Dynamo gegen Saarbrücken live: Diese Elf schickt Thomas Stamm ins Rennen!

Dresden - Zwei Wochen hatte Thomas Stamm (41) Zeit, um seine Mannschaft auf ein echtes Drittliga-Topspiel vorzubereiten: Am heutigen Samstag gastiert ab 14 Uhr der 1. FC Saarbrücken im Rudolf-Harbig-Stadion. Wie kommt Dynamo Dresden aus der Länderspielpause?

In unserem großen Liveticker zum Spitzenduell zwischen der SGD und Saarbrücken versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights.

Der hat es allerdings in sich, denn mit dem FCS kommt der Tabellennachbar und direkte Aufstiegskonkurrent.

Nach zwei ungeschlagenen Partien in der Ferne und etwas Ruhe vom Ligabetrieb steht für die Schwarz-Gelben endlich wieder ein Auftritt im eigenen Wohnzimmer an.

Zuerst fuhren die Gäste aus Saarbrücken auf das Gelände, nur Sekunden später bahnte sich auch der Mannschaftsbus der Dynamos durch die Fans in die Heimstätte.

90 Minuten vor dem Anpfiff sind die Teams am RHS eingetroffen.

Die ersten Fans trudeln am Stadion ein, noch ist gut zwei Stunden Zeit bis zum Anpfiff.

Vor der Länderspielpause gab es zuletzt ein ungefährdetes 3:0 in Osnabrück. Mit einem heutigen Sieg könnte Dynamo seine Mini-Serie verlängern und den direkten Aufstiegskonkurrenten Saarbrücken um drei Punkte distanzieren.

Vor gut zwei Wochen pfiff er noch Champions League! Der deutsche Spitzenschiedsrichter Daniel Siebert (40) gibt sich heute zum Topspiel der 3. Liga die Ehre.

Der gebürtige und wohnhafte Berliner ist Sportwissenschaftler und war im Sommer sogar bei der Fußball-EM in Deutschland im Einsatz. Zuletzt hatte er es mit Manchester City in der Königsklasse und der englischen Nationalelf in der Nations League zu tun.

Sein letztes Spiel mit Dynamo-Vergangenheit dürfte hingegen bei dem ein oder anderen SGD-Anhänger Albträume hervorrufen: Nach dem 0:2-Relegations-Rückspiel gegen Kaiserslautern war der Zweitliga-Abstieg 2022 der Dynamos im eigenen Stadion besiegelt.