahlen. © Lutz Hentschel

18. Juli, 12.07 Uhr: Wie plant Thomas Stamm mit Jakob Lemmer?

Beim Testspiel-Sieg gegen Viktoria Berlin musste Jakob Lemmer (24) auf ungewohnter Position ran. Ein Ausblick auf den Saisonstart? Alle Infos findet Ihr unter: "Kampf um Dynamos Startelf: Was hat Stamm mit Lemmer vor?"

18. Juli, 11.01 Uhr: Erik Herrmann vor Wechsel nach Spanien

Mit Dynamo Dresden konnte sich Torwart-Talent Erik Herrmann (19) im Sommer etwas überraschend nicht auf eine Vertragsverlängerung verständigen. Nun kommt ans Licht, woran das gelegen haben könnte: Der junge Keeper strebt offenbar nach Höherem. Wie die Bild berichtet, absolviert der gebürtige Oberlausitzer nämlich aktuell ein neuntägiges Probetraining beim spanischen Erstligisten Real Valladolid. Falls alles glatt geht, soll er in Kastilien zum dritten Schlussmann werden und für Spielpraxis zwischen der ersten und zweiten Mannschaft pendeln. Im vergangenen Dezember feierte der 19-Jährige beim Drittliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld sein Profidebüt für die SGD, als er kurz vor Schluss für den verletzten Stefan Drljaca (25) eingewechselt wurde und den knappen 1:0-Erfolg festhielt. Künftig könnte er gegen so klangvolle Namen wie Real Madrid und den FC Barcelona auflaufen, Real Valladolid stieg in der vergangenen Saison aus der LaLiga2 ins Oberhaus auf.

Erik Herrmann (19, M.) freut sich nach seinem Profidebüt im Dezember 2023. Ein halbes Jahr später suchte er dennoch das Weite. © PICTURE POINT / S. Sonntag

17. Juli, 17.08 Uhr: Philip Heise spricht erstmals nach seiner Rückkehr zu Dynamo Dresden

Philip Heise (33) ist nach fünf Jahren wieder zurück in Dresden und stand heute den Medien erstmals Rede und Antwort. Warum er sich wieder für Dynamo entschieden hat und was er über die neue "Meckerregel" denkt, lest Ihr später bei uns.

Philip Heise (33) ist zurück bei Dynamo Dresden! © Eric Münch

17. Juli, 10.34 Uhr: Stromausfall und technische Probleme bei Dynamo Dresden

Auch die Website der SGD befindet sich offenbar noch in der Vorbereitung! Wegen eines größeren Stromausfalls ist die Homepage der Schwarz-Gelben nämlich gerade nicht erreichbar, wie der Klub am Mittwochvormittag in den sozialen Netzwerken vermeldete. Man arbeite allerdings gemeinsam mit dem Dienstleister an einer Lösung und bitte um Verständnis.

Keine Chance! Die Homepage der SGD war am Mittwochvormittag nicht zu erreichen. © Screenshot/Dynamo-Dresden.de

17. Juli, 10.10 Uhr: Wer macht in der Defensive das Rennen?

Thomas Stamm (41) sucht in den verbleibenden drei Wochen bis zum Drittligastart in Köln das passende Personal - und hat in der Abwehr die Qual der Wahl. Welche Entscheidungen der SGD-Trainer treffen muss, erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: "Sieben Kandidaten: Stamm-Personal in Dynamos Defensive gesucht".

17. Juli, 6 Uhr: Media Day bei Dynamo Dresden!

Am Dienstag ging es für die Dynamo-Profis auf den Rasen - und vor die Linse! Das neue Mannschaftsfoto findet Ihr unter: "Großer Media Day bei Dynamo! Ein Lächeln für die vielen Kameras".

Im RHS herrschte am Dienstag reges Treiben. Vor dem finalen Mannschaftsfoto musste natürlich alles perfekt sitzen. © Holm Helis

16. Juli, 6 Uhr: Thomas Stamm schraubt an Dynamo Dresdens Angriffsreihe

Die Hälfte der Vorbereitung ist absolviert, die ersten Testspiele gespielt. Zeit, über eine Stamm-Formation für die Drittliga-Saison nachzudenken! Was der neue Trainer vorhat, lest Ihr hier: "Nach fünf Testspielen: Dynamo-Coach Stamm feilt weiter an der Offensive".

Thomas Stamm (41) hat schon konkrete Pläne für die kommende Saison im Kopf. © Lutz Hentschel

15. Juli, 15.10 Uhr: Die ersten beiden Spieltage sind zeitgenau terminiert

Dynamo startet an einem Sonntag. Der DFB hat eben die ersten zwei Spieltage taggenau angesetzt. Dresden muss am Sonntag, 4. August, nach Köln zu Viktoria. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Das erste Heimspiel steigt am 9. August gegen Energie Cottbus. Der Ball an jenem Freitag rollt ab 19 Uhr.

Dynamo-Neuzugang David Kubatta (21) trifft mit der SGD auf seinen alten Verein Viktoria Köln zum Auftakt der neuen Saison. © Lutz Hentschel

14. Juli, 17.53 Uhr: Christoph Daferner und Niklas Hauptmann haben sich nicht schlimmer verletzt

Entwarnung bei Christoph Daferner (26)! Dynamos Rückkehrer musste beim 2:1-Testspiel-Sieg am Samstag gegen Viktoria Berlin verletzt ausgewechselt werden. Glücklicherweise ist aber anscheinend nichts Schlimmeres passiert. "Es war ein heftiger Schlag, ich gehe aber davon aus, dass er Dienstag wieder trainiert", erklärte SGD-Coach Thomas Stamm (41) nach dem 2:1-Erfolg in Freital. "Ähnlich auch bei Niklas Hauptmann (28). Der hat auch einen heftigen Schlag abbekommen, der ganze Socken war zerfetzt. Er hat eine Schramme am Knöchel." Es gebe noch ein paar weitere Jungs mit leichten Verletzungen, insgesamt habe es sich aber "bei der Nachbereitung am Morgen so angefühlt, dass am Dienstag wieder alle trainieren". Am Montag haben die Dynamos frei.

Christoph Daferner (r.) musste im Spiel gegen Viktoria Berlin verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © Dennis Hetzschold

14. Juli, 16 Uhr: Dynamo Dresden fährt zweiten Sieg in Folge ein

Die SGD krönt das Vorbereitungs-Wochenende mit dem zweiten Erfolg beim Nachbarn aus Freital. Alle Highlights der Partie findet Ihr in unserem Spielbericht: "Gelungenes Wochenende: Dynamo triumphiert auch in Freital!"

14. Juli, 15.46 Uhr: Freital verkürzt zum 1:2 - danach ist Schluss!

89.⁠ Minute: ⁠Freitals William Wesseley trifft per Elfmeter zum 1:2. Danach ist vor rund 3000 Zuschauern Schluss - die SGD gewinnt knapp. Mehr in Kürze bei uns!

Der SC Freital erzielt kurz vor Schluss den Ehrentreffer per Elfmeter. © Jens Maßlich

14. Juli, 15.42 Uhr: Neuzugang David Kubatta netzt zum 2:0

86. Minute, jetzt passiert wieder was! 2:0 der neue Spielstand aus SGD-Sicht. Neuzugang David Kubatta trifft per Kopf nach Ecke von Rückkehrer Oliver Batista Meier, der damit auch beim zweiten Tor seine Füße im Spiel hat.

Kurz vor dem Schluss jubelt Dynamo ein zweites Mal. © Jens Maßlich

14. Juli, 15.01 Uhr: Regenguss in der Halbzeit, aber keine Wechsel

Ein schwerer Regenguss in der Halbzeitpause ist pünktlich zum erneuten Anpfiff weggezogen. Es geht ohne Wechsel mit einem 1:0-Spielstand aus Dynamo-Sicht weiter.

Unverändert geht es in Halbzeit zwei. © Jens Maßlich

14. Juli, 14.45 Uhr: SGD geht mit 1:0-Führung in die Halbzeit

Pünktlich ertönt der Halbzeit-Pfiff. Pausenstand 1:0 durch den genannten Freistoß von Dynamo-Rückkehrer Oliver Batista Meier.

Schiedsrichter Richard Hempel schickt beide Mannschaften pünktlich in die Kabinen. © Jens Maßlich

14. Juli, 14.29 Uhr: Dynamo geht in Führung

1:0 in der 29. Minute durch Batista Meier per Freistoß aus 18 Metern. Oehmichen war zuvor gefoult worden.

Nach einer halben Stunde ist der Bann gebrochen - Dynamo geht durch Oliver Batista Meier in Führung. © Jens Maßlich

14. Juli, 14 Uhr: Der Ball rollt!

Der Ball läuft durch die Reihen der SGD, das zweite Dynamo-Spiel an diesem Wochenende hat begonnen. Gestern gab es ein knappes 2:1 gegen Regionalligist Viktoria Berlin, sind heute gegen Oberligist Freital mehr Tore drin?

14. Juli, 13.40 Uhr: Elf Neue in Dynamos Startelf, Freital ohne Gogia

Die Aufstellungen sind da. Wie zu erwarten war stehen bei der SGD im Vergleich zum Spiel gegen Viktoria Berlin elf Neue auf dem Feld. Der Einzige, der in Finsterwalde bereits dabei war, ist Stefan Kutschke. Er wurde für den verletzten Christoph Daferner eingewechselt. Beim SC Freital steht der ehemalige Dynamo Robin Fluß in der Startelf. Akaki Gogia fehlt dagegen.

Trainer Thomas Stamm schickt eine komplette neue Elf ins Testspiel gegen den SC Freital. © Jens Maßlich

14. Juli, 13.20 Uhr: Zweiter Test für Dynamo an diesem Wochenende

Noch knapp 40 Minuten bis zum Anpfiff hier im Stadion des Friedens. Die Mannschaften machen sich warm. Dynamo Dresden ist zu Gast beim SC Freital und bestreitet sein zweites Testspiel binnen zwei Tagen. Schon mal so viel: Der gebürtige Freitaler Tim Schreiber steht heute nicht im Dynamo-Kader.

Die Dynamo-Mannen haben mit der Aufwärmung begonnen. © Jens Maßlich

14. Juli, 13 Uhr: Willkommen aus Freital!

Nach dem Härtetest im brandenburgischen Finsterwalde gegen Viktoria Berlin geht es für die SGD heute nach Freital. Der Testlauf gegen den sächsischen Nachbarn startet 14 Uhr.

Zwei Stunden vor Spielbeginn war die neue Tribüne in Freitaler Stadion des Friedens noch leer. Das dürfte sich bald ändern. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.48 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt gegen Viktoria Berlin

Abpfiff in Finsterwalde! Die SGD fährt den dritten Sieg im vierten Testspiel ein und besiegt Viktoria Berlin mit 2:1. Alle Details zur Partie könnt Ihr in unserem Spielbericht nachlesen: "Dynamo gewinnt Test gegen Viktoria Berlin, aber bangt um Daferner!"

Der späte Siegtreffer ließ die SGD am Samstag in Finsterwalde jubeln. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.38 Uhr: Jakob Lemmer bringt Dynamo Dresden wieder in Front!

Es geht doch! Rund zehn Minuten vor dem Ende der Partie trifft Jakob Lemmer zum 2:1 für die SGD. Robin Meißner setzt Stefan Kutschke mit einer Flanke an den langen Pfosten in Szene, doch der eingewechselte Angreifer kann das Leder noch nicht im Kasten unterbringen. Viktoria-Keeper Niklas Petzsch hat dann allerdings etwas Pech, dass er kurz mit dem Pfosten Ping Pong spielt und sich so selbst schlägt. Lemmer muss den Ball schließlich nur noch über die Linie spitzeln.

Jakob Lemmer (vorn) traf am Samstag im Testspiel gegen Viktoria Berlin zur späten 2:1-Führung. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 16.15 Uhr: Christoph Daferner muss verletzt runter!

Bitter für Christoph Daferner und Dynamo Dresden, der Rückkehrer muss nach einer knappen Stunde angeschlagen vom Feld. Bei einem schnellen Vorstoß war der Neuzugang schon frei durch und wurde unfair gestoppt, anschließend klagte der Stürmer offenbar über Probleme. jetzt hat Thomas Stamm reagiert und den sichtlich angefressenen Daferner mit Stefan Kutschke ausgetauscht - hoffentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme.

13. Juli, 16.03 Uhr: Die zweite Hälfte hat begonnen!

Die Seiten sind gewechselt, der Ball in Finsterwalde rollt wieder. Kann Dynamo im zweiten Durchgang noch eine Schippe drauflegen und den Sieg einfahren?

13. Juli, 15.48 Uhr: Pause in Finsterwalde!

Wenige Minuten nach dem Ausgleich pfeift Schiedsrichter Henry Müller zur Pause, mit einem 1:1-Unentschieden geht es in die Kabinen. Die SGD startete schwungvoll und belohnte sich mit dem Tor von Robin Meißner früh. Auch in der Folge hatte der Drittligist die Partie über weite Strecken im Griff, verpasste es aber, nachzulegen - und ließ sich schließlich noch vor dem Seitenwechsel die Butter vom Brot nehmen.

Christoph Daferner (3.v.l.) und Dynamo Dresden bleiben noch 45 Minuten, um einen Sieg im vierten Test einzutüten. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 15.41 Uhr: Viktoria Berlin gleicht kurz vor der Pause aus!

Die Führung ist wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff dahin, Julien Damelang gleicht zum 1:1 aus. Flügelstürmer Shean Mensah bekommt auf der rechten Seite zu viel Platz, scheitert im ersten Versuch aber noch an Keeper Tim Schreiber. Allerdings landet die Kugel erneut beim Ghanaer, der sie an den langen Pfosten zu seinem Kollegen weiterleitet. Dort netzt der 20-Jährige schließlich per Volley ein.

13. Juli, 15.15 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung!

Robin Meißner trifft nach einer Viertelstunde zum 1:0 für die SGD! In der Entstehung wird Christoph Daferner bei einem Angriff eigentlich vor dem Berliner Sechzehner gefoult, doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt zunächst stumm. Das macht aber nichts, denn sein Sturmkollege reagiert gedankenschnell, schnappt sich den Ball und knallt ihn trocken halbhoch ins linke Eck.

Robin Meißner (Nr. 21) freut sich mit seinen Kollegen über das Tor zum 1:0. © Dennis Hetzschold

13. Juli, 15 Uhr: Anstoß in Finsterwalde!

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Berlin ist unterwegs! Kann die SGD nach der Niederlage zuletzt im Mammut-Test gegen Hessen Kassel wieder ein Erfolgserlebnis feiern? Als kleines Schmankerl für die Fans trägt Torhüter Tim Schreiber heute erstmals das erst am gestrigen Freitag vorgestellte Ausweichtrikot.

Im Stadion des Friedens in der Sängerstadt Finsterwalde steht heute das vierte Testspiel auf dem Programm. © Jens Maßlich

13. Juli, 14.30 Uhr: Die Aufstellung für das Testspiel gegen Viktoria Berlin ist da!

Noch 30 Minuten bis zum Anpfiff und nun ist auch klar, wie beide Teams in das Spiel gehen. Dynamos Formation hat auf alle Fälle Startelf-Potenzial für die 3. Liga. Allerdings ist der Freitags-Neuzugang Philip Heise (33) noch nicht dabei.

Diese Spieler schickt Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) in das Testspiel gegen Viktoria Berlin. © Jens Maßlich

13. Juli, 13.45 Uhr: Dynamo Dresden testet heute gegen Viktoria Berlin

Platzbegehung im Stadion des Friedens in der Sängerstadt Finsterwalde. Die Dynamos sind schon da und nehmen den Rasen vor dem Testspiel gegen Viktoria Berlin in Augenschein. In 75 Minuten ist Anpfiff.

Der nächste Härtetest steht an! Die SGD-Kicker prüfen den Platz in Finsterwalde vor dem Testspiel gegen Viktoria Berlin. © Jens Maßlich

13. Juli, 13.22 Uhr: Dynamo Dresden holt zwei neue Jugendtrainer an Bord!

Nach den Abgängen von Willi Weiße (36) und Khvicha Shubitidze (49) hat die SGD zwei neue Nachwuchs-Trainer verpflichtet. Sebastian König (36) steht künftig bei der U19 an der Seitenlinie, während Patrick Kunig (38) die U17 übernimmt. Der gebürtige Dresdner König konnte bereits viel Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des FC Energie Cottbus sammeln und war zuletzt als bereits als U19-Chefcoach beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach tätig. Kunig arbeitete nach seiner aktiven Karriere fünf Jahre in Niedersachsen als Lehrer, ehe sich der 38-Jährige über zehn Jahre beim VfL Wolfsburg engagierte und dort zuletzt die U16-Mannschaft betreute.

13. Juli, 10.50 Uhr: Jan Shcherbakovski unterschreibt bei Energie Cottbus

Nach seiner Vertragsauflösung bei Dynamo wechselt Jan Shcherbakovski (23) fest zum FC Energie Cottbus, für den er schon während zwei Leihen kickte. Alle Infos findet Ihr unter: "Nach Aus bei Dynamo: Jan Shcherbakovski wechselt fest zu Energie Cottbus!"

12. Juli, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden testet vor Beginn der 3. Liga gegen Jahn Regensburg

Der Gegner für die Generalprobe vor dem Drittliga-Saisonstart ist gefunden, die SGD bekommt es mit dem Jahn aus Regensburg zu tun! Wie Dynamo bekannt gab, steigt das Duell gegen den Zweitliga-Aufsteiger am 27. Juli um 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach und somit eine Woche vor dem Auftakt der 3. Liga beim FC Viktoria Köln. Der SSV mit dem ehemaligen Zwickau-Coach Joe Enochs (52) landete in der vergangenen Spielzeit mit einem Pünktchen mehr vor den Dresdnern auf dem dritten Tabellenplatz und schaffte über den Umweg Relegation gegen Wehen Wiesbaden schließlich den Sprung ins Unterhaus.

Dynamos Claudio Kammerknecht (25, r.) im Duell mit Jahn-Stürmer Noah Ganaus (24) bei der späten 0:1-Pleite der SGD im vergangenen November. © Lutz Hentschel

12. Juli, 15.30 Uhr: Philip Heise kehrt zu Dynamo Dresden zurück!

Philip Heise (33) kehrt nach fünfeinhalb Jahren wieder nach Elbflorenz zurück. Alle Infos zum Wechsel unter: "Er spielte schon mal für die SGD: Neunter Dynamo-Neuzugang ist alter Bekannter!"