Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt: Dynamo dank Oehmichen vorläufig auf Platz drei

8. Minute : Die nächste Ecke für Dynamo, doch Ingolstadt kann klären. In der Folge springt Zeitler in den Schuss-Versuch von Risch. Eine Karte gibt es nicht, aber Freistoß für Dynamo.

3. Minute : Oehmichen bringt die Flanke in den Sechzehner, doch Daferner kommt nicht richtig an den Ball.

Ein wenig schmuddelig ist es heute schon in Ingolstadt. 10 Grad Celsius und Sprühregen sind angesagt. Aber solche Bedingungen ist Dynamo vom DFB-Pokalspiel am Mittwoch im eigenen Stadion schon gewohnt.

Zwischen August und Anfang Oktober fehlte er aufgrund von Kniebeschwerden. Sein generelles Startelf-Debüt in der 3. Liga feierte er in der vergangenen Saison beim 2:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Unterhaching.

Mit dem heutigen Spiel in Ingolstadt feiert Jonas Oehmichen sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Bislang kam der Mittelfeldspieler nur zu Kurzeinsätzen.

Arminia Bielefeld (Dritter) muss am Sonntag (16.30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden ran. Der SV Sandhausen (Zweiter) empfängt heute 1860 München im eigenen Stadion (14 Uhr). Tabellenführer Energie Cottbus muss ebenfalls um 14 Uhr bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße ran.

Bereits am gestrigen Freitag feierte Viktoria Köln einen 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart II. Die Teams, die in der Tabelle vor Dynamo rangieren, spielen erst heute oder morgen.

Bereits dreimal war Exner bei Dynamo im Einsatz. Er pfiff die 1:2-Niederlage (13. August 2022) sowie den 5:1-Sieg (10. November 2023) bei Viktoria Köln. Das letzte Mal stand er bei der 0:1-Niederlage beim Halleschen FC am 2. März 2024 auf dem Rasen. Dabei sah Jakob Lemmer in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels .

Sein Debüt gab er dort am 31. August beim 2:0-Auswärtssieg des VfL Wolfsburg bei Holstein Kiel . In der 3. Liga kam er bislang einmal in dieser Spielzeit zum Einsatz. Er leitete die Partie des FC Erzgebirge Aue beim VfL Osnabrück . Die Veilchen siegten dabei am 10. August mit 2:0.

Florian Exner (34) aus Münster pfeift heute die Begegnung von Dynamo in Ingolstadt. Der Rechtsanwalt leitet seit diesem Sommer auch Spiele in der Bundesliga .

Jeder Leistungssportler weiß, wie schwierig es ist, nach so einem Highlight-Spiel wie am Mittwoch vor allem emotional die Kurve zu bekommen.

Dynamos Trainer Thomas Stamm kennt Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann (33) bestens. Als der Schweizer die U19 beim SC Freiburg betreute, war Wittmann in der gleichen Alterskategorie beim FCI tätig, später auch in der U23.

Nimmt man jedoch die letzten drei Begegnungen, dann sieht es gut aus für die SGD: Es gab zwei Siege und eine Niederlage. Der letzte Dreier im Audi Sportpark gelang am 20. März 2023 beim 3:2-Erfolg. Paul Will, Ahmet Arslang und Jakob Lemmer schossen damals die Tore für Dynamo.

Die Auswärtspartie in Ingolstadt wird auch ein Wiedersehen mit zwei Ex-Dynamos. Pascal Testroet (34) und Dennis Borkowski (22) stehen bei den Schanzern unter Vertrag.

Testroet spielte drei Jahre für die SGD, stieg mit dem Team 2016 in die 2. Bundesliga auf und schoss in insgesamt 63 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben 21 Tore. Zur sächsischen Hauptstadt wird er immer eine besondere Beziehung haben, denn seine erste Tochter Emilia (7) kam im März 2017 in Elbflorenz zur Welt. 2018 wechselte er nach Aue, von dort 2021 nach Sandhausen und im Sommer 2022 nach Ingolstadt. Testroet hat in dieser Saison in zehn Liga-Spielen bislang dreimal getroffen. Zuletzt fehlte er wegen einer Lebensmittelvergiftung, ist jetzt aber wieder fit.

Dennis Borkowski lief als Leihgabe von RB Leipzig zwei Spielzeiten für die SGD auf. Von 2022 bis 2024 trug er das Dynamo-Trikot und scheiterte mit dem Team zweimal nur hauchdünn am Aufstieg in die 2. Bundesliga. In 66 Pflichtspielen brachte er es auf 15 Tore für die Schwarz-Gelben. In der aktuellen Saison hat er bislang einmal getroffen, am 24. September bei der 3:4-Niederlage beim SV Sandhausen.